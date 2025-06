Ένα σχεδόν σύνηθες κυνηγητό υψηλής ταχύτητας σε εθνική οδό των ΗΠΑ, με την αστυνομία να ακολουθεί τους υπόπτους με ελικόπτερο και περιπολικά πήρε μια περίεργη τροπή όταν ο συνοδηγός ξεκίνησε να πετά μεγάλες σανίδες στα οχήματα που ακολουθούσαν, ώστε να μπορέσει να ξεφύγει.

Το περιστατικό συνέβη στο Οχάιο και συγκεκριμένα στην κομητεία Μοντγκόμερι. Στη συνέχεια το αγροτικό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκαλέσει καραμπόλα έξι οχημάτων.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Πολιτείας, δεν αναφέρθηκε «κανένας απειλητικός για την ανθρώπινη ζωή τραυματισμός» από το περιστατικό.

Είναι βαθιά εντυπωσιακό πως το ανθρώπινο ένστικτο οδηγεί διάφορους μικροδιαβόλους ή κακοποιούς να επιχειρούν να διαφύγουν ακολουθώντας τις εθνικές οδούς, με πολύ υψηλή αστυνόμευση που σχεδόν πάντα καταλήγει σε σύλληψη, αν όχι σε πυροβολισμό του οδηγού που παρανομεί.

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ελικόπτερα για τις καταδιώξεις αυτές, ενώ οι δράστες μπορεί να καταλήξουν με πολύχρονες ποινές, ειδικά αν κατηγορηθούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εξαιτίας της ριψοκίνδυνης οδήγησης.

Από το Οχάιο έρχονται ακόμα δύο περιστατικά με το ένα όχημα να ντελαπάρει και το άλλο να τρακάρει τρένο και έπειτα να ξεκινά η καταδίωξη!

#BREAKING: Watch as bystanders witness a high speed police pursuit where the armed suspect drives directly into a passing freight train#Miamisburg #Ohio #Bystanders #Police #HighSpeed #Chase #Freight #Train #Collision pic.twitter.com/9lS0UFpCPA

