«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
Χαμηλά τα κεφάλια και τη... μπάλα, θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως ανέφερε κατά την ομλία του στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το 1-0 επί της Μονακό στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας.
Μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Euroleague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια.
Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως το επόμενο παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, ενώ υπογράμμισε ότι οι παίκτες θα πρέπει να κρατήσουν χαμηλά στο κεφάλι και να προετοιμαστούν για το Game 2.
Δείτε το βίντεο με την ομιλία που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
🗣️ Coach Bartzokas: “Heads down and let’s get prepared for Game 2…”#OlympiacosBC #EveryGameMatters #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYASM pic.twitter.com/9qAGJNavPT
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 28, 2026
