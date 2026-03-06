Ιαπωνία και ΗΠΑ σχεδιάζουν πυρηνική συνεργασία στο πλαίσιο επενδύσεων 550 δισ. δολαρίων

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ένταξη ενός μεγάλου πυρηνικού ενεργειακού προγράμματος στη δεύτερη φάση των διμερών συμφωνιών που συνδέονται με το επενδυτικό πακέτο της Ιαπωνίας ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, το σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και των αλυσίδων εφοδιασμού των δύο χωρών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις εντείνουν τις ανησυχίες για τη σταθερότητα των ενεργειακών αγορών.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι στο πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχει η αμερικανική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Westinghouse Electric Company, η οποία εξετάζει την κατασκευή τόσο παραδοσιακών αντιδραστήρων πιεσμένου νερού όσο και μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR). Το συνολικό κόστος των έργων που εξετάζονται ενδέχεται να φτάσει έως και τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πιθανή συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Τόκιο και Ουάσινγκτον για την ενίσχυση της ενεργειακής παραγωγής και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το Reuters.

Οι εξελίξεις στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή, και ειδικά οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, οδηγώντας πολλές χώρες στην επανεξέταση της πυρηνικής ενέργειας ως αξιόπιστης λύσης για τη μελλοντική ηλεκτροπαραγωγή.

Πιθανές ανακοινώσεις στη συνάντηση Τραμπ – Τακαΐτσι

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετές συμφωνίες βρίσκονται ήδη υπό διαμόρφωση και ενδέχεται να ανακοινωθούν επισήμως όταν η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλν Τραμπ στην Ουάσινγκτον στις 19 Μαρτίου.

Το Τόκιο προσπαθεί να υλοποιήσει επενδυτικά έργα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς. Ήδη έχουν ανακοινωθεί τρία μεγάλα έργα συνολικής αξίας περίπου 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων και ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στην πολιτεία του Οχάιο.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξετάζουν και άλλα βιομηχανικά projects που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο επενδυτικό πακέτο. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η πιθανή κατασκευή μιας μονάδας τήξης και εξευγενισμού χαλκού, έργο που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες πρώτων υλών που απαιτούνται για τη βιομηχανία ενέργειας και τεχνολογίας.

Great to meet with Minister Ryosei Akazawa of Japan alongside @USTradeRep Jamieson Greer and @CommerceGov Secretary Howard Lutnick to advance our discussions on achieving fair and reciprocal trade. I remain highly encouraged by Japan’s fast and positive engagement with the… pic.twitter.com/mUseQNV2uY — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 2, 2025

Ρόλος εταιρειών και διπλωματικές επαφές

Για την προώθηση των διαπραγματεύσεων, ο υπουργός Εμπορίου της Ιαπωνίας Ριοσέι Ακαζάουα σχεδιάζει επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ. Στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω εμβάθυνση των συνομιλιών και η επιτάχυνση των συμφωνιών που βρίσκονται στο τραπέζι.

Πέρα από τη Westinghouse, ενδιαφέρον για τα έργα έχουν εκδηλώσει και μεγάλες ιαπωνικές βιομηχανικές εταιρείες, όπως η Mitsubishi Heavy Industries, η Toshiba και η IHI Corporation, οι οποίες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην κατασκευή εξοπλισμού ή στην παροχή τεχνολογικών λύσεων.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία Falcon Copper εξετάζει την ανάπτυξη μιας μονάδας τήξης και επεξεργασίας χαλκού αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με πιθανή συμμετοχή ιαπωνικών προμηθευτών και αγοραστών.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, αξιωματούχοι και εταιρείες κρατούν χαμηλούς τόνους, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ότι καμία τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί.

Ωστόσο, η προοπτική μιας μεγάλης πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών υπογραμμίζει τη στροφή των δύο χωρών προς επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στον ενεργειακό τομέα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας τα επόμενα χρόνια.