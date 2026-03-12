newspaper
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Νεκρός ο ένοπλος, δύο τραυματίες
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12 Μαρτίου 2026, 22:31

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Η επιχείρηση Epic Fury δεν ξεκίνησε με βόμβες. Ξεκίνησε με κυβερνοεπιθέσεις, όπως αναφέρει το Foreign Policy.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγό Νταν Κέιν, πριν αρχίσουν να πέφτουν οι πρώτες αμερικανικές βόμβες στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι χειριστές του Αμερικανικού Κυβερνοχώρου και του Διαστημικού Στρατηγείου είχαν ήδη ξεκινήσει αυτό που ο ίδιος ονόμασε «μη κινητικές επιδράσεις, διαταράσσοντας, υποβαθμίζοντας και τυφλώνοντας την ικανότητα του Ιράν να βλέπει, να επικοινωνεί και να ανταποκρίνεται».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η παρούσα κυβέρνηση χρησιμοποιεί επιθετικές κυβερνοεπιχειρήσεις: ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσουν διακοπές ρεύματος στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, πριν το αμερικανικό στρατό συλλάβει τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο.

Ο Κέιν αναγνώρισε επίσης ότι η Διοίκηση Κυβερνοχώρου και το Διαστημικό Στρατηγείο είχαν δημιουργήσει «διαφορετικά αποτελέσματα» για την υποστήριξη της επιχείρησης στη Βενεζουέλα, χωρίς να αποκαλύψει ποια ήταν αυτά τα αποτελέσματα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν κυβερνοεπιθέσεις κατά του Ιράν

Δεν είναι καν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τέτοιες δυνατότητες εναντίον του Ιράν, καθώς ο Κέιν αποκάλυψε τον περασμένο Ιούνιο ότι η Αμερικανική Διοίκηση Κυβερνοχώρου είχε «υποστηρίξει» επιθέσεις εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων εκείνο το μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό περιελάμβανε κυβερνοόπλα που διατάραξαν τα συστήματα πυραυλικής άμυνας του Ιράν.

Η πολυαναμενόμενη εθνική στρατηγική για τον κυβερνοχώρο της κυβέρνησης Τραμπ, που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαρτίου, αναφέρθηκε και στις δύο αυτές επιχειρήσεις. Με χρήση «είτε υποστηρίζοντας μια παγκόσμια επιχείρηση για την καταστροφή της πυρηνικής υποδομής του Ιράν, είτε αφήνοντας τους αντιπάλους μας τυφλούς και μπερδεμένους κατά τη διάρκεια μιας άψογης στρατιωτικής επιχείρησης».

«Για να παραπέμψουμε τον διεθνή ναρκοτρομοκράτη Νικολά Μαδούρο στη δικαιοσύνη, οι αντίπαλοι έχουν ενημερωθεί ότι οι χάκερ και τα εργαλεία της Αμερικής είναι τα καλύτερα στον κόσμο και μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα και αποτελεσματικά για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Αμερικής», αναφέρει η στρατηγική.

Προχωρά μάλιστα στην παρουσίαση μιας προσέγγισης έξι πυλώνων που ξεκινά με την πρόθεση να «διαμορφώσει τη συμπεριφορά των αντιπάλων» χρησιμοποιώντας «το πλήρες φάσμα των αμυντικών και επιθετικών κυβερνοεπιχειρήσεων της αμερικανικής κυβέρνησης».

Οι κυβερνοεπιθέσεις ως αμερικανικό δόγμα

Ο Εθνικός Διευθυντής Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ, Σον Κέρνκρος, μιλώντας σε συνέδριο στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, περιέγραψε τον πρώτο πυλώνα ως το «πιο σημαντικό κομμάτι» της στρατηγικής. «Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον υπολογισμό του κινδύνου σε όλο τον κόσμο για τους παράγοντες που επιδιώκουν να μας βλάψουν», είπε.

Οι επιθετικές κυβερνοεπιχειρήσεις δεν είναι κάτι καινούργιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πραγματικότητα, ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα αφορά επίσης το Ιράν, όπου πιστεύεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ χρησιμοποίησαν από κοινού ένα κυβερνοόπλο που ονομάζεται Stuxnet τη δεκαετία του 2000 για να στοχεύσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Η δημόσια αναγνώριση αυτών των επιθετικών κυβερνοεπιχειρήσεων, πόσο μάλλον η ανοιχτή καυχησιολογία για αυτές, είναι «σίγουρα ένα νέο είδος εξέλιξης», σύμφωνα με τη Λορίν Γουίλιαμς, η οποία διετέλεσε διευθύντρια στρατηγικής στο γραφείο του Εθνικού Διευθυντή Κυβερνοχώρου του Λευκού Οίκου και ηγήθηκε της στρατηγικής πρωτοβουλίας για την ασφάλεια των διαστημικών συστημάτων στην κυβέρνηση Μπάιντεν.

«Ο συνδυασμός αυτής της προσέγγισης δηλωτικών δημόσιων μηνυμάτων που έχουν οι ανώτεροι αξιωματούχοι με αυτό που είδαμε στην εθνική στρατηγική για τον κυβερνοχώρο αποτελεί μια θεματική αλλαγή σε σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία εστίαζε σε επιθετικές κυβερνοεπιχειρήσεις», δήλωσε η Γουίλιαμς, η οποία είναι πλέον αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος στρατηγικών τεχνολογιών στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσινγκτον.

Ο ρόλος του Ισραήλ στις κυβερνοεπιθέσεις

Το Ισραήλ, ένας από τους πιο εξελιγμένους στρατιωτικούς φορείς στον κόσμο σε κυβερνοεπιθέσεις, έχει επίσης εμπλακεί έντονα στην τρέχουσα σύγκρουση. Η Financial Times ανέφερε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε κάμερες κυκλοφορίας και πύργους κινητής τηλεφωνίας της Τεχεράνης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ παραβίασε επίσης το BadeSaba Calendar, μια δημοφιλή ιρανική εφαρμογή προσευχής με περισσότερα από 5 εκατομμύρια λήψεις, για να εμφανίσει μηνύματα όπως «Ήρθε η ώρα της κρίσης» και «Η βοήθεια έφτασε» την πρώτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι αρκετές ιρανικές ιστοσελίδες ειδήσεων παραβιάστηκαν για να εμφανίσουν μηνύματα κατά του καθεστώτος του Χαμενεΐ εκείνη την ημέρα, αν και ούτε η αμερικανική ούτε η ισραηλινή κυβέρνηση έχουν αναλάβει την ευθύνη για αυτά.

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση που, όπως δήλωσαν, έπληξε το «αρχηγείο κυβερνοπολέμου» του Ιράν, αν και το μέγεθος των ζημιών στην εγκατάσταση και ο αντίκτυπος της επίθεσης στις κυβερνοικανότητες του Ιράν παραμένουν ασαφή.

Οι Ιρανοί χάκερ είναι αντίστοιχα ικανοί

Το Ιράν έχει από καιρό χαρακτηριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους κυβερνο-αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, με Ιρανούς χάκερ να στοχεύουν με επιτυχία τα πάντα, από τα καζίνο του Λας Βέγκας έως τα αγροτικά συστήματα ύδρευσης των ΗΠΑ και την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ για το 2024.

«Το Ιράν είναι τρομερό όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια», δήλωσε ο Σκοτ Γουάιτ, διευθυντής του προγράμματος κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον και πρώην αξιωματικός του καναδικού στρατού και των μυστικών υπηρεσιών. «Τοποθετούμε το Ιράν στην κατηγορία της Κίνας, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας ως τις τέσσερις μεγάλες κυβερνητικά υποστηριζόμενες υψηλού επιπέδου επίμονες απειλές».

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν εμφανιστεί ορισμένα σημάδια ότι ομάδες συνδεδεμένες με το Ιράν στοχεύουν ισραηλινά συστήματα, με την Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοχώρου του Ισραήλ να προειδοποιεί για «δεκάδες» ιρανικές παραβιάσεις ισραηλινών καμερών ασφαλείας και απόπειρες διείσδυσης και διαγραφής δεδομένων από ισραηλινά συστήματα.

Σύμφωνα με τις εταιρείες κυβερνοασφάλειας Flashpoint και Halcyon, οι λεγόμενες ομάδες χάκερ που συνδέονται με το Ιράν, όπως οι Handala και Cyber Islamic Resistance, έχουν επίσης στοχεύσει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες περιφερειακές υποδομές την τελευταία εβδομάδα, αλλά πολλοί από τους ισχυρισμούς αυτών των ομάδων σχετικά με τον αντίκτυπο των επιθέσεών τους παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι.

