Ο Φρίντριχ Μερτς «δικαιολογεί» τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας
Ο Γερμανός καγκελάριος προχώρησε σε μια δήλωση, με την οποία αποδίδει ευθύνη στο Ιράν για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «άμυνα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι της Τεχεράνης.
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ δικαιολόγησε τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.
Ο Φρίντριχ Μερτς αποκάλεσε το Ιράν «κέντρο της παγκόσμιας τρομοκρατίας», δικαιολογώντας τον τρόπο δράσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, «όσο πιο γρήγορα τελειώσει το καθεστώς των μουλάδων, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Η παύση των εχθροπραξιών εξαρτάται αποκλειστικά από αυτό το καθεστώς και τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης».
Και πρόσθεσε: «Μέχρι να συμβεί αυτό, υποθέτω ότι το Ισραήλ και η Αμερική θα συνεχίσουν την άμυνά τους ενάντια σε αυτό το καθεστώς».
Ο Φρίντριχ Μερτς είπε ότι είχε μιλήσει με ηγέτες από την περιοχή το Σαββατοκύριακο.
«Συνεχίζεται η απειλή»
Και πρόσθεσε: «Ωστόσο, δεν είναι προς το παρόν δυνατό να προβλεφθεί πότε το καθεστώς των μουλάδων θα είναι έτοιμο να σταματήσει τις εχθροπραξίες εναντίον των γειτόνων του».
Προειδοποίησε ότι η απειλή για το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου από την Τεχεράνη συνεχίζεται και αποδεικνύεται καθημερινά από επιθέσεις σε πολιτικά κτίρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
«Το Ιράν είναι το κέντρο της διεθνούς τρομοκρατίας και αυτό το κέντρο πρέπει να κλείσει», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος. «Και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί το κάνουν αυτό με τον δικό τους τρόπο».
