Γκραντ: «Επικίνδυνη ομάδα η Παρί, αδερφός μου ο Ταϊρίκ Τζόουνς»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο ΟΑΚΑ για την 29η αγωνιστική της regular season στη Euroleague και ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε τόσο για το παιχνίδι με τους Γάλλους όσο και για την προσωπική του σχέση με τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός γκαρντ χαρακτήρισε τον παίκτη του Ολυμπιακού, αδερφό του για μία ζωή, θυμίζοντάς μας την κοινή τους πορεία στην Τουρκ Τέλεκομ, στην οποία υπήρξαν συμπαίκτες.

«Είναι ο άνθρωπός μου. Ανεξάρτητα από τις ομάδες που είμαστε. Θα είναι αδελφός για μια ζωή», ανέφερε ο γκαρντ του Παναθηναϊκού για τον σέντερ του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζέριαν Γκραντ:

«Είναι τέλεια. Ήταν ο πρώτος στόχος της σεζόν και είναι σημαντικό που τα καταφέραμε. Το να παίζεις καλά απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης σε κάνει να νιώθεις καλά. Η Παρί είναι επικίνδυνη ομάδα. Ο Χίφι και ο Ρόμπινσον είναι σπουδαίοι σκόρερ».

Για το τετ α τετ με τον Τζόουνς: «Είναι ο άνθρωπός μου. Ανεξάρτητα από τις ομάδες που είμαστε. Θα είναι αδελφός για μια ζωή», κατέληξε ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, που είναι και φέτος ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες του Τριφυλλιού.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γκραντ ήταν αυτός που έβαλε το buzzer beater που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό απέναντι στη Ρεάλ, μια νίκη που κρατάει τους Πράσινους σε τροχιά 8άδας.