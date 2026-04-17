Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 12:15
Σοκ με σορό 17χρονης κοπέλας που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα της Κορίνθου
Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα
Κόσμος 17 Απριλίου 2026, 13:18

Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, η ακραία δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να απομακρύνεται στρατηγικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Πριν από έξι μήνες, η ακροδεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, βρισκόταν περιτριγυρισμένη από άντρες πάνω σε μια σκηνή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου είχαν συγκεντρωθεί ηγέτες από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν τη συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα.

Μπροστά της, ο Ντόναλντ Τραμπ έριχνε επαίνους και προσβολές στους συγκεντρωμένους ηγέτες, προτού περιγράψει τη Μελόνι ως «όμορφη νεαρή γυναίκα».

Γυρίζοντας προς το μέρος της, πρόσθεσε:

«Δεν σε πειράζει να σε αποκαλούν όμορφη, σωστά; Γιατί είσαι. Σ’ ευχαριστώ πολύ που ήρθες.»

Η Μελόνι φαινόταν αμήχανη, αλλά δέχτηκε το κομπλιμέντο.

Είχε εργαστεί σκληρά για να εδραιωθεί ως σταθερή ευρωπαϊκή σύμμαχος του Τραμπ, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη-αστραπή στο κλαμπ Μαρ-Α-Λάγκο στη Φλόριντα και όντας η μόνη ευρωπαϊκή ηγέτιδα που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του ως προέδρου των ΗΠΑ.

Αυτή η σχέση, που βασίζεται σε κοινή εθνικιστική ρητορική, διαλύεται τώρα τόσο γρήγορα όσο σχηματίστηκε, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ρήξη του πολέμου στο Ιράν

Σε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ στράφηκε εναντίον της, δηλώνοντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera την Τρίτη ότι «της έλειπε το θάρρος» επειδή δεν συμμετείχε στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν.

Η επίπληξη ήρθε αφού η Μελόνι χαρακτήρισε την επίθεση του Τραμπ στον Πάπα Λέοντα – ο οποίος έχει αναδειχθεί σε ένθερμο επικριτή του πολέμου κατά του Ιράν – ως «απαράδεκτη».

«Αυτή είναι η απαράδεκτη», απάντησε απότομα ο Τραμπ, «επειδή δεν την νοιάζει αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικά όπλα και θα ανατίναζε την Ιταλία σε δύο λεπτά αν είχε την ευκαιρία».

Οι παρατηρήσεις αυτές ολοκλήρωσαν έναν δύσκολο μήνα για τη Μελόνι, της οποίας η κυβέρνηση υπέστη ένα οδυνηρό πλήγμα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση τον Μάρτιο και της οποίας οι στενές σχέσεις με τον Τραμπ έχουν αποτελέσει ένα αυξανόμενο πολιτικό βάρος σε μια χώρα με βαθιά ριζωμένη αντιπολεμική κουλτούρα.

Η Μελόνι χρειαζόταν έναν τρόπο να αποκαταστήσει την εικόνα της και να ανακτήσει τη συναίνεση – και οι αναλυτές λένε ότι η διαμάχη του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα της παρείχε την ιδανική ευκαιρία.

Μία ευκαιρία για αποστασιοποίηση

«Αν σκεφτείς τη στιγμή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, δεν ήταν ευχαριστημένη που δέχτηκε αυτό το κομπλιμέντο – κατάλαβε πόσο υποτιμητικό ήταν – αλλά το δέχτηκε», είπε η Σεσίλια Σοτιλότα, αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο για Αλλοδαπούς της Περούτζια.

«Ωστόσο, έρχεται μια στιγμή που το να μην αντιτάσσεσαι ποτέ στον εταίρο σου γίνεται πρόβλημα. Έτσι, η διαμάχη με τον Πάπα Λέοντα ήταν ευπρόσδεκτη είδηση για τη Μελόνι, επειδή στην Ιταλία, οι άνθρωποι αγαπούν τους πάπες τους και μισούν τους πολέμους».

