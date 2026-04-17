sports betsson
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 97-62: Μια καλή… προπόνηση πριν τα play-in για τους «πράσινους»
Euroleague 17 Απριλίου 2026, 23:07

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 97-62 την… λειψή Εφές Αναντολού για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season της Euroleague - Στα play in ως 7οι οι «πράσινοι».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 97-62 την Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague.

Η ομάδα του Λάσο κατέβηκε στο ΟΑΚΑ με μόλις 7 διαθέσιμους παίκτες και χωρίς τους Λάρκιν, Κορντινιέ και Πι Τζέι Ντόζιερ και ουσιαστικά αντιστάθηκε μόνο για δύο δεκάλεπτα πριν ο Παναθηναϊκός κυριαρχήσει πλήρως και φτάσει σε μια άνετη νίκη, πριν μπει πια στη διαδικασία των play-in. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Μονακό την ερχόμενη Τρίτη (21/4).

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επέστρεψε και έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στη Euroleague, βάζοντας 24 πόντους με 3/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 6/6 βολές. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ναν που είχε 18, ενώ στους 14 σταμάτησαν οι Λεσόρ και Φαρίντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Εφές ξεκίνησε ακουμπώντας την μπάλα στο low post και τον Πουαριέ ο οποίος με έξι συνεχόμενους προσωπικούς πόντους έκανε το 2-6 για την τουρκική ομάδα στο 2’. Με τον Κέντρικ Ναν να παίζει… μόνος του ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τρίποντο του Αμερικανού στο 6΄κάνοντας το 12-10 για τους πράσινους.

Ο Κώστας Σλούκας έφτιαξε παιχνίδι για τον Φαρίντ και εκείνος τελείωνε τις φάσεις κοντά στο καλάθι. Μια συνεργασία των δύο έφερε το 18-16 στο 9’ Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται στο σκορ με 20-16 και καλάθι του Σορτς.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με +6 και σκορ 25-19 χάρη σε καλάθια των Φαρίντ και Ρογκαβόπουλου στο 12’. Ο Πουαριέ με τρομερό κάρφωμα μείωσε σε 27-25 στο 13’, για να κάνει το 29-25 ο Ναν με τον δέκατο πόντο του στο 14ο λεπτό.

Ο Χαζέρ με συνεχόμενους πόντους μείωσε στο -4 για την Εφές και έκανε το σκορ 34-30 στο 16’. Ο Ρογκαβόπουλος με συνεχόμενα καρφώματα και ένα… highlight καριέρας έκανε το 42-34 για τον Παναθηναϊκό στο 18’. Και πάλι ο Ρογκαβόπουλος με 2/2 βολές έκανε το 44-34, για να μειώσει σε 44-36 ο Σέιμπεν Λι, με δικές του δύο εύστοχες βολές στο 19’.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ρυθμό στο τρίτο δεκάλεπτο και με κάρφωμα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, έφτασε στο +14 και σκορ 52-38 στο 22’. Ο Λεσόρ με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έκανε το 56-38 στο 23’. Ο Ναν με πολύ όμορφο σουτ μέσης απόστασης έκανε το 58-38 στο 25’, με τη διαφορά να μένει παγιωμένη σε υψηλά επίπεδα. Ο Λεσόρ με καλάθι και φάουλ έκανε το 61-40 στο 27’.

Ο Ναν με τρομερό τρίποντο από πολύ μακριά έκανε το 64-40 για τον Παναθηναϊκό στο 28’. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο από τη γωνία εκτόξευσε τη διαφορά στο +29 και έκανε το σκορ 69-40 στο 29’. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Χαζέρ το οποίο διαμόρφωσε το 71-43.

Στην τέταρτη περίοδο ο Φαρίντ συνέχισε να έχει καλή σύνδεση με τον Σλούκα και έκανε το 75-43 στο 32’ με καλάθι από κοντά. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε με καλάθι από κοντά το 79-45 στο 33’. Ο Σορτς με όμορφο σουτ από τον αριστερό αγκώνα έκανε το 81-48 στο 34’. Ο Καλαϊτζάκης με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 88-48 στο 35’ και ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο έκανε το 91-52 στο 36’. Ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε αισθητά, με τον Φαρίντ να κάνει το 95-54 στο 39’ με κάρφωμα.

Η Εφές έβαλε δύο τρίποντ στο τέλος με τον Λόιντ και τον Χαζέρ και διαμόρφωσε το τελικό 97-62 με τους πράσινους να τερματίζουν 7οι και να αναμένεται να αντιμετωπίσουν την Μονακό στα play in.

