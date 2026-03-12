Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η αμερικανική εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Stryker δέχθηκε μια μαζική κυβερνοεπίθεση από το γκρουπ φιλοϊρανών χάκερ Handala, η οποία έχει θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα υπολογιστών της και, ως αποτέλεσμα, έχει κλείσει ακόμη και τα γραφεία της εταιρείας σε 79 χώρες, με 56.000 υπαλλήλους να μπαίνουν σε αναστολή εργασίας. H εταιρεία λέει σε ανακοίνωσή της πως δεν τους έχουν ζητηθεί λύτρα.

Μια ομάδα φιλοϊρανών ψηφιακών ακτιβιστών, γνωστή ως Handala, ανέλαβε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση κατά της Stryker. Αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη κυβερνοεπίθεση που πραγματοποιείται μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν. Ερευνητές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας έχουν προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο απειλών, κυρίως από ομάδες χάκερ με φιλικές σχέσεις με το Ιράν.

Hasbiyallah English Version pic.twitter.com/4HzWJlAyTS — HPR INTELLIGENCE (@HPRNEW) March 12, 2026

Η εφημερίδα Wall Street Journal αναφέρει ότι η κυβερνοεπίθεση ξεκίνησε γύρω στα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ενώ οι υπάλληλοι της Stryker παρακολουθούσαν μπροστά στα μάτια τους και σε πραγματικό χρόνο τη διαγραφή δεδομένων από τους υπολογιστές της εταιρείας. Η εταιρεία χαρακτήρισε την επίθεση ως «παγκόσμια διακοπή του δικτύου» που συνδέεται με το περιβάλλον της Microsoft.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το λογότυπο της Handala εμφανίστηκε επίσης στις πύλες σύνδεσης της Stryker, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να προσπαθήσουν να αποσυνδέσουν τους υπολογιστές τους. Σύμφωνα με το WSJ, σε ορισμένα τμήματα της εταιρείας, το 95% των υπολογιστών φέρεται να διαγράφηκε. Οι ίδιοι οι χάκερ (το HPR στο X/πρώην Twitter) κάνουν λόγο για 200.000 συστήματα, σέρβερ και φορητές συσκευές, ενώ ισχυρίζονται πως κατέχουν 50 terabytes με προσωπικά δεδομένα.

Η Stryker έκλεισε τα γραφεία της σε 79 χώρες μετά το χτύπημα των χάκερ

Το δίκτυο υπολογιστών της Stryker είναι ουσιαστικά άχρηστο προς το παρόν και, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία έστειλε τους υπαλλήλους στο σπίτι τους και έκλεισε εντελώς τα γραφεία της.

«Η Stryker αντιμετωπίζει μια παγκόσμια διακοπή του δικτύου στο περιβάλλον της Microsoft ως αποτέλεσμα μιας κυβερνοεπίθεσης», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της. «Δεν έχουμε ενδείξεις για ransomware ή malware και πιστεύουμε ότι το περιστατικό έχει περιοριστεί. Οι ομάδες μας εργάζονται γρήγορα για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της επίθεσης στα συστήματά μας».

Η Stryker κατασκευάζει μια ποικιλία ιατρικών συσκευών, όπως χειρουργικά εργαλεία και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. Η εταιρεία απασχολεί 56.000 υπαλλήλους παγκοσμίως και έχει ετήσια έσοδα 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Γιατί οι χάκερ χτύπησαν την Stryker

Η ομάδα χάκερ ισχυρίστηκε ότι η κυβερνοεπίθεση ήταν αντίποινα για τη βομβιστική επίθεση στο Δημοτικό σχολείο της Μινάμπ, η οποία, σύμφωνα με ιρανικές αρχές, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 175 ατόμων, κυρίως κοριτσιών 7 με 12 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η στρατιωτική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει μέχρι στιγμής διαπιστώσει ότι η ευθύνη για την επίθεση στο σχολείο βαρύνει κυρίως τις ΗΠΑ που χρησιμοποίησαν πληροφορίες περίπου 10 ετών.

Η ομάδα που συνδέεται με το Ιράν δήλωσε ότι στόχευσε την Stryker, καθώς η εταιρεία συνεργάζεται με τον αμερικανικό στρατό, έχοντας υπογράψει πρόσφατα σύμβαση ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων για ιατρικές συσκευές πέρυσι και έχοντας προηγουμένως εξαγοράσει την ισραηλινή εταιρεία OrthoSpace.