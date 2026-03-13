Αυτό είναι το ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ που συνετρίβη στο Ιράκ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι και οι 6 αεροπόροι που επέβαιναν στο στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135, το οποίο συνετρίβη στο Ιράκ, είναι νεκροί.

Το Boeing KC-135 Stratotanker είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και μακροβιότερα αεροσκάφη στην ιστορία της στρατιωτικής αεροπορίας. Εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες, αποτελεί την απόλυτη ραχοκοκαλιά του εναέριου ανεφοδιασμού για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAF) και συμμαχικών χωρών.

Η ιστορία του Stratotanker ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Η έλευση των νέων αεριωθούμενων (jet) στρατηγικών βομβαρδιστικών, όπως το B-52 Stratofortress, δημιούργησε την άμεση ανάγκη για ένα εξίσου γρήγορο ιπτάμενο τάνκερ. Τα ελικοφόρα KC-97 που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε ήταν τόσο αργά, που αναγκάζονταν να μπαίνουν σε ρηχή βύθιση, ενώ τα B-52 έπρεπε να πετούν επικίνδυνα κοντά στην ταχύτητα απώλειας στήριξης (stall) προκειμένου να συγχρονιστούν και να ανεφοδιαστούν.

Βίντεο με ένα KC-135 να ανεφοδιάζει στον αέρα ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό B-2:

Η Boeing απάντησε στο πρόβλημα αναπτύσσοντας με δικά της έξοδα το πρωτότυπο «Dash 80» (Boeing 367-80). Αυτό το αεροσκάφος αποτέλεσε τη βάση τόσο για το θρυλικό εμπορικό επιβατικό Boeing 707 όσο και για το στρατιωτικό KC-135. Το πρώτο KC-135A πέταξε τον Αύγουστο του 1956 και οι πρώτες παραδόσεις στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έγιναν το 1957. Συνολικά, κατασκευάστηκαν 732 αεροσκάφη μέχρι το 1965, οπότε και σταμάτησε η παραγωγή του.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάγκη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ο στόλος αναβαθμίστηκε ριζικά με την πάροδο των ετών. Η πιο σημαντική αναβάθμιση οδήγησε στο μοντέλο KC-135R. Οι παλιοί, θορυβώδεις κινητήρες turbojet αντικαταστάθηκαν από σύγχρονους κινητήρες turbofan (CFM56), προσφέροντας στο αεροσκάφος αυξημένη ώθηση κατά 25%, τεράστια εξοικονόμηση καυσίμου και σημαντικά μειωμένο αποτύπωμα θορύβου.

Δυνατότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά

Αν και σχεδιάστηκε πρωτίστως ως δεξαμενόπλοιο, το KC-135 αποδείχθηκε μια εξαιρετικά ευέλικτη και αξιόπιστη πλατφόρμα πολλαπλών ρόλων:

Εναέριος ανεφοδιασμός: Η κύρια μέθοδος μεταφοράς καυσίμου γίνεται μέσω του «Flying Boom», ενός άκαμπτου, τηλεχειριζόμενου σωλήνα στο πίσω μέρος της ατράκτου. Μπορεί να μεταφέρει έως και 90.700 κιλά (περίπου 200.000 λίβρες) καυσίμου. Για τα αεροσκάφη του Αμερικανικού Ναυτικού και ορισμένων συμμάχων, μπορεί να προσαρμοστεί και το σύστημα «probe and drogue» (εύκαμπτος σωλήνας με χοάνη).

Ο ρόλος του boom operator: Στα KC-135, ο χειριστής του συστήματος (boom operator) βρίσκεται κυριολεκτικά ξαπλωμένος μπρούμυτα στο πίσω μέρος του αεροσκάφους. Κοιτάζοντας μέσα από ένα ειδικό παράθυρο, κατευθύνει μηχανικά τον σωλήνα στην υποδοχή του αεροσκάφους-δέκτη, απαιτώντας χειρουργική ακρίβεια σε ταχύτητες άνω των 800 χλμ/ώρα.

Μεταφορά φορτίου: Πάνω από τις δεξαμενές καυσίμων, το κυρίως κατάστρωμα (main deck) μπορεί να φιλοξενήσει έως και 37.600 κιλά φορτίου, προσφέροντας κρίσιμη υποστήριξη σε παγκόσμιες αποστολές εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αεροδιακομιδή (Medevac): Το αεροσκάφος μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα σε ιπτάμενο νοσοκομείο για αποστολές αεροϊατρικής εκκένωσης, μεταφέροντας με ασφάλεια τραυματίες και ιατρικό προσωπικό.

Ο στρατηγικός αντίκτυπος του KC-135 ήταν καταλυτικός. Επέτρεψε στις αεροπορικές δυνάμεις να φτάνουν σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη επεκτείνοντας την εμβέλειά τους επ’ αόριστον. Παρόλο που πλέον αντικαθίσταται σταδιακά από το πολύ πιο σύγχρονο Boeing KC-46 Pegasus, το Stratotanker έχει συμμετάσχει σε κάθε μεγάλη σύγκρουση των τελευταίων 60 ετών και πιθανότατα θα συνεχίσει να πετάει μέχρι τη δεκαετία του 2030 ή και του 2040.