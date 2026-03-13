Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα
Ένα KC-135 εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να συγκρούστηκε στον αέρα με άλλο αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από το Ιράκ, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισραήλ
Το περιστατικό με την πτώση του KC – 135 Stratotanker συνέβη στο δυτικό Ιράκ στην επαρχία Άνμπαρ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας αποτελείται από έρημο. Ιρακινές πηγές αναφέρουν πως στο σημείο επιχειρούν ελικόπτερα Chinook τα οποία ψάχνουν να βρουν το αμερικανικό αεροπλάνο και το προσωπικό του.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το ατύχημα ή δυστύχημα συνέβη όταν δύο αεροπλάνα εναέριου ανεφοδιασμού και ίδιου μοντέλου ενεπλάκησαν στο συμβάν. Ιρακινές και ιρανικές πηγές προσπαθούν να δώσουν τα εύσημα στην Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ με χρήση πυραύλου εδάφους – αέρους.
️Η έδρα της Κεντρικής Διοίκησης, Khatam al-Anbiya, της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, ανακοίνωσε ότι «ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού χτυπήθηκε από συστήματα αεροπορικής άμυνας στο δυτικό Ιράκ, με αποτέλεσμα την συντριβή του και τον θάνατο όλων των μελών του πληρώματος».
Το αμερικανικό αεροπλάνο είχε το διπλάσιο πλήρωμα από το τυπικό
U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
Τα αεροπλάνα εναέριου ανεφοδιασμού KC – 135 Stratotanker υπό κανονικές συνθήκες χρειάζονται 3 άτομα πληρώματος για να το λειτουργήσουν αμιγώς σε ρόλο ανεφοδιασμού: πιλότο, συγκυβερνήτη και χειριστή του βραχίονα ανεφοδιασμού. Ορισμένες αποστολές του KC-135 απαιτούν την προσθήκη ενός πλοηγού.
Ανά περιπτώσεις μπορεί να προστεθούν στο πλήρωμα νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικοί σε κατασκοπευτικές, αναγνωριστικές επιχειρήσεις ή περισσότερα άτομα για την λειτουργία του ως εναέριο κέντρο επιχειρήσεων και συντονισμού.
Στην περίπτωση που ερευνάται στο αεροσκάφος επέβαιναν 6 άτομα πληρώματος. Δεν είναι γνωστό για ποιον λόγο επέβαιναν ακόμα 3 άτομα πλεονάζοντος προσωπικού ή αν το αεροπλάνο πετούσε με διπλό πλήρωμα για μεγάλης διάρκειας επιχείρηση.
Both of the two aircraft involved in the incident over western Iraq today on day 13 of war with Iran were KC-135 refuelers, sources told @CBSNews @JimLaPorta and me. One landed safely in Israel. The other went down. https://t.co/FNgYrsWGMt
— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) March 12, 2026
