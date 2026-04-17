Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της φετινής Euroleague, καθώς οι Κέντρικ Ναν και Ναντίρ Χίφι δεν κατάφεραν να τον περάσεουν κατά την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού τελείωσε τη σεζόν με 19.4 πόντους και πλέον περιμένει μαζί με την ομάδα του τον αντίπαλο στα playoffs. Με αυτό το βραβείο, ο Βούλγαρος έφτασε τα 2 βραβεία «Alphonso Ford» ενώ ο Ολυμπιακός έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την Μπασκόνια που παίκτης της έχει αναδειχθεί τρεις φορές κορυφαίος σκόρερ της σεζόν (σ.σ. η Μπασκόνια είχε 3 φορές τον Ρακότσεβιτς).

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαζένκοφ είχε κατακτήσει το τρόπαιο και την σεζόν 2022-2023, ενώ το μακρινό 2009-2010 ο Λίνας Κλέιζα του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της σεζόν.

Πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ

Η ονειρική σεζόν του Τάιλερ Ντόρσεϊ του χάρισε, πέρα από την 1η θέση της Euroleague με τον Ολυμπιακό, μια ακόμη πρωτιά. Αυτή των εύστοχων τριπόντων, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να συγκατοικεί στην κορυφή της λίστας με τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις.

Ο ομογενής γκαρντ του Ολυμπιακού έκλεισε την κανονική περίοδο της Euroleague με 103 εύστοχα τρίποντα σε 258 προσπάθειες και ποσοστό ευστοχίας 40%), με τον Γάλλο γκαρντ της Ζαλγκίρις να έχει 4/12 το βράδυ της Παρασκευής (17/4) απέναντι στην Παρί και να κλείνει κι αυτός τη regular season με ίδιο αριθμό τόσο των εύστοχων τριπόντων, όσο και των προσπαθειών (!) με 103/258.

Τρίτος έμεινε ο Άρμονι Μπρουκς της Αρμάνι Μιλάνο με 102 τρίποντα, ενώ τέταρτος ήταν ο Αντρέας Ομπστ της Μπάγερν Μονάχου με 101.