Υποβρύχια νάνοι και θαλάσσια drone καμικάζι – Πώς το Ιράν μπορεί να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, μια από τις κρισιμότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη από την οποία διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Σύμφωνα με την ανάλυση του Sky News, το Ιράν έχει καταφέρει ουσιαστικά να αποκλείσει τη δίοδο, εγκλωβίζοντας χιλιάδες εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν εστιάζεται μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά στη μέθοδο.

Αντί για μια κατά μέτωπο συμβατική ναυτική αναμέτρηση, η Τεχεράνη εφαρμόζει μια τακτική ασύμμετρου πολέμου, αξιοποιώντας έναν συνδυασμό από καινοτόμα, φθηνά και δυσεύρετα οπλικά συστήματα.

Ακολουθεί μια αναλυτική ματιά στα τέσσερα βασικά στρατιωτικά εργαλεία που συνθέτουν αυτόν τον αποκλεισμό:

– Θαλάσσια drone «καμικάζι» (USVs): Πρόκειται για μικρά, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, τα οποία συχνά κινούνται ακριβώς στο επίπεδο του νερού ή ελαφρώς κάτω από αυτό. Φορτώνονται με εκρηκτικά και κατευθύνονται πάνω στους στόχους (π.χ. πετρελαιοφόρα). Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και να αναχαιτιστούν εγκαίρως, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

– Υποβρύχια «νάνοι» (midget submarines) και νάρκες: Αντί για μεγάλα, συμβατικά υποβρύχια, το Ιράν χρησιμοποιεί μικρά, ευέλικτα υποβρύχια (βασισμένα σε βορειοκορεατικά σχέδια) για να ποντίζει νάρκες στα κρυφά. Εκτός από τις κλασικές «νάρκες επαφής», το άρθρο τονίζει τον κίνδυνο των «έξυπνων» ναρκών βυθού: κάθονται στον πυθμένα, ανιχνεύουν το πλοίο που περνάει από πάνω τους μέσω αισθητήρων και εκτοξεύουν αυτόματα μια τορπίλη προς την επιφάνεια.

– Πύραυλοι κατά πλοίων (anti-ship missiles) – Ο «κρυφός άσος»: Αν και το Ιράν διαθέτει ένα τεράστιο οπλοστάσιο τέτοιων πυραύλων (όπως τον βαλλιστικό Kheibar Shekan και τον C802), το άρθρο επισημαίνει ότι τους κρατάει ως εφεδρεία. Προς το παρόν, τα drone και οι νάρκες κάνουν τη δουλειά του αποκλεισμού. Οι πύραυλοι θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση κλιμάκωσης, αν δηλαδή πολεμικά πλοία των ΗΠΑ ή άλλων χωρών προσπαθήσουν να συνοδεύσουν βίαια τα εμπορικά πλοία μέσα από τα Στενά.

– Ηλεκτρονικός πόλεμος (παρεμβολές GPS/GNSS): Αυτή είναι ίσως η πιο «αόρατη» αλλά εξίσου σοβαρή απειλή. Το Ιράν (αλλά και γειτονικές χώρες) μπλοκάρει ή παραποιεί το σήμα των δορυφόρων πλοήγησης (GPS/GNSS). Αυτό προκαλεί τεράστια σύγχυση στα ραντάρ (τα πλοία φαίνονται να βρίσκονται σε λάθος σημεία, σχηματίζοντας «παράξενα γεωμετρικά σχήματα» στις οθόνες). Αυτή η τακτική χρησιμοποιείται τόσο για να αποπροσανατολίσει τα εμπορικά πλοία, όσο και ως ασπίδα ενάντια σε εχθρικά drone.

Εν κατακλείδι, η στρατηγική του Ιράν αποδεικνύεται εξαιρετικά μελετημένη. Χρησιμοποιώντας σχετικά φθηνά μέσα που προκαλούν σύγχυση, όπως τα drone, τα μικρά υποβρύχια και οι παρεμβολές GPS, επιτυγχάνει τον μέγιστο δυνατό οικονομικό και ψυχολογικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές.

Ταυτόχρονα, διατηρεί ανέπαφο το βαρύ πυροβολικό του (τους βαλλιστικούς πυραύλους) ως αποτρεπτικό μέσο απέναντι σε μια πιθανή δυτική στρατιωτική επέμβαση. Αυτός ο υβριδικός αποκλεισμός δημιουργεί έναν επικίνδυνο γρίφο για τη διεθνή ναυτιλία, καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι προστασίας των πλοίων καθίστανται πολύ πιο περίπλοκες.