Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποιώντας για ακόμη μία φορά το Truth Social, ανακοίνωσε μια ακόμη απόφαση εξωτερικής πολιτικής. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «μελετούν και επανεξετάζουν» την πιθανότητα μείωσης των στρατευμάτων τους στη Γερμανία. Η ανακοίνωση ήρθε μία μέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς. Τον κατηγόρησε ότι «δεν ξέρει τι λέει» για το Ιράν.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν και επανεξετάζουν την πιθανή μείωση των στρατευμάτων στη Γερμανία, με μια απόφαση που θα ληφθεί στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.



Και η δήλωση αυτή συνάδει με το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ «να τιμωρήσει» ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ. Η αιτία, ότι δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα δε με την εφημερίδα Wall Street Journal, που το αποκάλυψε στις αρχές Απριλίου και επικαλούνταν αξιωματούχους της κυβέρνησης, η πρόταση θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση αμερικανικών στρατευμάτων από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που θεωρούνται ότι δεν βοηθούν στις προσπάθειες σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στο Ιράν. Τα στρατεύματα αυτά θα τοποθετηθούν σε χώρες που υποστήριξαν περισσότερο τη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Από την αρχή του πολέμου, ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ότι «γύρισαν την πλάτη» στις ΗΠΑ.

Και συ τέκνον, Φρίντριχ

Τη Δευτέρα, ο Γερμανός καγκελάριος, αλλάζοντας ουσιωδώς τη στάση του έναντι των ΗΠΑ και του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» στο Ιράν.

Ο καγκελάριος Μερτς παρατήρησε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου. Και, πολύ καυστικός, πρόσθεσε ότι δεν βλέπει «ποια στρατηγική εξόδου επιλέγουν τώρα οι Αμερικανοί». Σύμφωνα με τον Φρίντριχ Μερτς, οι διαπραγματευτές της Ιράν κινούνται «πολύ επιδέξια — ή μάλλον πολύ επιδέξια αποφεύγουν να διαπραγματευτούν».

Το αποτέλεσμα είναι ότι «ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ιδιαίτερα από αυτούς τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης», δήλωσε ο Μερτς σε ομάδα μαθητών λυκείου στη δυτική Γερμανία τη Δευτέρα.

Η οργή Τραμπ

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν μια οργισμένη ανάρτηση εναντίον του Γερμανού καγκελαρίου, ανάλογη με εκείνη που είχε κάνει για την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Δήλωσε ότι ο Φρίντριχ Μερτς «δεν ξέρει τι λέει» όσον αφορά το Ιράν. Και χρησιμοποίησε το ίδιο επιχείρημα όπως πάντα, όταν κάποιος διαφωνεί μαζί του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ότι θέλει να έχει το Ιράν πυρηνικά.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πιστεύει ότι είναι εντάξει το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Δεν ξέρει τι λέει!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Από την περιφρόνηση, στην οργή…

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει περιφρονήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους και τη συμμαχία του ΝΑΤΟ πολλές φορές, πολύ πριν ξεκινήσει τον πόλεμο στο Ιράν. Και έχει απειλήσει με αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία.

Όσο αυξάνονται οι φωνές που διαφωνούν μαζί του, τόσο εξοργίζεται.

Όσο για τη Γερμανία, ο Φρίντριχ Μερτς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή τηρούσε περισσότερο μειλίχια στάση. Και απέφευγε την ανοιχτή κριτική ή έστω την υποστήριξη δημοσίως άλλων Ευρωπαίων ηγετών που δέχονταν τα πυρά του Τραμπ.