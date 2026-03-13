Αυτό είναι το ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ που συνετρίβη στο Ιράκ
Κόσμος 13 Μαρτίου 2026, 17:14

Το Boeing KC-135 Stratotanker αποτελεί τον βασικό πυλώνα εναέριου ανεφοδιασμού των ΗΠΑ, προσφέροντας παγκόσμια επιχειρησιακή εμβέλεια για σχεδόν επτά δεκαετίες.

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Spotlight

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι και οι 6 αεροπόροι που επέβαιναν στο στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135, το οποίο συνετρίβη στο Ιράκ, είναι νεκροί.

Το Boeing KC-135 Stratotanker είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και μακροβιότερα αεροσκάφη στην ιστορία της στρατιωτικής αεροπορίας. Εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες, αποτελεί την απόλυτη ραχοκοκαλιά του εναέριου ανεφοδιασμού για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAF) και συμμαχικών χωρών.

Η ιστορία του Stratotanker ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Η έλευση των νέων αεριωθούμενων (jet) στρατηγικών βομβαρδιστικών, όπως το B-52 Stratofortress, δημιούργησε την άμεση ανάγκη για ένα εξίσου γρήγορο ιπτάμενο τάνκερ. Τα ελικοφόρα KC-97 που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε ήταν τόσο αργά, που αναγκάζονταν να μπαίνουν σε ρηχή βύθιση, ενώ τα B-52 έπρεπε να πετούν επικίνδυνα κοντά στην ταχύτητα απώλειας στήριξης (stall) προκειμένου να συγχρονιστούν και να ανεφοδιαστούν.

Βίντεο με ένα KC-135 να ανεφοδιάζει στον αέρα ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό B-2:

Η Boeing απάντησε στο πρόβλημα αναπτύσσοντας με δικά της έξοδα το πρωτότυπο «Dash 80» (Boeing 367-80). Αυτό το αεροσκάφος αποτέλεσε τη βάση τόσο για το θρυλικό εμπορικό επιβατικό Boeing 707 όσο και για το στρατιωτικό KC-135. Το πρώτο KC-135A πέταξε τον Αύγουστο του 1956 και οι πρώτες παραδόσεις στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έγιναν το 1957. Συνολικά, κατασκευάστηκαν 732 αεροσκάφη μέχρι το 1965, οπότε και σταμάτησε η παραγωγή του.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάγκη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ο στόλος αναβαθμίστηκε ριζικά με την πάροδο των ετών. Η πιο σημαντική αναβάθμιση οδήγησε στο μοντέλο KC-135R. Οι παλιοί, θορυβώδεις κινητήρες turbojet αντικαταστάθηκαν από σύγχρονους κινητήρες turbofan (CFM56), προσφέροντας στο αεροσκάφος αυξημένη ώθηση κατά 25%, τεράστια εξοικονόμηση καυσίμου και σημαντικά μειωμένο αποτύπωμα θορύβου.

Ένα Boeing KC-135 Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κάνει τροχοδρόμηση στην αεροπορική βάση Moron στο Moron de la Frontera, στη νότια Ισπανία.

Δυνατότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά

Αν και σχεδιάστηκε πρωτίστως ως δεξαμενόπλοιο, το KC-135 αποδείχθηκε μια εξαιρετικά ευέλικτη και αξιόπιστη πλατφόρμα πολλαπλών ρόλων:

  • Εναέριος ανεφοδιασμός: Η κύρια μέθοδος μεταφοράς καυσίμου γίνεται μέσω του «Flying Boom», ενός άκαμπτου, τηλεχειριζόμενου σωλήνα στο πίσω μέρος της ατράκτου. Μπορεί να μεταφέρει έως και 90.700 κιλά (περίπου 200.000 λίβρες) καυσίμου. Για τα αεροσκάφη του Αμερικανικού Ναυτικού και ορισμένων συμμάχων, μπορεί να προσαρμοστεί και το σύστημα «probe and drogue» (εύκαμπτος σωλήνας με χοάνη).
  • Ο ρόλος του boom operator: Στα KC-135, ο χειριστής του συστήματος (boom operator) βρίσκεται κυριολεκτικά ξαπλωμένος μπρούμυτα στο πίσω μέρος του αεροσκάφους. Κοιτάζοντας μέσα από ένα ειδικό παράθυρο, κατευθύνει μηχανικά τον σωλήνα στην υποδοχή του αεροσκάφους-δέκτη, απαιτώντας χειρουργική ακρίβεια σε ταχύτητες άνω των 800 χλμ/ώρα.
  • Μεταφορά φορτίου: Πάνω από τις δεξαμενές καυσίμων, το κυρίως κατάστρωμα (main deck) μπορεί να φιλοξενήσει έως και 37.600 κιλά φορτίου, προσφέροντας κρίσιμη υποστήριξη σε παγκόσμιες αποστολές εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Αεροδιακομιδή (Medevac): Το αεροσκάφος μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα σε ιπτάμενο νοσοκομείο για αποστολές αεροϊατρικής εκκένωσης, μεταφέροντας με ασφάλεια τραυματίες και ιατρικό προσωπικό.