Τα στατιστικά του αγώνα

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Κορτές, Μπισάνγκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 8 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 9 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 2 (8 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 2 (6 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 24 (3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 6/6 βολές), Γκραντ (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ναν 18 (4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λεσόρ 14 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φαρίντ 14 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Ερνανγκόμεθ 2 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μήτογλου 2 (4 ριμπάουντ)

ΕΦΕΣ (Λάσο): Μπομπουά 8 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Χαζέρ 13 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λόιντ 15 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λι 2, Γουάιλερ-Μπαμπ 2 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμιτς (4 ριμπάουντ), Ντέσερ, Πουαριέ 8 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σουάιντερ 2, Μουτάφ 10 (2), Γιλμάζ 1, Τζόουνς 4 (6 ριμπάουντ)

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Business
Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 152,1 εκατ. ευρώ το 2025

Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 152,1 εκατ. ευρώ το 2025

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Euroleague 17.04.26

Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπάσκετ 17.04.26

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» των «αιωνίων» και πώς μπορούν να συναντηθούν

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
Euroleague 17.04.26

Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» τους και πώς μπορούν να συναντηθούν στα πλέι οφ της Euroleague
Μπάσκετ 17.04.26

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» των «αιωνίων» και πώς μπορούν να συναντηθούν

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ
Euroleague 17.04.26

Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Euroleague, την ώρα που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκατοίκησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφή της λίστας με τα εύστοχα «τρίποντα».

Σύνταξη
Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες
Euroleague 17.04.26

Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και των play off. Πότε παίζουν Παναθηναϊκός - Μονακό και πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες.

Σύνταξη
Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Euroleague 17.04.26

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…

Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού
uncategorized 18.04.26

Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού

Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη μαραθώνια διαδικασία που προηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλονιάς, όπου οι τρεις κατηγορούμενοι έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών, παρουσία των συνηγόρων τους. […]

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της
Ελλάδα 18.04.26

Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της

Η 17χρονη κόρη γνωστού καρδιολόγου έφυγε χθες αργά το απόγευμα από το σπίτι της για να πάει στο φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευή στον Ισθμό της Κορίνθου

Σύνταξη
Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
Euroleague 17.04.26

Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» τους και πώς μπορούν να συναντηθούν στα πλέι οφ της Euroleague
Μπάσκετ 17.04.26

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» των «αιωνίων» και πώς μπορούν να συναντηθούν

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ
Euroleague 17.04.26

Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Euroleague, την ώρα που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκατοίκησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφή της λίστας με τα εύστοχα «τρίποντα».

Σύνταξη
Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες
Euroleague 17.04.26

Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και των play off. Πότε παίζουν Παναθηναϊκός - Μονακό και πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες.

Σύνταξη
«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση
Κόσμος 17.04.26

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση

Εν μέσω σοβαρών προβλημάτων και ενός διαδικτυακού μπλακ άουτ στη Ρωσία, influencers «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση Πούτιν, χωρίς να ασκούν κριτική στον Πούτιν.

Σύνταξη
Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Οικογενειακές ιστορίες 17.04.26

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές

Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρέθηκαν οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά η οποία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, αλλά και το πανελλήνιο.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»
Amber Alert 17.04.26

Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»

Ενεργοποίηση Amber Alert για την αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στις Συκιές Θεσσαλονίκης. «Πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο», σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύνταξη
Ντέιβ Τσάπελ εναντίον Ρεπουμπλικανικού Κόμματος – Τα «πολιτικοποιημένα αστεία»
Ευθεία επίθεση 17.04.26

Ο Ντέιβ Τσάπελ επικρίνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την πολιτικοποίηση των αστείων του για τα τρανς άτομα

«Με ενόχλησε το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα χρησιμοποίησε αστεία για τα τρανς άτομα στην προεκλογική του εκστρατεία», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κωμικός Ντέιβ Τσάπελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη
17 Απριλίου 17.04.26

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη

Η φετινή επέτειος επισκιάζεται από τον νέο νόμο περί θανατικής ποινής του Ισραήλ, ο οποίος αφορά αποκλειστικά Παλαιστινίους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
Μπάσκετ 17.04.26

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι θα κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή στον Ταϊρίκ Τζόουνς. – Τι αναφέρει για Super Cup και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία στην Κεφαλονιά παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τραγική υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Σύνταξη
Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται
Αφθώδης πυρετός 17.04.26

Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται

Όπως υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής, «τα μέτρα που επιβάλλονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση δεν αποδίδουν. Αντιθέτως, γεννούν νέα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα».

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 17.04.26

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Κάλιαρι για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies