magazin
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04 Φεβρουαρίου 2026, 13:10

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Spotlight

Ο σκηνοθέτης του Χόλιγουντ Μπρετ Ράτνερ βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζεται μαζί του και με δύο γυναίκες. Η εικόνα περιλαμβάνεται στο νέο κύμα εγγράφων και φωτογραφιών που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DΟJ).

Ο Ράτνερ έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν είχε ποτέ προσωπική σχέση με τον Έπσταϊν και ότι τον συνάντησε μόνο μία φορά, πριν από περίπου 20 χρόνια, σε κοινωνική εκδήλωση.

«Ήταν η αρραβωνιαστικιά μου»

Μιλώντας στο Fox News, ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι η γυναίκα που φαίνεται να αγκαλιάζει στη φωτογραφία ήταν τότε η αρραβωνιαστικιά του και ότι η παρουσία του στην εκδήλωση οφειλόταν αποκλειστικά σε εκείνη.

«Ήμασταν αρραβωνιασμένοι, καθόμασταν σε έναν καναπέ και τότε τραβήχτηκε η φωτογραφία. Δεν τον γνώριζα, δεν είχα προσωπική σχέση μαζί του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εμπλοκή του σε αυτή την ιστορία είναι «τρελή και φρικτή».

Στη φωτογραφία, τα πρόσωπα των δύο γυναικών είναι καλυμμένα και δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον τόπο ή τον ακριβή χρόνο λήψης.

Όπως επισημαίνεται και από τις αμερικανικές αρχές, η αναφορά ή η εμφάνιση ενός προσώπου στα αρχεία δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη παρανομίας ή εμπλοκής σε εγκληματικές πράξεις.

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, ο Ράτνερ επανέλαβε ότι δεν είχε καμία επαφή με τον Έπσταϊν ούτε πριν ούτε μετά από εκείνη τη στιγμή, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν τον συνάντησε ποτέ ξανά.

Οι αναφορές στα emails των αρχείων

Παρά τις διαψεύσεις του, στα αρχεία περιλαμβάνονται και άλλες αναφορές στο όνομα του Ράτνερ. Emails του 2010 δείχνουν ότι ο Έπσταϊν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του μέσω της βοηθού του, ζητώντας σωστά στοιχεία επικοινωνίας.

Το 2011, η βοηθός φέρεται να τον ενημέρωσε ότι ο Έπσταϊν επιθυμούσε να του μιλήσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη ότι ο σκηνοθέτης έλαβε ή απάντησε στα μηνύματα.

Σε email του 2012, ο Έπσταϊν ανέφερε σε υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων —προφανώς από το Φεστιβάλ Καννών— ότι «κάθεται δίπλα στον Μπρετ Ράτνερ», ενώ σε iMessage του 2018 έγραφε σε άγνωστο παραλήπτη ότι ο Ράτνερ «σκέφτηκε πως θα έπρεπε να γνωριστούν». Εκπρόσωπος του σκηνοθέτη αρνήθηκε περαιτέρω σχόλιο.

Επαγγελματική επιστροφή με το Melania

Η υπόθεση επανέρχεται σε μια περίοδο επαγγελματικής επιστροφής για τον Ράτνερ. Το ντοκιμαντέρ Melania, αφιερωμένο στη Μελάνια Τραμπ, είναι η πρώτη κινηματογραφική δουλειά του μετά το 2017. Παρότι δέχθηκε σφοδρή κριτική, ξεπέρασε τις προβλέψεις στο box office, συγκεντρώνοντας περίπου 7 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής.

Bέβαια, σύμφωνα με το Axios, η μέχρι στιγμής εμπορική επιτυχία του Melania φαίνεται να στηρίζεται σε ένα ιδιαίτερα συγκεκριμένο κοινό. Το ντοκιμαντέρ προσέλκυσε κυρίως μεγαλύτερες σε ηλικία λευκές γυναίκες — το 72% των θεατών ήταν άνω των 55 ετών, το 72% γυναίκες και το 75% λευκοί — με ελάχιστη παρουσία Δημοκρατικών ψηφοφόρων.

Η ταινία κατέγραψε την καλύτερη πρεμιέρα μη μουσικού ντοκιμαντέρ εδώ και πάνω από μία δεκαετία, με τις ισχυρότερες επιδόσεις να σημειώνονται σε πολιτείες όπου παραμένει έντονη η απήχηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τις αρνητικές κριτικές, το κοινό φάνηκε να αγκαλιάζει την ταινία, αποδίδοντάς της εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες — ένδειξη, όπως σημειώνουν αναλυτές, λιγότερο κινηματογραφικής αποτίμησης και περισσότερο συναισθηματικής ταύτισης με τη Μελάνια Τραμπ και το συμβολικό της φορτίο.

Ο Ράτνερ είναι γνωστός από ταινίες όπως τα Rush Hour, X-Men: Η Τελευταία Αναμέτρηση και Ηρακλής.

YouTube thumbnail

Οι καταγγελίες εις βάρος του Ράτνερ

Η επιστροφή του συνοδεύεται από το βάρος των καταγγελιών που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo. Όπως έχει καταγράψει το Rolling Stone, έξι γυναίκες τον κατηγόρησαν δημόσια για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση.

Η ηθοποιός Νατάσα Χένστριτζ δήλωσε στους Los Angeles Times ότι ο Ράτνερ την εξανάγκασε σε στοματικό σεξ όταν ήταν 19 ετών, ενώ η Ολίβια Μαν έχει περιγράψει περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να αυνανίστηκε μπροστά της, όταν εκείνη επισκέφθηκε το σετ ταινίας του ως νεαρή επίδοξη ηθοποιός.

Ο Ράτνερ έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες και δεν του απαγγέλθηκαν ποινικές κατηγορίες, ωστόσο οι καταγγελίες οδήγησαν στην ουσιαστική απομάκρυνσή του από το Χόλιγουντ για αρκετά χρόνια.

Ζαν-Λουκ Μπρουνέλ και το περιβάλλον Έπσταϊν

Στο ίδιο πλαίσιο αποκαλύψεων γύρω από το περιβάλλον του Έπσταϊν επανέρχεται και το όνομα του Ζαν-Λουκ Μπρουνέλ, πρώην ανιχνευτή μοντέλων και στενού συνεργάτη του. Ο Μπρουνέλ είχε κατηγορηθεί από πολλές γυναίκες για βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανηλίκων, κατηγορίες που συνδέονταν με τη στρατολόγηση νεαρών κοριτσιών για το δίκτυο του Έπσταϊν.

Όπως είχε μεταδώσει και το Le Point, συνελήφθη το 2020 και τέθηκε υπό κράτηση στη Γαλλία, χωρίς να οδηγηθεί ποτέ σε δίκη: τον Φεβρουάριο του 2022 βρέθηκε νεκρός στο κελί του, με τις γαλλικές αρχές να ανακοινώνουν ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία.

Σημειώνεται ότι σε ημερολόγια και προσωπικές σημειώσεις φερόμενων θυμάτων της υπόθεσης Έπσταϊν, έγγραφα τα οποία ήρθαν στο φως από το DOJ , ο Μπρουνέλ αναφέρεται ως «ο φόβος και ο τρόμος των κοριτσιών», περιγραφόμενος ως ιδιαίτερα μισητό πρόσωπο μέσα στο κύκλωμα.

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός Μπρετ Ράτνερ φτάνει στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania» στο John F. Kennedy Center for the Performing Arts — το οποίο πρόσφατα μετονομάστηκε ώστε να περιλαμβάνει το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ — στην Ουάσιγκτον, D.C., ΗΠΑ, 29 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Το δίκτυο της τέχνης και οι αποστάσεις μετά τις αποκαλύψεις

Στα αρχεία της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν καταγράφεται ένα εκτεταμένο πλέγμα προσώπων από τον χώρο της τέχνης και των πολιτιστικών θεσμών, σύμφωνα με το Art News. Ανάμεσά τους, ο πρώην επικεφαλής της Σχολής Οπτικών Τεχνών (SVA) της Νέας Υόρκης Ντέιβιντ Α. Ρος, που παραιτήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση email με εκδηλώσεις στήριξης προς τον Έπσταϊν· ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Ζακ Λανγκ και η κόρη του Καρολίν, με αναφορές σε κοινή εταιρεία και οικονομικές σχέσεις· καθώς και γνωστοί συλλέκτες όπως ο Λίον Μπλακ, ο Στιβ Τις και ο Ζαν Πιγκότσι.

Στα ίδια έγγραφα εμφανίζονται επίσης επαφές με καλλιτέχνες όπως ο Τζεφ Κουνς και ο Αντρές Σεράνο, αλλά και θεσμικές συνδέσεις με οργανισμούς όπως η New York Academy of Art και το MIT Media Lab, που αργότερα αναγκάστηκαν να απολογηθούν δημόσια και να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους με τον χρηματοδότη.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις έχουν οδηγήσει σε παραιτήσεις, δηλώσεις μεταμέλειας και προσπάθειες αποστασιοποίησης, ενώ πολλοί εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν ότι αγνοούσαν το εγκληματικό παρελθόν του Έπσταϊν ή ότι εξαπατήθηκαν.

Παράλληλα, αναζωπυρώνεται η συζήτηση για το πώς το χρήμα και το κύρος του άνοιγαν πόρτες σε μουσεία, ακαδημίες και ιδρύματα χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους. Στο ίδιο πλαίσιο επανέρχονται και ονόματα εκτός του στενού εικαστικού χώρου, όπως ο σκηνοθέτης Γούντι Άλεν και ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι, ως ενδεικτικά παραδείγματα ενός ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος ισχυρών ανδρών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές καταγγελίες — υπογραμμίζοντας ότι το σκάνδαλο Έπσταϊν υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Business
Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream magazin
Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία
«Égalité» 03.02.26

Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία

Στο νέο βιβλίο «Becoming George», η Φιόνα Σάμσον αφηγείται την ιστορία της συγγραφέως που επέλεγε να ντυθεί άνδρας, είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον Σοπέν και σόκαρε το κατεστημένο με τις ατίθασες ηρωίδες της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας
KLE 03.02.26

Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

Η Καλαμάτα περνά στην παγκόσμια ιστορία της street art, καθώς η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Αριστομένους, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), αναδείχθηκε καλύτερο γκράφιτι στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ
Turning Point USA 03.02.26

Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ

Η Turning Point USA στήνει εναλλακτικό halftime show με τον Kid Rock απέναντι στον Bad Bunny, μετατρέποντας το Super Bowl σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην ποπ κουλτούρα και την πολιτική ατζέντα του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»
Ταξίδι στον χρόνο 03.02.26

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι
Culture Live 03.02.26

Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του Kennedy Center για δύο χρόνια, επικαλούμενος εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής, μετά την ανάληψη του ελέγχου του οργανισμού και την απόπειρα μετονομασίας του ιστορικού πολιτιστικού θεσμού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φέργκι Τσέιμπερς: Μπορεί ένας δισεκατομμυριούχος να είναι αντικαπιταλιστής κομμουνιστής που θέλει επανάσταση;
Ντοκιμαντέρ 02.02.26

Φέργκι Τσέιμπερς: Μπορεί ένας δισεκατομμυριούχος να είναι αντικαπιταλιστής κομμουνιστής που θέλει επανάσταση;

Ο Φέργκι Τσέιμπερς, μεγιστάνας κληρονόμος των Κοξ, έλεγε πως ήθελε να χρηματοδοτήσει την κατάρρευση της αδικίας με τα χρήματα του και να χτίσει έναν κόσμο ενάντια στο σύστημα που τον μεγάλωσε. Αλλά σε έναν κόσμο βουτηγμένο στον πλούτο, υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Λαγός μάς ξεναγεί στη νέα του έκθεση RAW λίγες μέρες πριν τα εγκαίνια
Στην Γκαλερί Σκουφά 02.02.26

Ο Νίκος Λαγός μάς ξεναγεί στη νέα του έκθεση RAW λίγες μέρες πριν τα εγκαίνια

Με άμεση γλώσσα, αυτοσαρκασμό και αναρχικό χιούμορ, ο Νίκος Λαγός αναζητά μικρές ρωγμές ευτυχίας μέσα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον. Εγκαίνια: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Michael 02.02.26

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση
«Deadpan» master 02.02.26

Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση

Με απαράμιλλο timing και βαθιά κατανόηση του ρόλου, η Κάθριν Ο’Χάρα διέσχισε πέντε δεκαετίες τηλεόρασης και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της χαρακτήρες που γελούσες μαζί τους — όχι εις βάρος τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT
Είδωλο 02.02.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT

Στα 79 του χρόνια, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έραψε ένα ακόμα «παράσημο» στη μεγάλη του καριέρα, κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο Grammy και μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ EGOT.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
Σερβία 02.02.26

«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου

Τα σχέδια για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου Generalštab του Βελιγραδίου σε πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο Trump International εγκαταλείφθηκαν, μετά τις διώξεις κατά της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της
Σύμβολικές χειρονομίες; 01.02.26

Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της

Η απαίτηση για επιστροφή των πολύτιμων ακτικειμένων από την Γαλλία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με χώρες όπως η Αλγερία, το Μάλι και το Μπενίν να ζητούν πίσω τα έργα που τους ανήκουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα
Eurostat 04.02.26

Πόσο προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα

Οι χρήστες στην ΕΕ αντιδρούν όλο και περισσότερο στην online παρακολούθηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο.

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει – Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις
Εννιάμηνη διαβούλευση 04.02.26

Τι αλλάζει στο Εθνικό Απολυτήριο - Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις

Η βασική αλλαγή στο Εθνικό Απολυτήριο έγκειται στο ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν γραπτό διαγωνισμό, αλλά από τη συνολική παρουσία του μαθητή στο Λύκειο

Σύνταξη
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ
Πορτοκαλί προειδοποίηση 04.02.26

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός - Η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες, ανέμους έως 9 μποφόρ και χαλάζι

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι
Πολιτική 04.02.26

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

Την θλίψη του για την τραγωδία στη Χίο, εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας - «Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα των διακινητών

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Χίο: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σακελλαρίδης: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημειώνει ότι μετά την εκατόμβη νεκρών στο ναυάγιο της Πύλου, η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την τραγωδία στη Χίο - «Θα χορτάσουμε ασφάλεια με τους θανάτους των μεταναστών»

Σύνταξη
Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία με δυο άρθρα. Το ένα προβλέπει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 2-6 μήνες και το άλλο (με τον τίτλο παραγράφου «επεισόδια σε βάρος αξιωματούχων αγώνα. Άσκηση βίας») μέχρι πέντε έτη. Δίωξη και από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Βάιος Μπαλάφας
Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε τόσο στην ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και στον ιδιοκτήτη της, Μάριο Ηλιόπουλο, για όσα δήλωσε μετά το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα
Αναγκάζομαι να τοποθετηθώ 04.02.26

Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα

Για πρώτη φορά δημόσια τοποθετήθηκε ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ για τη ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που η υπόθεση παίρνει διαστάσεις στη δημοσιότητα και δηλώνοντας τη στήριξή του στον Μπρούκλιν και τον γάμο του.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίησή τους
Τρανταχτά παραδείγματα 04.02.26

Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίηση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα ντ' Αμπέτσο - Η αξιοποίηση της διοργάνωσης από τον Χίτλερ μέχρι τους Ρίγκαν και Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»
Νέα παρέμβαση 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»

Ο Αλέξης Τσίπρας υλοποιεί τη δέσμευσή του για εξέλιξη της «Διαύγειας» που θα διασφαλίζει πραγματική διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη. Προαναγγέλλει την «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που θα ανιχνεύει και όσα δεν μπορεί σήμερα η Διαύγεια.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες
«Όχι άλλοι νεκροί στο Αιγαίο» 04.02.26

Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες

«Δεν θα δεχθούμε ως κανονικότητα το Αιγαίο να γεμίζει νεκρούς», τονίζουν οι κάτοικοι στη Χίο - Απαιτείται η πλήρης διερεύνηση του συμβάντος, που οδήγησε στον θάνατο 15 πρόσφυγες - μετανάστες

Σύνταξη
Κοζάνη: Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό
Στην Κοζάνη 04.02.26

Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό

Οι δύο οικογένειες φέρονται να έχουν «διαφορές» από το παρελθόν - Το επεισόδιο στην Κοζάνη ξεκίνησε από μια έντονη λογομαχία αλλά τα πράγματα ξέφυγαν όταν ο σύζυγος της μιας επιτέθηκε στην άλλη

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο