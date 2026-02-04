Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης του Χόλιγουντ Μπρετ Ράτνερ βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζεται μαζί του και με δύο γυναίκες. Η εικόνα περιλαμβάνεται στο νέο κύμα εγγράφων και φωτογραφιών που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DΟJ).

Ο Ράτνερ έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν είχε ποτέ προσωπική σχέση με τον Έπσταϊν και ότι τον συνάντησε μόνο μία φορά, πριν από περίπου 20 χρόνια, σε κοινωνική εκδήλωση.

«Ήταν η αρραβωνιαστικιά μου»

Μιλώντας στο Fox News, ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι η γυναίκα που φαίνεται να αγκαλιάζει στη φωτογραφία ήταν τότε η αρραβωνιαστικιά του και ότι η παρουσία του στην εκδήλωση οφειλόταν αποκλειστικά σε εκείνη.

«Ήμασταν αρραβωνιασμένοι, καθόμασταν σε έναν καναπέ και τότε τραβήχτηκε η φωτογραφία. Δεν τον γνώριζα, δεν είχα προσωπική σχέση μαζί του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εμπλοκή του σε αυτή την ιστορία είναι «τρελή και φρικτή».

Στη φωτογραφία, τα πρόσωπα των δύο γυναικών είναι καλυμμένα και δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον τόπο ή τον ακριβή χρόνο λήψης.

Όπως επισημαίνεται και από τις αμερικανικές αρχές, η αναφορά ή η εμφάνιση ενός προσώπου στα αρχεία δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη παρανομίας ή εμπλοκής σε εγκληματικές πράξεις.

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Ράτνερ επανέλαβε ότι δεν είχε καμία επαφή με τον Έπσταϊν ούτε πριν ούτε μετά από εκείνη τη στιγμή, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν τον συνάντησε ποτέ ξανά.

Οι αναφορές στα emails των αρχείων

Παρά τις διαψεύσεις του, στα αρχεία περιλαμβάνονται και άλλες αναφορές στο όνομα του Ράτνερ. Emails του 2010 δείχνουν ότι ο Έπσταϊν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του μέσω της βοηθού του, ζητώντας σωστά στοιχεία επικοινωνίας.

Το 2011, η βοηθός φέρεται να τον ενημέρωσε ότι ο Έπσταϊν επιθυμούσε να του μιλήσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη ότι ο σκηνοθέτης έλαβε ή απάντησε στα μηνύματα.

Σε email του 2012, ο Έπσταϊν ανέφερε σε υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων —προφανώς από το Φεστιβάλ Καννών— ότι «κάθεται δίπλα στον Μπρετ Ράτνερ», ενώ σε iMessage του 2018 έγραφε σε άγνωστο παραλήπτη ότι ο Ράτνερ «σκέφτηκε πως θα έπρεπε να γνωριστούν». Εκπρόσωπος του σκηνοθέτη αρνήθηκε περαιτέρω σχόλιο.

Επαγγελματική επιστροφή με το Melania

Η υπόθεση επανέρχεται σε μια περίοδο επαγγελματικής επιστροφής για τον Ράτνερ. Το ντοκιμαντέρ Melania, αφιερωμένο στη Μελάνια Τραμπ, είναι η πρώτη κινηματογραφική δουλειά του μετά το 2017. Παρότι δέχθηκε σφοδρή κριτική, ξεπέρασε τις προβλέψεις στο box office, συγκεντρώνοντας περίπου 7 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής.

Bέβαια, σύμφωνα με το Axios, η μέχρι στιγμής εμπορική επιτυχία του Melania φαίνεται να στηρίζεται σε ένα ιδιαίτερα συγκεκριμένο κοινό. Το ντοκιμαντέρ προσέλκυσε κυρίως μεγαλύτερες σε ηλικία λευκές γυναίκες — το 72% των θεατών ήταν άνω των 55 ετών, το 72% γυναίκες και το 75% λευκοί — με ελάχιστη παρουσία Δημοκρατικών ψηφοφόρων.

Η ταινία κατέγραψε την καλύτερη πρεμιέρα μη μουσικού ντοκιμαντέρ εδώ και πάνω από μία δεκαετία, με τις ισχυρότερες επιδόσεις να σημειώνονται σε πολιτείες όπου παραμένει έντονη η απήχηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τις αρνητικές κριτικές, το κοινό φάνηκε να αγκαλιάζει την ταινία, αποδίδοντάς της εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες — ένδειξη, όπως σημειώνουν αναλυτές, λιγότερο κινηματογραφικής αποτίμησης και περισσότερο συναισθηματικής ταύτισης με τη Μελάνια Τραμπ και το συμβολικό της φορτίο.