«Η Μελόνι χρειαζόταν απεγνωσμένα μια δικαιολογία για να αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ και αυτή ήταν μια καλή αφορμή».

Η Μελόνι είχε αρχίσει να αποστασιοποιείται από τον Τραμπ μετά την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, αν και με προσοχή.

Στο κοινοβούλιο, επέκρινε έντονα τη σύγκρουση, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι «δεν μπορούμε να αντέξουμε ένα καθεστώς αγιατολάχ που διαθέτει πυρηνικά όπλα» που θα μπορούσε να απειλήσει την Ιταλία και την Ευρώπη.

Μετά την ήττα στο δημοψήφισμα, υιοθέτησε μια πιο σκληρή στάση, αρνούμενη τη χρήση μιας αεροπορικής βάσης στη Σικελία για αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που μετέφεραν όπλα για τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι προσβολές στον Πάπα ήταν η τέλεια αφορμή

Ωστόσο, η λεπτή ισορροπία που προσπαθούσε να διατηρήσει ήταν εμφανής ακόμη και στην υπεράσπισή της του Πάπα Λέοντα.

Η Μελόνι δήλωσε ότι η λεκτική επίθεση του Τραμπ εναντίον του ποντίφικα – τον οποίο χαρακτήρισε «αδύναμο» και υποχωρητικό προς την «ριζοσπαστική αριστερά» – ήταν «απαράδεκτη».

Αλλά αυτό συνέβη μόνο αφού δέχτηκε πιέσεις από την αντιπολίτευση, όταν παρέλειψε να αναφερθεί στις παρατηρήσεις αυτές σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξυμνούσε τον Λέοντα για τον ρόλο του στην «προώθηση της επιστροφής της ειρήνης» καθώς αναχωρούσε για ταξίδι στην Αφρική.

«Το ένστικτό της μέχρι το τέλος ήταν να σχοινοβατεί», είπε ο Σοτιλότα. «Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη κρίση και σε αυτό το σημείο, δεν μπορείς παρά να πάρεις θέση».

Ο Όρμπαν ως παράδειγμα προς αποφυγή

Η ήττα του ακροδεξιού συμμάχου της Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία στις εκλογές της Κυριακής φαίνεται επίσης να έχει παίξει ρόλο στην αντίδραση της Μελόνι απέναντι στον Τραμπ – ειδικά αφού ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ταξίδεψε στη Βουδαπέστη σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις πιθανότητες του Όρμπαν.

«Το ότι ο Βανς πήγε στον Όρμπαν ήταν σαν να του έδωσε το φιλί του θανάτου», είπε ο Σοτιλότα.

«Έτσι, όταν το είδε αυτό, κατάλαβε πραγματικά.»

Τώρα που αρχίζει να επικεντρώνεται στις γενικές εκλογές του 2027 – οι οποίες μέχρι το δημοψήφισμα αναμενόταν να ευνοήσουν έντονα την κυβερνητική της συμμαχία – η Μελόνι έχει ξεκινήσει μια διακριτική στροφή.

Σε ένα ακόμη σημάδι αποστασιοποίησής της από τον πόλεμο, αυτή την εβδομάδα η Ιταλία ανέστειλε μια αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, που προηγουμένως ήταν ένας σταθερά υποστηριζόμενος σύμμαχος.

Η Μελόνι επανέλαβε επίσης την υποστήριξη της κυβέρνησής της προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Ρώμη την Τετάρτη, δεσμευόμενη να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας ενάντια στις ρωσικές επιθέσεις.

Την Παρασκευή, θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, οι οποίοι έχουν επίσης αποτελέσει επανειλημμένα στόχους της οργής του Τραμπ, για συνομιλίες στο Παρίσι σχετικά με την ασφάλεια του στενού του Ορμούζ.

Σε τεντωμένο σχοινί η δημοτικότητα της Μελόνι

Αν και το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι έχει χάσει κάποια υποστήριξη τις τελευταίες εβδομάδες, διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, όπως και η προσωπική δημοτικότητα της Μελόνι, ακόμη και αν η ηγεσία της έχει χάσει τη λάμψη της.

