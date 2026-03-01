Ο αριθμός των νεκρών από την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση σε σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ του νότιου Ιράν έχει ανέλθει στους 148, ενώ δεκάδες άλλα παιδιά έχουν τραυματιστεί, αναφέρει η Wall Street Journal.

Κοντινή κλινική που είχε αρχίσει να περιθάλπει τους τραυματίες δέχθηκε επίσης πλήγμα σε δεύτερη επίθεση

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ άλλοι 95 άνθρωποι αναφέρονται ως τραυματίες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Τα αεροπορικά πλήγματα έπληξαν πολλαπλές περιοχές στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και το δημοτικό σχολείο θηλέων.

Το σχολείο Shajareh Tayyebeh χτυπήθηκε απευθείας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, προκαλώντας σημαντικό αριθμό θυμάτων μεταξύ των μαθητριών, αναφέρει το ανεξάρτητο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο WANA. Η επίθεση άφησε πολλούς νεκρούς και τραυματίες, ενεργοποιώντας άμεσα την κινητοποίηση των τοπικών υγειονομικών δομών.

Επίθεση στο Ιράν: Πλήγμα και σε κλινική

Σύμφωνα με αναφορές, λίγα λεπτά μετά τον αρχικό βομβαρδισμό, κοντινή κλινική που είχε αρχίσει να περιθάλπει τους τραυματίες δέχθηκε επίσης πλήγμα σε δεύτερη επίθεση, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση. Τα σωστικά συνεργεία και το ιατρικό προσωπικό συνεχίζουν να εργάζονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς ο αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να αυξάνεται.

Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ από κοινού με το Ισραήλ κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας, ιδίως σε βάρος αμάχων, έχει εντείνει τις εκκλήσεις για διεθνή παρέμβαση και απόδοση ευθυνών.

Ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κατήγγειλε τη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου» στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ιράν εναντίον της χώρας του μετά τους θανάτους αμάχων.