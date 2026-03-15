O καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μίλησε για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν και των φιλικών πολιτοφυλακών της και αναφέρθηκε ως προς την άρση των κυρώσεων προς της Ρωσία για να ελαφρύνει το βάρος του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, το αν η Γερμανία υποστηρίζει έναν αιώνιο ή «ατέρμονο πόλεμο» και ποια είναι η στάση της χώρας του για την προστασία των θαλασσίων διαδρομών.

«Δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας λόγος να εξεταστεί η αποστολή γερμανικών δυνάμεων για την προστασία των θαλάσσιων διαδρομών στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στις αυξανόμενες εντάσεις γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

«Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε», δήλωσε ο Μερτς το Σάββατο, τονίζοντας την απροθυμία του Βερολίνου να εμπλακεί άμεσα στον εν εξελίξει πόλεμο που επηρεάζει τη θαλάσσια οδό. Μετά από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που καλούσε χώρες που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ, να το πράξουν.

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας για την ασφάλεια των ναυτιλιακών διαδρομών μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου διαδρόμου για τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας, καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται στην περιοχή.

Τι είπε ο Μερτς την Παρασκευή για την άρση των κυρώσεων και τις διπλωματικές διεργασίες για το Ιράν

Ο γερμανός καγκελάριος ανέφερε από την Αρκτική Νορβηγία και την άσκηση του ΝΑΤΟ «Cold Response» ότι οι διπλωματικές υπηρεσίες της χώρας του χρησιμοποιούν «όλα τα διπλωματικά κανάλια και ελπίζουμε ότι θα βρούμε τρόπους να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό, διότι δεν ωφελεί κανέναν και βλάπτει οικονομικά πολλούς. Έξι από τις επτά χώρες της G7 είχαν σαφώς την άποψη ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν πρέπει να αρθεί».

Πρόσθεσε ότι εξεπλάγην από το γεγονός πως η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά. Αυτή δεν είναι σίγουρα η άποψή μας. Πρέπει να ασκήσουμε περισσότερη πίεση στη Ρωσία για να τερματιστεί αυτός ο φοβερός πόλεμος το συντομότερο δυνατόν. Με κάθε μέρα που διαρκεί αυτός ο πόλεμος, προκύπτουν όλο και περισσότερα ερωτήματα. Χρειαζόμαστε ένα πειστικό σχέδιο για το πώς μπορεί να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον σε έναν ατέρμονο πόλεμο.