Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα νέο βίντεο με αποσπάσματα από γνωστές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές του Χόλιγουντ. Ανάμεσα στα πλάνα εμφανίζεται και ο Κρίστοφερ Ριβ στον ρόλο του Σούπερμαν να επαναλαμβάνει την ιστορική φράση «Truth, Justice and the American Way» («Αλήθεια, δικαιοσύνη και ο αμερικανικός τρόπος ζωής»).

Το βίντεο είναι ένα «κολάζ» από στιγμές της ποπ κουλτούρας: από τη Marvel και τη DC μέχρι κλασικές κινηματογραφικές παραγωγές, anime και σύγχρονες ταινίες δράσης. Στο μοντάζ εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως Τόνι Σταρκ την ώρα που σχεδιάζει τη στολή του Iron Man, ο Ράσελ Κρόου στο Gladiator, ο Μελ Γκίμπσον στο Braveheart, ο Τομ Κρουζ στο Top Gun, ο Μπράιαν Κράνστον στο Breaking Bad, ο Μπομπ Όντενκερκ στο Better Call Saul, ο Κιάνου Ριβς στο John Wick και ο Άνταμ Ντράιβερ στον ρόλο του Κάιλο Ρεν από το Star Wars. Εμφανίζονται επίσης στιγμιότυπα από franchises όπως Transformers, Deadpool, Mortal Kombat, Halo και Yu-Gi-Oh.

Βέβαια, είναι μάλλον δύσκολο να καταλάβει κανείς ποια ακριβώς είναι η «αμερικανικότητα» ενός χαρακτήρα από ιαπωνικό anime όπως το Yu-Gi-Oh. Ο δημιουργός του, ο Καζούκι Τακαχάσι, δύσκολα θα φανταζόταν ότι η σειρά που αγαπήθηκε από μια ολόκληρη γενιά παιδιών θα κατέληγε να χρησιμοποιείται σε ένα πολιτικό μοντάζ της Ουάσινγκτον. Εκτός κι αν, βέβαια, κάποιος σκεφτεί τις ολοένα και πιο στενές στρατηγικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιαπωνίας — από επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι κοινά ενεργειακά σχέδια και συνεργασίες στην πυρηνική ενέργεια.

View this post on Instagram A post shared by The White House (@whitehouse)



Η ατάκα του Σούπερμαν και το μήνυμα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να επιστρατεύσει τη γλώσσα της ποπ κουλτούρας για πολιτική προβολή. Το περασμένο καλοκαίρι δημοσιεύτηκε ένα meme εμπνευσμένο από τον Σούπερμαν, στο οποίο παρουσιαζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ σε αισθητική που θύμιζε κινηματογραφική αφίσα υπερηρωικής ταινίας, με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Superman του Τζέιμς Γκαν.

Η επιλογή της εμβληματικής ατάκας του Σούπερμαν δεν είναι τυχαία. Το σύνθημα «Truth, Justice and the American Way» συνδέθηκε για δεκαετίες με τον χαρακτήρα μέσα από την ταινία Superman του 1978 με τον Κρίστοφερ Ριβ και από την παλαιότερη τηλεοπτική σειρά Adventures of Superman. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στη νέα ταινία Superman του Τζέιμς Γκαν προωθήθηκε ένα διαφορετικό σλόγκαν: «Truth, Justice and the Human Way».

THE SYMBOL OF HOPE. TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY. SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq — The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025

Πολιτική επικοινωνία σε ύφος blockbuster

Παρά τη θεαματική αισθητική του, το βίντεο έχει προκαλέσει επικρίσεις για την κακογουστιά του. Σε μια περίοδο διεθνών συγκρούσεων και γεωπολιτικής έντασης, η χρήση ηρωικών κινηματογραφικών εικόνων για πολιτική προβολή μοιάζει σε πολλούς με ένα είδος «τηλεοπτικοποιημένης» προπαγάνδας — ένα μοντάζ που δανείζεται την αισθητική των blockbusters για να δημιουργήσει μια αφήγηση δύναμης και ηρωισμού.

Το Χόλιγουντ, οι μεγάλες παραγωγές και τα παλιά δίκτυα εξουσίας

Την ίδια στιγμή, στο παρασκήνιο της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας συζητούνται νέα σχέδια για μεγάλα franchises. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επιστροφή των μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών στο Χόλιγουντ. Η συζήτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στη βιομηχανία, με την Paramount να επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της μετά τη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros. Discovery.

Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων επανεμφανίζεται και το όνομα του σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην ανάπτυξη του Rush Hour 4 και είχε σκηνοθετήσει και ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ. Ωστόσο, ο Ράτνερ έχει επίσης συνδεθεί στο παρελθόν με τον κοινωνικό κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν, του χρηματιστή που κατηγορήθηκε για διακίνηση ανηλίκων και πέθανε το 2019 στη φυλακή.

Όσα δεν χωρούν σε ένα βίντεο

Την ώρα που η δημόσια εικόνα της πολιτικής μοιάζει ολοένα και περισσότερο με trailer υπερηρωικής ταινίας — γεμάτο ηρωικές ατάκες, κινηματογραφικά σύμβολα και γρήγορο μοντάζ — η πραγματικότητα έξω από την οθόνη είναι πολύ λιγότερο θεαματική. Την ίδια ώρα που κυκλοφορούν τέτοια βίντεο, η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Oι συγκρούσεις αφήνουν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και χιλιάδες ανθρώπους που ζουν μέσα στην ανασφάλεια και την καταστροφή.

Είναι η πλευρά του πολέμου που δεν χωρά σε ένα μοντάζ λίγων δευτερολέπτων: τα κατεστραμμένα σπίτια, οι οικογένειες που ξεριζώνονται, η μυρωδιά των πτωμάτων και η σιωπή μετά τις εκρήξεις. Όσα δεν βλέπουμε όταν ο πόλεμος βρίσκεται μακριά από εμάς — και όταν η πολιτική προτιμά να μοιάζει με ταινία.