Ο στρατηγικός αντίκτυπος του KC-135 ήταν καταλυτικός. Επέτρεψε στις αεροπορικές δυνάμεις να φτάνουν σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη επεκτείνοντας την εμβέλειά τους επ’ αόριστον. Παρόλο που πλέον αντικαθίσταται σταδιακά από το πολύ πιο σύγχρονο Boeing KC-46 Pegasus, το Stratotanker έχει συμμετάσχει σε κάθε μεγάλη σύγκρουση των τελευταίων 60 ετών και πιθανότατα θα συνεχίσει να πετάει μέχρι τη δεκαετία του 2030 ή και του 2040.

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Ανησυχία 13.03.26

Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι

Από την έκρηξη που σημειώθηκε μπροστά στη συναγωγή του Ρότερνταμ στην Ολλανδία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί - Το κτίριο υπέστη ζημιές από τη φωτιά που προκάλεσε η έκρηξη

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή
«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή

Καθώς ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως, οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι αυτή η αναγνώριση από τον ΟΗΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις

Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο
Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βασίστηκε στη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και πίστεψε ότι η νίκη στον πόλεμο με το Ιράν θα ερχόταν γρήγορα, ωστόσο φαίνεται πως δεν υπολόγισε σωστά

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»
«Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»

Το στενό στο κέντρο του κόσμου και η σύγκρουση για τον έλεγχό του. Οι ανοιχτή απειλή των Ιρανών για το στρατηγικό σημείο που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό. Τι θα συμβεί αν κλείσει.

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ

Ο Σι είπε στον Τραμπ τον Φεβρουάριο ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος, πρέπει να αντιμετωπίζονται με «προσοχή»

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Ιράν: «Ο Τραμπ θα καθορίσει τον χρόνο της σύγκρουσης, τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ
«Ο Τραμπ θα καθορίσει τον χρόνο της σύγκρουσης, τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Οι μαζικές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να λένε ότι ο «πόλεμος πάει καλά» - Δείτε όλες τις εξελίξεις στο in

Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει
Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει

Σμήνη drone του Ιράν λειτουργούν ως δολώματα, αναγκάζοντας τα προηγμένα ραντάρ των Patriot να αποκαλυφθούν. Δευτερόλεπτα μετά, βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν τις ανοχύρωτες πλέον συστοιχίες.

Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής
Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ήθελε να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά επειδή υπάρχει δυσαρέσκεια. Ολο το παρασκήνιο

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία - Τα τρία τελευταία χρόνια επισκεπτόταν την ίδια περιοχή και έμενε σε βαν-τροχόπιστο στο Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη

Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος
Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος

Επιμένει στο αφήγημα των «ιδιωτών» ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αντιπερισπασμό», με τον Δημήτρη Μάντζο να αναρωτιέται αν έχει ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης
To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι

Από την έκρηξη που σημειώθηκε μπροστά στη συναγωγή του Ρότερνταμ στην Ολλανδία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί - Το κτίριο υπέστη ζημιές από τη φωτιά που προκάλεσε η έκρηξη

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του
Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του

«Όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Δυστυχώς, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι του», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε
Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «ένα παρακράτος αδίστακτο και δυσώδες, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους»

Θεσσαλονίκη: Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά
Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ' εξακολούθηση και της επέβαλε φυλάκιση 22 μηνών

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» - Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του
ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του

Για υπονόμευση της παράταξης από την πλευρά του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη μετά τις αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του βουλευτή.

Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ
Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ

«Ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σημειώνει η αντιπολίτευση.

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»

Απίστευτες εκφράσεις ακούστηκαν για μία ακόμη φορά στη Βουλή με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΜακάριοςΛαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τους παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας ο Κακλαμάνης

Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)

Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος
Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος

Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

