Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα

Πριν από έξι μήνες, η ακροδεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, βρισκόταν περιτριγυρισμένη από άντρες πάνω σε μια σκηνή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου είχαν συγκεντρωθεί ηγέτες από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν τη συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα.

Μπροστά της, ο Ντόναλντ Τραμπ έριχνε επαίνους και προσβολές στους συγκεντρωμένους ηγέτες, προτού περιγράψει τη Μελόνι ως «όμορφη νεαρή γυναίκα».

Γυρίζοντας προς το μέρος της, πρόσθεσε:

«Δεν σε πειράζει να σε αποκαλούν όμορφη, σωστά; Γιατί είσαι. Σ’ ευχαριστώ πολύ που ήρθες.»

Η Μελόνι φαινόταν αμήχανη, αλλά δέχτηκε το κομπλιμέντο.

Είχε εργαστεί σκληρά για να εδραιωθεί ως σταθερή ευρωπαϊκή σύμμαχος του Τραμπ, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη-αστραπή στο κλαμπ Μαρ-Α-Λάγκο στη Φλόριντα και όντας η μόνη ευρωπαϊκή ηγέτιδα που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του ως προέδρου των ΗΠΑ.

Αυτή η σχέση, που βασίζεται σε κοινή εθνικιστική ρητορική, διαλύεται τώρα τόσο γρήγορα όσο σχηματίστηκε, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ρήξη του πολέμου στο Ιράν

Σε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ στράφηκε εναντίον της, δηλώνοντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera την Τρίτη ότι «της έλειπε το θάρρος» επειδή δεν συμμετείχε στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν.

Η επίπληξη ήρθε αφού η Μελόνι χαρακτήρισε την επίθεση του Τραμπ στον Πάπα Λέοντα – ο οποίος έχει αναδειχθεί σε ένθερμο επικριτή του πολέμου κατά του Ιράν – ως «απαράδεκτη».

«Αυτή είναι η απαράδεκτη», απάντησε απότομα ο Τραμπ, «επειδή δεν την νοιάζει αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικά όπλα και θα ανατίναζε την Ιταλία σε δύο λεπτά αν είχε την ευκαιρία».

Οι παρατηρήσεις αυτές ολοκλήρωσαν έναν δύσκολο μήνα για τη Μελόνι, της οποίας η κυβέρνηση υπέστη ένα οδυνηρό πλήγμα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση τον Μάρτιο και της οποίας οι στενές σχέσεις με τον Τραμπ έχουν αποτελέσει ένα αυξανόμενο πολιτικό βάρος σε μια χώρα με βαθιά ριζωμένη αντιπολεμική κουλτούρα.

Η Μελόνι χρειαζόταν έναν τρόπο να αποκαταστήσει την εικόνα της και να ανακτήσει τη συναίνεση – και οι αναλυτές λένε ότι η διαμάχη του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα της παρείχε την ιδανική ευκαιρία.

Μία ευκαιρία για αποστασιοποίηση

«Αν σκεφτείς τη στιγμή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, δεν ήταν ευχαριστημένη που δέχτηκε αυτό το κομπλιμέντο – κατάλαβε πόσο υποτιμητικό ήταν – αλλά το δέχτηκε», είπε η Σεσίλια Σοτιλότα, αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο για Αλλοδαπούς της Περούτζια.

«Ωστόσο, έρχεται μια στιγμή που το να μην αντιτάσσεσαι ποτέ στον εταίρο σου γίνεται πρόβλημα. Έτσι, η διαμάχη με τον Πάπα Λέοντα ήταν ευπρόσδεκτη είδηση για τη Μελόνι, επειδή στην Ιταλία, οι άνθρωποι αγαπούν τους πάπες τους και μισούν τους πολέμους».

«Η Μελόνι χρειαζόταν απεγνωσμένα μια δικαιολογία για να αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ και αυτή ήταν μια καλή αφορμή».

Η Μελόνι είχε αρχίσει να αποστασιοποιείται από τον Τραμπ μετά την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, αν και με προσοχή.

Στο κοινοβούλιο, επέκρινε έντονα τη σύγκρουση, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι «δεν μπορούμε να αντέξουμε ένα καθεστώς αγιατολάχ που διαθέτει πυρηνικά όπλα» που θα μπορούσε να απειλήσει την Ιταλία και την Ευρώπη.

Μετά την ήττα στο δημοψήφισμα, υιοθέτησε μια πιο σκληρή στάση, αρνούμενη τη χρήση μιας αεροπορικής βάσης στη Σικελία για αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που μετέφεραν όπλα για τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι προσβολές στον Πάπα ήταν η τέλεια αφορμή

Ωστόσο, η λεπτή ισορροπία που προσπαθούσε να διατηρήσει ήταν εμφανής ακόμη και στην υπεράσπισή της του Πάπα Λέοντα.

