Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Κόσμος 28 Μαρτίου 2026, 20:33

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

Επικριτικός απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και επιφυλακτικός σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, εμφανίστηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εκτιμώντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση δεν θα οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος.

«Αυτό που κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι αποκλιμάκωση και μια προσπάθεια επίτευξης ειρηνικής λύσης, αλλά μάλλον μια μαζική κλιμάκωση με αβέβαιο αποτέλεσμα, η οποία απειλεί τους πάντες», δήλωσε χθες το βράδυ ο κ. Μερτς, σε συνέδριο που διοργάνωσε η Frankfurter Allgemeine Zeitung και αμφισβήτησε ευθέως τους πολεμικούς στόχους των ΗΠΑ.

«Δεν πιστεύω ότι θα πετύχουν τον στόχο»

«Είναι πράγματι η αλλαγή καθεστώτος ο στόχος; Αν αυτός είναι ο στόχος, δεν πιστεύω ότι θα τον πετύχουν. Αυτό συνήθως δεν πηγαίνει καλά», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος, ενώ αναφερόμενος στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ανεπαρκούς υποστήριξης της Γερμανίας στην ασφάλεια των Στενών του Χορμούζ, τόνισε: «Φυσικά, οι συνέπειες αυτού του πολέμου είναι συνέπειες που πρέπει να υποστούμε, πολύ άμεσα και οι απειλές της ιρανικής ηγεσίας είναι σοβαρές απειλές, από τις οποίες πρέπει να προστατευτούμε».

Ο Φρίντριχ Μερτς ανέφερε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ απάντησε ευθέως στην κριτική του: «Του είπα, αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων μέσω των εφημερίδων. Μια τέτοια συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά που απλά δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν θα την επιτρέψουμε».

Σύμφωνα πάντως με τον καγκελάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδεχτεί ότι το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει στις μάχες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει αρκετές φορές ότι δεν χρειάζεται το ΝΑΤΟ, σημείωσε ο κ. Μερτς, ο οποίος ωστόσο προσέφερε υποστήριξη για την περίοδο μετά τον πόλεμο του Ιράν. «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό», είπε σχετικά με μια πιθανή ανάπτυξη της Bundeswehr π.χ. για την απομάκρυνση ναρκών από τα Στενά του Χορμούζ – υπό την προϋπόθεση σχετικής εντολής από τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ ή την ΕΕ, καθώς και από την Bundestag.

Προς το παρόν, η συζήτηση για αυτό το θέμα είναι «μάλλον θεωρητική», επισήμανε ο καγκελάριος και αρνήθηκε να επιχειρήσει μια πρόβλεψη σχετικά με το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ταυτόχρονα: «Το κακό είναι ότι σε συγκρούσεις που αναμένεται να διαρκέσουν μερικές ημέρες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι συχνά τα τελευταία δύο χρόνια».

JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

Κόσμος
CNN: Οι Χούθι εκτόξευσαν και δεύτερο πύραυλο

CNN: Οι Χούθι εκτόξευσαν και δεύτερο πύραυλο

Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Κόσμος 28.03.26

Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z
Κόσμος 28.03.26

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z

Στις διαδηλώσεις στο Νεπάλ, γνωστές και ως «Gen Z riots», δεκάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε αιματηρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 76 ανθρώπους

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;
Η κρίση συνεχίζεται 28.03.26

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;

Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του στο Ιράν, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει ένα μήνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Κόσμος 28.03.26

Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
CNN: Οι Χούθι εκτόξευσαν και δεύτερο πύραυλο – «Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν σύντομα από το Ιράν» λέει ο Βανς
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 20:18

CNN: Οι Χούθι εκτόξευσαν και δεύτερο πύραυλο – «Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν σύντομα από το Ιράν» λέει ο Βανς

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο, επιβεβαίωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας
«Mission impossible»; 28.03.26

Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας

Σε ρόλο ειρηνοποιού αγγελιοφόρου, το Πακιστάν ανέλαβε εν μέσω πολέμου τη δύσκολη αποστολή διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δοκιμάζοντας τα όρια της περιφερειακής του επιρροής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 28.03.26

«Μία απ’ τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;

Οι αναλυτές φοβούνται ότι το Ιράν εκμεταλλεύτηκε καλά ένα αδύναμο χαρτί, ενώ οι ΗΠΑ έπεσαν θύματα μιας καθοριστικής στρατηγικής αποτυχίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
Ισραηλινός στρατός 28.03.26

«Εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη» κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρήθηκε η αναχαίτισή του.

ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
FBI 28.03.26

Στόχος σχεδίου δολοφονίας αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια

«Η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», ανακοίνωσε αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια.

Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 28.03.26

«Αρχικές ενδείξεις» για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 28.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό των play offs της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί
Μπάσκετ 28.03.26

Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί

Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο εξής θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τι ισχύει με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο υπόλοιπο της σεζόν.

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα
Ελλάδα 28.03.26

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα

Ο ιατροδικαστής εξέτασε χθες το μωρό και σήμερα παρέδωσε το πόρισμα στις εισαγγελικές Αρχές - Με βάση αυτό θα κινηθούν και οι ανάλογες ποινικές διαδικασίες

Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Εθνική Ελλάδας 28.03.26

Ο... παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τσίπρας στη Λαμία απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 20:27

Ο Τσίπρας στη Λαμία απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά»

Όγδοος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Ο καιρός περνά και ο χρόνος των αποφάσεων πλησιάζει...

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)
Μπάσκετ 28.03.26

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)

Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα
Ελλάδα 28.03.26

Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα

Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμαριά - Το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 22χρονος

Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
On Field 28.03.26

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν
Μπάσκετ 28.03.26

Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν

Ο Στέρλινγκ Μπράουν οδήγησε την Παρτιζάν στη νίκη επί της Βαλένθια, με τη σπουδαία εμφάνισή του να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα
Ελλάδα 28.03.26 Upd: 18:08

Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μισό χιλιόμετρο πριν τον κόμβο της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό - Αρχικά συγκρούστηκε ΙΧ με νταλίκα και ακολούθησε παράσυρση πεζού και νέα σύγκρουση από δεύτερο ΙΧ

Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ
Πολιτική 28.03.26

Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