Εκτός αν η κατακερματισμένη αντιπολίτευση παρουσιάσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι της Μελόνι, οι δημοσκοπήσεις πιθανότατα θα παραμείνουν στάσιμες.

Η κυβέρνησή της αναμένεται πλέον να δώσει προτεραιότητα στα σχέδια για την ψήφιση ενός εκλογικού νόμου που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει μια άνετη νίκη στις επόμενες εκλογές.

«Πιστεύω ότι η συνασπιστική κυβέρνηση παραμένει σε πλεονεκτική θέση, στο βαθμό που διαθέτει έναν σαφή ηγέτη», δήλωσε ο Λορέντζο Πρεγκλιάσκο, συνιδρυτής της YouTrend, μιας εταιρείας πολιτικής ανάλυσης.

«Η αντιπολίτευση πρέπει ακόμη να καθορίσει την εναλλακτική λύση».

Η κυβέρνηση της Μελόνι έχει απολαύσει μια σταθερή πορεία από την άνοδό της στην εξουσία τον Οκτώβριο του 2022, κυρίως λόγω του ότι είναι «συμπαγής» και όχι επειδή έχει επιτύχει κάτι ουσιαστικό για τη βελτίωση της ζωής των Ιταλών.

«Έχει χειριστεί το ζήτημα του Τραμπ, κάτι που, βραχυπρόθεσμα, ήταν μια διακριτική κίνηση», δήλωσε ο Ματτία Ντιλέτι, καθηγητής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης.

«Οι Ιταλοί δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη διεθνή πολιτική, αλλά ενδιαφέρονται για τον πόλεμο στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, επειδή επηρεάζει τη ζωή τους και το κόστος διαβίωσης, οπότε όσο πιο γρήγορα σταματήσει, τόσο καλύτερα για τη Μελόνι».

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Μόνιμη παύση συγκρούσεων από Λίβανο μέχρι Ερυθρά, ζητά το Ιράν

Μόνιμη παύση συγκρούσεων από Λίβανο μέχρι Ερυθρά, ζητά το Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Ο Τραμπ τώρα λέει ότι... τερμάτισε 10 πολέμους - Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Δημοσκόπηση: Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς
Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς

Οι πολίτες στη Γερμανία δεν φαίνονται να πείθονται από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά και γενικότερα από τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες

Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν
Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στο Ιράν. Κατηγορούν τα ευρωπαϊκά έθνη για την καθυστέρηση στις παραδόσεις όπλων, γιατί δεν βοήθησαν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Μόνιμη παύση συγκρούσεων από τον Λίβανο μέχρι την Ερυθρά», ζητά το Ιράν – «Δεν δεχόμαστε προσωρινή εκεχειρία»
«Μόνιμη παύση συγκρούσεων από τον Λίβανο μέχρι την Ερυθρά», ζητά το Ιράν – «Δεν δεχόμαστε προσωρινή εκεχειρία»

Το Ισραήλ βομβάρδισε τον νότιο Λίβανο μετά την ανακήρυξη εκεχειρίας, εντείνοντας τις ανησυχίες όσων αμφιβάλλουν στη χώρα για τη βιωσιμότητα μιας συμφωνίας - Επόμενο βήμα οι συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;
Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα, η αυτοπροβολή του ως μεσσία και η απειλή του να εξαφανίσει ένα ολόκληρο έθνος έχουν εγείρει ξανά ερωτήματα για την πνευματική ικανότητα του «πλανητάρχη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο
Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο

Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες που πουλάνε όπλα στο Πεντάγωνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;
Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;

Μέσα στη μακρά συμμαχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι ρόλοι των δύο πλευρών γίνονται ολοένα και πιο θολοί, σε σημείο που δεν είναι πλέον σαφές ποιος από τους δύο είναι η υπερδύναμη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: «Μικρή παράκαμψη» που πάντως «χρειαζόταν», χαρακτηρίζει τον πόλεμο ο Τραμπ
«Μικρή παράκαμψη» για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν

«Μικρή παράκαμψη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας μάλιστα πως «χρειαζόταν» επειδή «αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα».

Χιλή: Ανακοίνωσε ότι θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση
Θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών η Χιλή

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση στη Χιλή για τη μεταφορά μεταναστών στην Κολομβία, στη Βολιβία και στον Ισημερινό, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανακοινώνουν κλιμάκωση των απελάσεων.

Ο Τραμπ ελπίζει ότι η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την εκεχειρία που ήδη «παραβιάζει» το Ισραήλ
Συστάσεις Τραμπ στη Χεζμπολάχ ενώ το Ισραήλ «βομβαρδίζει» την εκεχειρία

Ο Τραμπ συστήνει στη Χεζμπολάχ να «συμπεριφερθεί καλά» στη διάρκεια της εκεχειρίας, τη στιγμή που το Ισραήλ την παραβιάζει ήδη βομβαρδίζοντας, σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου.

Αϊτή: Ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια
Η κρίση της πείνας συνεχίζεται στην Αϊτή

Συνεχίζεται η κρίση της πείνας στην Αϊτή, όπου ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια, με τουλάχιστον 1,8 εκατ. εξ αυτού να βρίσκεται σε φάση έκτακτης ανάγκης.

Δικαστής επικρίνει τον Τραμπ για τη «θρασύτατη» προσπάθειά του να συνεχίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού
Δικαστής επικρίνει τον «θρασύτατο» Τραμπ

Ως «θρασύτατη» και «ανειλικρινή» χαρακτηρίζει ομοσπονδιακός δικαστής την ερμηνεία του Τραμπ σε προηγούμενη απόφασή του, η οποία σχετίζεται με την οικοδόμηση αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ – «Εντάσσεται» στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ
Η συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ «εντάσσεται» στην εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, «επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης

«Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές του κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις Γεωργιάδη στη Δικαιοσύνη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και η αναξιοκρατία των κολλητών όπως εκφράστηκε στην υπόθεση Λαζαρίδη», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο

Είκοσι ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor, η Μαντόνα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου προσωπικού της άλμπουμ σηματοδοτώντας μια πολυαναμενόμενη επιστροφή

Λουκάς Καρνής
Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών
Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί «επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων»

Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει τις ανοίκειες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και προσωπικά στην Πόπη Παπανδρέου. Ζητά πρωτοβουλία Κακλαμάνη για τις «αστείες», όπως είπε, δικογραφίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη
Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη

«Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε πολιτικό αρχηγό, τον κ. Φάμελλο, ο οποίος πήγε στη Βουλή και μέσω ερωτημάτων, πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν τον βάζω στο ίδιο 'τσουβάλι', έχει στελέχη που μίλησαν για 'χαμένα βαγόνια'», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, συνεχίζοντας, ωστόσο, να εργαλειοποιεί την περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης

Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών δεν συνάδε με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης

Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;
Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;

Τα αρχεία του Έπσταϊν φέρνουν στο φως emails που αποκαλύπτουν πώς ισχυροί άνδρες αντιλαμβάνονταν την εξουσία, τον νόμο και τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το Betsson Trophy Tour ολοκληρώνει το φετινό του ταξίδι και κάνει την τελευταία του στάση στον Βόλο, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου

Κρήτη: Είχε τις αισθήσεις του ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής όταν εντοπίστηκε στη σπηλιά
Είχε τις αισθήσεις του ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής όταν εντοπίστηκε στη σπηλιά

Τον άτυχο άνδρα τον βρήκε ξάδελφός του σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα, στην Κρήτη, ο οποίος είχε ανησυχήσει που ο 50χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες και τον έψαχνε

Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο
Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο

Ο Ρόουζ αναμένεται να είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Άρη και ο παίκτης που επιλέγει ο Γρηγορίου για τον ρόλο του παρτενέρ του Φαμπιάνο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Βαρκελώνη: Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς – Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης
Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται στη Βαρκελώνη μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς - Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση στο τελευταίο συνέδριο του PES

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Ο Τραμπ τώρα λέει ότι... τερμάτισε 10 πολέμους - Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο

Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
