Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 18:20
Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών – Κορίνθου με δύο τραυματίες
Ο Φρίντριχ Μερτς «δικαιολογεί» τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας
Κόσμος 09 Μαρτίου 2026, 20:26

Ο Φρίντριχ Μερτς «δικαιολογεί» τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας

Ο Γερμανός καγκελάριος προχώρησε σε μια δήλωση, με την οποία αποδίδει ευθύνη στο Ιράν για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «άμυνα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ δικαιολόγησε τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Φρίντριχ Μερτς αποκάλεσε το Ιράν «κέντρο της παγκόσμιας τρομοκρατίας», δικαιολογώντας τον τρόπο δράσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

• Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στο live-blogging του in

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, «όσο πιο γρήγορα τελειώσει το καθεστώς των μουλάδων, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Η παύση των εχθροπραξιών εξαρτάται αποκλειστικά από αυτό το καθεστώς και τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης».


Και πρόσθεσε: «Μέχρι να συμβεί αυτό, υποθέτω ότι το Ισραήλ και η Αμερική θα συνεχίσουν την άμυνά τους ενάντια σε αυτό το καθεστώς».

Ο Φρίντριχ Μερτς είπε ότι είχε μιλήσει με ηγέτες από την περιοχή το Σαββατοκύριακο.

«Συνεχίζεται η απειλή»

Και πρόσθεσε: «Ωστόσο, δεν είναι προς το παρόν δυνατό να προβλεφθεί πότε το καθεστώς των μουλάδων θα είναι έτοιμο να σταματήσει τις εχθροπραξίες εναντίον των γειτόνων του».

Προειδοποίησε ότι η απειλή για το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου από την Τεχεράνη συνεχίζεται και αποδεικνύεται καθημερινά από επιθέσεις σε πολιτικά κτίρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.


«Το Ιράν είναι το κέντρο της διεθνούς τρομοκρατίας και αυτό το κέντρο πρέπει να κλείσει», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος. «Και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί το κάνουν αυτό με τον δικό τους τρόπο».

Economy
Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Τραμπ: «Μεγάλο λάθος» η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο Ιράν

Τραμπ: «Μεγάλο λάθος» η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο Ιράν

Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»
Μέση Ανατολή 09.03.26

Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»

Οι επικριτές λένε ότι ο αλαζονικός και πομπώδης πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, δεν διαθέτει τις ικανότητες να καθοδηγήσει τον αμερικανικό στρατό σε μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα
Κόσμος 09.03.26

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα

Αυτός είναι ο δεύτερος πύραυλος που η Τουρκία λέει ότι εκτοξεύτηκε προς το έδαφός της από το Ιράν, ενώ το Σάββατο είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν και γιατί η επιλογή του δεν προμηνύει καλά νέα για την ειρήνη

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φαινεται να είναι επιλογή συνέχειας της εξουσίας στο Ιράν - Μια φιγούρα με επιρροή στα παρασκήνια της εξουσίας που αποτελεί μυστήριο ακόμη και εντός του Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες
Κόσμος 09.03.26

Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες

Τα γυμνάσια με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά – Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
Απουσία ελέγχων 09.03.26

Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος

Πέντε νυν και πρώην υπεύθυνοι της κοινότητας Κραν Μοντανά έχουν τεθεί υπό έλεγχο από τη Δικαιοσύνη - Για πέντε χρόνια δεν είχαν γίνει έλεγχοι στο μοιραίο μπαρ

Σύνταξη
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Ένταση στη Μέση Ανατολή 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Σοκαριστικά βίντεο 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever
Game over 09.03.26

Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever

Έντεκα μήνες μετά το πολυσυζητημένο λανσάρισμα του lifestyle brand As Ever της Μέγκαν Μαρκλ, το Netflix ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσύρει την επένδυση του στο φιλόδοξο εγχείρημα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ
Διάψευση 09.03.26

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ

Γκάφα ολκής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε λίστα με το όνομα του Βαγγέλη Κορακάκη εντός. Άμεση διάψευση του γνωστού μουσικοσυνθέτη που δηλώνει ΚΚΕ, αρνούμενος πως στηρίζει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»
Μέση Ανατολή 09.03.26

Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»

Οι επικριτές λένε ότι ο αλαζονικός και πομπώδης πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, δεν διαθέτει τις ικανότητες να καθοδηγήσει τον αμερικανικό στρατό σε μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…
On Field 09.03.26

Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…

Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος – Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο
Stories 09.03.26

Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος - Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο

Στις 14 Δεκεμβρίου 2024, ο Ισάκ Άντικ πήγε για πεζοπορία στο Μοντσεράτ, το βουνό λίγο έξω από τη Βαρκελώνη, και έπεσε από ένα βράχο ύψους περίπου 90 μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Ο μόνος που ήταν μαζί του ήταν ο γιος του, Τζόναθαν, τότε 43 ετών και ο πρωτότοκος από τα τρία του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτα» στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Στις κλήσεις του Αντσελότι ο Νεϊμάρ για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Στις κλήσεις του Αντσελότι ο Νεϊμάρ για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία

O Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για τα προσεχή φιλικά κι έτσι ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική ομάδα μετά από τρία χρόνια

Σύνταξη
Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου
Βίντεο 09.03.26

Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου

Η Doja Cat αντέδρασε δημόσια στις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια» για την όπερα και το μπαλέτο, υπερασπιζόμενη την αξία και τη μακρά ιστορία των δύο μορφών τέχνης μέσα από ένα βίντεο στο TikTok

Σύνταξη
ΒΗΜΑ στην Ιστορία: Έρχεται αυτή την Κυριακή και είναι αφιερωμένο στον Ελευθέριο Βενιζέλο
Media 09.03.26

ΒΗΜΑ στην Ιστορία: Έρχεται αυτή την Κυριακή και είναι αφιερωμένο στον Ελευθέριο Βενιζέλο

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ στην Ιστορία – και είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο που σημάδεψε όσο λίγοι την πορεία του ελληνικού κράτους στον 20ό αιώνα: τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 09.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 15 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)
TV 09.03.26

Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του Έχω Παιδιά, Λάμπρος Φισφής, αποφάσισε να δώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε έναν άνθρωπο που αποτελεί τη μόνιμη πηγή έμπνευσής του: τη σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο.

Σύνταξη
Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν πέντε ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν 5 ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία

Μετά τις απειλές θανάτου που δέχθηκε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν από φανατικούς ισλαμιστές στη χώρα, πέντε εξ αυτών φέρονται να ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Έρωτας στη Βουλιαγμένη 09.03.26

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σύνταξη
Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones
Ο μεγάλος φόβος 09.03.26

Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, οι χιλιάδες ξένοι influencer που ζουν στo Ντουμπάι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιότυπο δίλημμα: τον φόβο των εχθρικών πυράνων ή την αυστηρότητα των τοπικών νόμων περί περιεχομένου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
