Ποια είναι τα δεδομένα με τους τραυματισμούς των Γουόρντ και Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 91-70 της Μονακό, έκανε το 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague, ωστόσο είχε και κάποιες… απώλειες, με τους Τάισον Γουόρντ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να αποχωρούν με προβλήματα τραυματισμών.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με τον Έλληνα τεχνικό να μην τον χρησιμοποιεί ξανά στο ματς και ενόψει του Game 2 της σειράς.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (30/4) και θα ξεκινήσει στις 21:00, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

«Χτύπησε ο Γουόρντ στη μέση του και πήγε στα αποδυτήρια, και μετά ήταν αμφίβολος 50-50 αν μπορεί να παίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος μίλησε και για την απουσία του Ντόρσεϊ, στο τέταρτο δεκάλεπτο.

«Ο Ντόρσεϊ υπέστη διάστρεμμα και όταν βγήκε έπρεπε να ξαναπαίξει αμέσως για να μην κρυώσει το πόδι του και προτίμησα επειδή εκείνη την ώρα η διαφορά ήταν στους 20 πόντους να μην ξαναμπεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, με την κατάσταση του Έλληνα ομογενή, όπως και του Αμερικανού, να επανεξετάζεται σήμερα (29/4).

Από’ κει και πέρα, ο κόουτς Μπαρτζώκας μίλησε και για τα μικροπροβλήματα των Σάσα Βεζένκοφ και Κόρι Τζόσεφ: «Ο Βεζένκοφ έκανε ράμματα στο πρόσωπο και ο Τζόσεφ κι αυτός του άνοιξε το πρόσωπο, αλλά νομίζω χωρίς να χρειαστεί ράμματα».