Η Μελόνι δήλωσε ότι η λεκτική επίθεση του Τραμπ εναντίον του ποντίφικα – τον οποίο χαρακτήρισε «αδύναμο» και υποχωρητικό προς την «ριζοσπαστική αριστερά» – ήταν «απαράδεκτη».

Αλλά αυτό συνέβη μόνο αφού δέχτηκε πιέσεις από την αντιπολίτευση, όταν παρέλειψε να αναφερθεί στις παρατηρήσεις αυτές σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξυμνούσε τον Λέοντα για τον ρόλο του στην «προώθηση της επιστροφής της ειρήνης» καθώς αναχωρούσε για ταξίδι στην Αφρική.

«Το ένστικτό της μέχρι το τέλος ήταν να σχοινοβατεί», είπε ο Σοτιλότα. «Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη κρίση και σε αυτό το σημείο, δεν μπορείς παρά να πάρεις θέση».

Ο Όρμπαν ως παράδειγμα προς αποφυγή

Η ήττα του ακροδεξιού συμμάχου της Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία στις εκλογές της Κυριακής φαίνεται επίσης να έχει παίξει ρόλο στην αντίδραση της Μελόνι απέναντι στον Τραμπ – ειδικά αφού ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ταξίδεψε στη Βουδαπέστη σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις πιθανότητες του Όρμπαν.

«Το ότι ο Βανς πήγε στον Όρμπαν ήταν σαν να του έδωσε το φιλί του θανάτου», είπε ο Σοτιλότα.

«Έτσι, όταν το είδε αυτό, κατάλαβε πραγματικά.»

Τώρα που αρχίζει να επικεντρώνεται στις γενικές εκλογές του 2027 – οι οποίες μέχρι το δημοψήφισμα αναμενόταν να ευνοήσουν έντονα την κυβερνητική της συμμαχία – η Μελόνι έχει ξεκινήσει μια διακριτική στροφή.

Σε ένα ακόμη σημάδι αποστασιοποίησής της από τον πόλεμο, αυτή την εβδομάδα η Ιταλία ανέστειλε μια αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, που προηγουμένως ήταν ένας σταθερά υποστηριζόμενος σύμμαχος.

Η Μελόνι επανέλαβε επίσης την υποστήριξη της κυβέρνησής της προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Ρώμη την Τετάρτη, δεσμευόμενη να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας ενάντια στις ρωσικές επιθέσεις.

Την Παρασκευή, θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, οι οποίοι έχουν επίσης αποτελέσει επανειλημμένα στόχους της οργής του Τραμπ, για συνομιλίες στο Παρίσι σχετικά με την ασφάλεια του στενού του Ορμούζ.

Σε τεντωμένο σχοινί η δημοτικότητα της Μελόνι

Αν και το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι έχει χάσει κάποια υποστήριξη τις τελευταίες εβδομάδες, διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, όπως και η προσωπική δημοτικότητα της Μελόνι, ακόμη και αν η ηγεσία της έχει χάσει τη λάμψη της.

Εκτός αν η κατακερματισμένη αντιπολίτευση παρουσιάσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι της Μελόνι, οι δημοσκοπήσεις πιθανότατα θα παραμείνουν στάσιμες.

Η κυβέρνησή της αναμένεται πλέον να δώσει προτεραιότητα στα σχέδια για την ψήφιση ενός εκλογικού νόμου που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει μια άνετη νίκη στις επόμενες εκλογές.

«Πιστεύω ότι η συνασπιστική κυβέρνηση παραμένει σε πλεονεκτική θέση, στο βαθμό που διαθέτει έναν σαφή ηγέτη», δήλωσε ο Λορέντζο Πρεγκλιάσκο, συνιδρυτής της YouTrend, μιας εταιρείας πολιτικής ανάλυσης.

«Η αντιπολίτευση πρέπει ακόμη να καθορίσει την εναλλακτική λύση».

Η κυβέρνηση της Μελόνι έχει απολαύσει μια σταθερή πορεία από την άνοδό της στην εξουσία τον Οκτώβριο του 2022, κυρίως λόγω του ότι είναι «συμπαγής» και όχι επειδή έχει επιτύχει κάτι ουσιαστικό για τη βελτίωση της ζωής των Ιταλών.

«Έχει χειριστεί το ζήτημα του Τραμπ, κάτι που, βραχυπρόθεσμα, ήταν μια διακριτική κίνηση», δήλωσε ο Ματτία Ντιλέτι, καθηγητής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης.

«Οι Ιταλοί δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη διεθνή πολιτική, αλλά ενδιαφέρονται για τον πόλεμο στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, επειδή επηρεάζει τη ζωή τους και το κόστος διαβίωσης, οπότε όσο πιο γρήγορα σταματήσει, τόσο καλύτερα για τη Μελόνι».