Το Ιράν δεν έχει οργανώσει μεγάλες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ

Συνολικά, τα αναμενόμενα μεγάλης κλίμακας κυβερνοαντίποινα από ιρανικούς κρατικούς φορείς ήταν «πιο συγκρατημένα», ιδίως έναντι των κρίσιμων υποδομών των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Λέσλι, ανώτερο σύμβουλο της εταιρείας κυβερνοασφάλειας και πληροφοριών Recorded Future. «Υπάρχουν πολλές ισχυρισμοί και διαταραχές χαμηλής έντασης, με συγκριτικά λιγότερο επιβεβαιωμένες, εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις από το ιρανικό κράτος σε μεγάλη κλίμακα», όπως ανέφερε σε email.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε ενδείξεις ότι ομάδες που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και το υπουργείο Πληροφοριών είναι πιο ήσυχες και πιο αμυντικές από ό,τι πολλοί περίμεναν, ενώ ο θόρυβος των χάκερ είναι πιο εύκολο να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί».

Αν και αυτό μπορεί να οφείλεται στις διαταραχές από τον πόλεμο, στην περιορισμένη σύνδεση στο διαδίκτυο εντός του Ιράν και στη δολοφονία ανώτερων ηγετικών στελεχών που κανονικά θα διεύθυναν τις κυβερνοεπιχειρήσεις, είναι επίσης πιθανό ότι το Ιράν απλώς περιμένει την κατάλληλη στιγμή.

«Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να ζει την στιγμή, οι Ιρανοί θα ζήσουν… το έτος», είπε ο Γουάιτ. «Μπορεί να έχουμε μια απάντηση σε αυτή τη συγκεκριμένη σύγκρουση σε ένα χρόνο από τώρα, όποτε ασχολείσαι με ασύμμετρη πολεμική δράση, είναι στο δικό σου χρόνο».

Τα όρια μεταξύ πολέμου και κυβερνοπολέμου είναι πλέον «θολά»

Η Τετάρτη έδωσε μια σχετικά μικρή γεύση του πώς θα μπορούσε να είναι αυτό, όταν η εταιρεία ιατρικών συσκευών Stryker με έδρα το Μίσιγκαν — η οποία έχει περισσότερους από 56.000 υπαλλήλους παγκοσμίως — δήλωσε ότι είχε υποστεί κυβερνοεπίθεση. Η Handala, η ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν, φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, αν και η Stryker δεν έχει ακόμη αποδώσει την ευθύνη για την επίθεση σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα ή δράστη.

Η εξάλειψη των κυβερνοικανοτήτων του Ιράν είναι αναμφισβήτητα πιο δύσκολη από την καταστροφή των βομβών και των πυραύλων του, και η Γουίλιαμς δήλωσε ότι όσο περισσότερο υποβαθμίζονται οι συμβατικές στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, τόσο πιο πιθανό είναι να κλιμακωθεί η κατάσταση στον κυβερνοχώρο.

Η δυνατότητα του κυβερνοχώρου να χρησιμοποιηθεί από οπουδήποτε σημαίνει ότι «είναι ένα προσβάσιμο εργαλείο ακόμη και για κρατικούς παράγοντες με λιγότερους πόρους, οπότε θα ανησυχούσα με την πάροδο του χρόνου για το ενδεχόμενο το Ιράν να αξιοποιήσει περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις ως εργαλείο στην σύγκρουση, καθώς οι κινητικές του δυνατότητες καταστρέφονται», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η αυξανόμενη χρήση κυβερνοεπιθέσεων από τις ΗΠΑ παράλληλα με τις κινητικές επιθέσεις έχει θολώσει ακόμη περισσότερο τα όρια μεταξύ των δύο και συνεχίζει να μεταβάλλει το πρότυπο του σύγχρονου πολέμου. «Αυτός ο πόλεμος ενισχύει την ιδέα ότι ο κυβερνοχώρος είναι ενσωματωμένος στις σύγχρονες συγκρούσεις και δεν είναι απλώς παράλληλος με αυτές», δήλωσε ο Λέσλι.

