Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X άλλο ένα κυνικό βίντεο – παραλλαγή του αθλητικού βιντεοπαιχνιδιού Wii Sports, αναμεμειγμένο με πλάνα από τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Κάτω από τη λεζάντα που γράφει «Αήττητοι», το βίντεο δείχνει στιγμιότυπα από το παιχνίδι που διακόπτονται με ιρανικά αεροσκάφη και εγκαταστάσεις να εκρήγνυνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λευκός Οίκος διαφημίζει τα κυνικά του ένστικτα, ούτε την έλλειψη σοβαρότητας που διακρίνει την σημερινή αμερικανική ηγεσία.

Στις 6 Μαρτίου, προέβαλε την εκστρατεία των ΗΠΑ στο Ιράν, χρησιμοποιώντας πλάνα από το γνωστό παιχνίδι Grand Theft Auto.

Μάλιστα, χρησιμοποιούσε το χαρακτηριστικό «Wasted» για κάθε στόχο που χτυπούσαν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Ταινίες δράσης μέσα σε πραγματικά πλήγματα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βίντεο δημοσιεύθηκε την Πέμπτη με τίτλο «Justice the American Way». Διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά συνδυάζει σκηνές από γνωστές ταινίες δράσης με πραγματικό υλικό από στρατιωτικά πλήγματα.

Στο μοντάζ εμφανίζονται στιγμιότυπα από τις ταινίες Braveheart, Gladiator και Iron Man, ενώ ακούγεται δυνατή ηλεκτρονική μουσική. Σε μια σκηνή ο Ράσελ Κρόου, στον «Μονομάχο», λέει: «Δύναμη και τιμή», ενώ ο Μελ Γκίμπσον στο «Braveheart» ρωτά: «Τι θα κάνετε χωρίς την ελευθερία;».

Δεν είναι σαφές αν ο Λευκός Οίκος έχει εξασφαλίσει άδεια για τη χρήση αυτών των αποσπασμάτων από ταινίες και μουσική.

Άλλο βίντεο, με τίτλο «Courtesy of the Red, White & Blue», ξεκινά με μια σκηνή που θυμίζει έντονα το περιβάλλον του δημοφιλούς παιχνιδιού Call of Duty. Στη συνέχεια ακολουθούν πλάνα από αμερικανικές βόμβες που πλήττουν ιρανικά οχήματα και εγκαταστάσεις.