Οριστικά στο play-in tournament της Euroleague ότι και αν συμβεί στο ματς με την Εφές που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο λόγος; Έχει όνομα και επώνυμο. Μόουζες Ράιτ. Ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού που οδήγησε την Ζαλγκίρις στο 85-79 επί της Παρί και στα play offs της διοργάνωσης. Κλείδωσε την 6άδα αυτό το αποτέλεσμα και Παναθηναϊκό δεν έχει. Το πιο ακριβό ρόστερ της διοργάνωσης θα πρέπει να βρει τον δρόμο του απο την 7η θέση και κάτω.

Έβαλε 16 πόντους ο Ράιτ. Μάζεψε και 18 ριμπάουντ (!). Έκανε 3 κλεψίματα μοίρασε 2 ασίστ και έφτασε στο αδιανόητο 43 στο σύστημα αξιολόγησης. Εμφάνιση… Ακίμ Ολάζουον απο τον Αμερικανό που είχε για συμπαραστάτες τον Σιλβέν Φρανσίσκο με 21 πόντους και 5 ασίστ και τον Μάοντο Λο που έβαλε άλλους τόσους.

Τελευταία φορά στην 8άδα για τους Λιθουανούς; Τη σεζόν 2022-23 όταν και φιλοξενούσε το F4 -που δεν έφτασε-. Είναι μεγάλη επιτυχία ότι κατάφεραν να επιστρέψουν. Ειδικά αυτή τη σεζόν με τα τόσα πολλά και μεγάλα μπάτζετ του ανταγωνισμού. Μια ομάδα που θύμιζε κάτι απο τον περσινό Ολυμπιακό -με Ράιτ και Γκος- και ανέδειξε σε έναν απο τους καλύτερους γκαρντ της διοργάνωσης τον Σιλβέν Φρανσίσκο που δύο χρόνια πριν έπαιζε στο Περιστέρι

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 53-45, 68-61, 85-79

Ζαλγκίρις Κάουνας (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 4, Φρανσίσκο 21 (4/7 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 5 ασίστ), Ράιτ 16 (6/7 δίποντα, 18 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Μπραζντέικις 2, Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 4, Λο 21 (5/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλίβα 9 (2/5 τρίποντα), Μπιρούτις 2, Μπουτκέβιτσους 3 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ουλάνοβας 3 (4 ριμπάουντ)

Παρί (Τόμας): Χίφι 14 (3/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ασίστ), Ρόμπινσον 16 (5/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ερέρα 2, Ρόντεν 4, Στίβενς 16 (5/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ντοκοσί 8 (3/5 δίποντα), Φαγιέ 4 (4 ριμπάουντ), Σάρβιν 2, Εμπαγιέ 5, Ουατάρα 3 (4 ριμπαόυντ), Χόμες, Γουίλις 4