Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ⁠ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ελπίζει ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία και άλλα κράτη θα στείλουν πλοία στην περιοχή.

Όπως γράφει στην ανάρτησή του, «πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να διατηρήσουν τα Στενά ανοιχτά και ασφαλή».

«Εύκολο» για το Ιράν να στείλει drones, να ρίξει νάρκη ή να εκτοξεύσει πύραυλο

Ο Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ έχουν «ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς», όπως αναφέρει, «να στείλουν ένα ή δύο drones, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο κοντινής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτή τη θαλάσσια οδό, ανεξάρτητα από το πόσο βαριά έχουν ηττηθεί».

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, που επηρεάζονται από αυτό τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», προσδοκά ο πρόεδρος των ΗΠΑ και προσθέτει πως «εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν ανελέητα την ακτογραμμή και θα καταρρίπτουν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα κάνουμε τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά, ασφαλή και ελεύθερα!», υποστηρίζει.