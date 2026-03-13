Το «Βουνό της Αξίνας»: Η μυστική υπόγεια φωλιά του Ιράν και το σχέδιο των ΗΠΑ για απόβαση κομάντος

Κρυμμένο βαθιά μέσα στα έγκατα της γης, σε βάθος που ξεπερνά τα 100 μέτρα, βρίσκεται το πιο καλά φυλασσόμενο μυστικό της Τεχεράνης. Το υπόγειο καταφύγιο με την κωδική ονομασία «Pickaxe Mountain» (Βουνό της Αξίνας) δεν είναι απλώς άλλη μια στρατιωτική εγκατάσταση. Αποτελεί τον τελικό -και ίσως τον πιο απαιτητικό- στόχο για τη Δύση, προκειμένου να μπει ένα οριστικό τέλος στις πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν.

Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη βάση είναι ότι τα συμβατικά εναέρια χτυπήματα μάλλον δεν αρκούν. Σε αντίθεση με τις γνωστές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στο Φορντό, το συγκεκριμένο οχυρό είναι τόσο βαθιά θαμμένο που ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για να εξουδετερωθεί είναι μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη χερσαία επιχείρηση με ειδικές δυνάμεις.

Η ανασύνταξη της Τεχεράνης και ο κίνδυνος των 11 βομβών

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι -αμέσως μετά τον «Πόλεμο των 12 Ημερών»- ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είχε ισοπεδωθεί από τις αεροπορικές επιδρομές, η πραγματικότητα στο πεδίο είναι διαφορετική. Η Ισλαμική Δημοκρατία κατάφερε να οχυρώσει ξανά τις υποδομές της. Σήμερα, υπολογίζεται πως έχει στα χέρια της πάνω από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%. Η ποσότητα αυτή αρκεί για να κατασκευαστούν τουλάχιστον 11 πυρηνικές κεφαλές.

Η αποτροπή αυτού του σεναρίου θεωρείται πλέον θέμα «ζωής και θανάτου». Σύμφωνα με την Andrea Stricker (αναπληρώτρια διευθύντρια στο Foundation for Defense of Democracies), αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν καταστρέψουν ή δεν κατάσχουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Pickaxe Mountain, καμία στρατιωτική επιχείρηση δεν θα στεφθεί με πραγματική επιτυχία. Είναι απολύτως απαραίτητο να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν ο κίνδυνος αυτά τα υλικά να καταλήξουν στα χέρια τρομοκρατικών οργανώσεων.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τμήμα του συμπλέγματος σηράγγων του Pickaxe Mountain, στη Νατάνζ:

Προετοιμασία για την τελική έφοδο

Οι πληροφορίες για το τι κρύβεται μέσα στο βουνό -το οποίο βρίσκεται μόλις ένα μίλι μακριά από τις γνωστές πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ- παραμένουν ελάχιστες. Χαρακτηριστικό του κλίματος μυστικότητας είναι πως, όταν ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, επιχείρησε να αντλήσει στοιχεία, η Τεχεράνη του έκλεισε την πόρτα, διαμηνύοντας πως το ζήτημα «δεν τον αφορά».

Ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν. Το πρόσφατο χτύπημα στην εγκατάσταση Taleghan 2, την περασμένη Πέμπτη, ίσως αποτελεί το προοίμιο μιας νέας φάσης. Όπως επισημαίνει η αναλύτρια Annika Ganzeveld από το American Enterprise Institute, τα ιρανικά αντιαεροπορικά δίκτυα έχουν αρχίσει να αποδυναμώνονται, στρώνοντας το έδαφος για άμεσες επιθέσεις στον σκληρό πυρηνικό πυρήνα της χώρας – κάτι που μέχρι πρότινος φάνταζε ακατόρθωτο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ιδέα μιας χερσαίας επέμβασης κερδίζει έδαφος. Ήδη ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το παράθυρο για την αποστολή κομάντος, διευκρινίζοντας βέβαια πως οι δυνάμεις θα πατήσουν στο έδαφος μόνο όταν η αεράμυνα του Ιράν υποχωρήσει πλήρως, εξασφαλίζοντας την ασφαλή άφιξή τους. «Κάποια στιγμή ίσως το κάνουμε… Δεν το έχουμε κυνηγήσει ακόμα, αλλά ίσως το κάνουμε αργότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση στα έγκατα του Ιράν φαίνεται πως έχει ξεκινήσει.