Ο Ράτνερ είναι γνωστός από ταινίες όπως τα Rush Hour, X-Men: Η Τελευταία Αναμέτρηση και Ηρακλής.

Οι καταγγελίες εις βάρος του Ράτνερ

Η επιστροφή του συνοδεύεται από το βάρος των καταγγελιών που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo. Όπως έχει καταγράψει το Rolling Stone, έξι γυναίκες τον κατηγόρησαν δημόσια για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση.

Η ηθοποιός Νατάσα Χένστριτζ δήλωσε στους Los Angeles Times ότι ο Ράτνερ την εξανάγκασε σε στοματικό σεξ όταν ήταν 19 ετών, ενώ η Ολίβια Μαν έχει περιγράψει περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να αυνανίστηκε μπροστά της, όταν εκείνη επισκέφθηκε το σετ ταινίας του ως νεαρή επίδοξη ηθοποιός.

Ο Ράτνερ έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες και δεν του απαγγέλθηκαν ποινικές κατηγορίες, ωστόσο οι καταγγελίες οδήγησαν στην ουσιαστική απομάκρυνσή του από το Χόλιγουντ για αρκετά χρόνια.

Ζαν-Λουκ Μπρουνέλ και το περιβάλλον Έπσταϊν

Στο ίδιο πλαίσιο αποκαλύψεων γύρω από το περιβάλλον του Έπσταϊν επανέρχεται και το όνομα του Ζαν-Λουκ Μπρουνέλ, πρώην ανιχνευτή μοντέλων και στενού συνεργάτη του. Ο Μπρουνέλ είχε κατηγορηθεί από πολλές γυναίκες για βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανηλίκων, κατηγορίες που συνδέονταν με τη στρατολόγηση νεαρών κοριτσιών για το δίκτυο του Έπσταϊν.

Όπως είχε μεταδώσει και το Le Point, συνελήφθη το 2020 και τέθηκε υπό κράτηση στη Γαλλία, χωρίς να οδηγηθεί ποτέ σε δίκη: τον Φεβρουάριο του 2022 βρέθηκε νεκρός στο κελί του, με τις γαλλικές αρχές να ανακοινώνουν ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία.

Σημειώνεται ότι σε ημερολόγια και προσωπικές σημειώσεις φερόμενων θυμάτων της υπόθεσης Έπσταϊν, έγγραφα τα οποία ήρθαν στο φως από το DOJ , ο Μπρουνέλ αναφέρεται ως «ο φόβος και ο τρόμος των κοριτσιών», περιγραφόμενος ως ιδιαίτερα μισητό πρόσωπο μέσα στο κύκλωμα.

Το δίκτυο της τέχνης και οι αποστάσεις μετά τις αποκαλύψεις

Στα αρχεία της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν καταγράφεται ένα εκτεταμένο πλέγμα προσώπων από τον χώρο της τέχνης και των πολιτιστικών θεσμών, σύμφωνα με το Art News. Ανάμεσά τους, ο πρώην επικεφαλής της Σχολής Οπτικών Τεχνών (SVA) της Νέας Υόρκης Ντέιβιντ Α. Ρος, που παραιτήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση email με εκδηλώσεις στήριξης προς τον Έπσταϊν· ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Ζακ Λανγκ και η κόρη του Καρολίν, με αναφορές σε κοινή εταιρεία και οικονομικές σχέσεις· καθώς και γνωστοί συλλέκτες όπως ο Λίον Μπλακ, ο Στιβ Τις και ο Ζαν Πιγκότσι.

Στα ίδια έγγραφα εμφανίζονται επίσης επαφές με καλλιτέχνες όπως ο Τζεφ Κουνς και ο Αντρές Σεράνο, αλλά και θεσμικές συνδέσεις με οργανισμούς όπως η New York Academy of Art και το MIT Media Lab, που αργότερα αναγκάστηκαν να απολογηθούν δημόσια και να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους με τον χρηματοδότη.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις έχουν οδηγήσει σε παραιτήσεις, δηλώσεις μεταμέλειας και προσπάθειες αποστασιοποίησης, ενώ πολλοί εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν ότι αγνοούσαν το εγκληματικό παρελθόν του Έπσταϊν ή ότι εξαπατήθηκαν.

Παράλληλα, αναζωπυρώνεται η συζήτηση για το πώς το χρήμα και το κύρος του άνοιγαν πόρτες σε μουσεία, ακαδημίες και ιδρύματα χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους. Στο ίδιο πλαίσιο επανέρχονται και ονόματα εκτός του στενού εικαστικού χώρου, όπως ο σκηνοθέτης Γούντι Άλεν και ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι, ως ενδεικτικά παραδείγματα ενός ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος ισχυρών ανδρών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές καταγγελίες — υπογραμμίζοντας ότι το σκάνδαλο Έπσταϊν υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης.