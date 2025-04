«Μια προειδοποίηση για το μέλλον»: Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ για τις επιθέσεις στη Συρία

Τα ισραηλινά πλήγματα σε συριακά στρατιωτικά αεροδρόμια και υποδομές την Τετάρτη είχαν ως στόχο να χρησιμεύσουν ως «προειδοποίηση για το μέλλον», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στη Συρία να γίνει απειλή για τις κοινότητες και τα συμφέροντα ασφαλείας του», δήλωσε ο Κατζ σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Αν επιτρέψετε σε εχθρικές προς το Ισραήλ δυνάμεις να εισέλθουν στη Συρία και να θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας μας, θα πληρώσετε βαρύ τίμημα», πρόσθεσε, απευθυνόμενος πιθανότατα στον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σαράα.

🔴 Israeli Defense Minister Katz:

▪ I warn Syrian leader Colani—if you allow enemy forces to enter Syria and threaten Israel’s security interests, you will pay a heavy price.

▪ The Israeli Air Force’s operations serve as a warning for the future. We will never allow harm to… pic.twitter.com/9ChZqgSnjw

— Skyline News (@_SkylineNews) April 3, 2025