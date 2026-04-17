Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες

Με την ολοκλήρωση της 38ης αγωνιστικής της Euroleague έπεσε η αυλαία για την κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Έτσι, έγιναν γνωστά τα δύο πρώτα ζευγάρια των play off για τις ομάδες που τερμάτισαν από την τρίτη ως την έκτη θέση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και η Φενέρμπαχτσε με τη Ζαλγκίρις. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες παίρνει την πρόκριση για το Final 4 του ΟΑΚΑ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα play in στα οποία συμμετέχει ως 7ος ο Παναθηναϊκός ενώ από εκεί θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού που τερμάτισε πρώτος.

Παναθηναϊκός – Μονακό και στο βάθος Βαλένθια

Οι «πράσινοι» θα παίξουν με τη Μονακό στο ΟΑΚΑ και εφόσον νικήσουν παίρνουν την 7η θέση και παίζουν στα play off με τη Βαλένθια έχοντας μειονέκτημα έδρας. Αν χάσουν όμως θα παίξουν για την όγδοη θέση με τον νικητή από το Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας και εφόσον νικήσουν θα πέσουν πάνω στον Ολυμπιακό στα play off.

Με λίγα λόγια, για να έχουμε ελληνικό «εμφύλιο» στα play off θα πρέπει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν να χάσει από τη Μονακό και να νικήσει στη συνέχεια Μπαρτσελόνα ή Ερυθρό. Όσο για τους Πειραιώτες, σε κάθε περίπτωση αντίπαλός τους θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει 8η.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:

Bιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Ζαλγκίρις – Παρί 85-79

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 105-85

Dubai BC – Βαλένθια 85-95

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 97-62

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 95-69

Η τελική βαθμολογία της Euroleague:

Τα δύο σίγουρα ζευγάρια των play off:

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις

Τα ζευγάρια των play in:

play in 1, 7ος – 8ος: Παναθηναϊκός – Μονακό

play in 2, 9ος – 10ος Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας

Ο νικητής από το play in 1 παίρνει την 7η θέση, ο ηττημένος έχει δεύτερη ευκαιρία

Ο νικητής από το play in 2 αντιμετωπίζει τον χαμένο του play in 1 με φόντο την 8η θέση, ενώ ο χαμένος μένει εκτός.

Την Τρίτη 21/4 θα γίνουν τα play in 1 και 2 ενώ το play in 3 για την 8η θέση θα γίνει την Παρασκευή 24/4.

Οι ημερομηνίες των Play offs και των Play In

Η Euroleague μπήκε στην τελική της ευθεία, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να αφήνουν πίσω τους την κανονική διάρκεια και στρέφουν το βλέμμα τους στα Play offs και τα Play In, με τους Πράσινους να πρέπει να περάσουν από το εμπόδιο της Μονακό και τους Ερυθρόλευκους να περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους.

Η τρίτη χρονιά του Play-In θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Απριλίου και την Παρασκευή 24 Απριλίου. Οι ομάδες που τερμάτισαν στην έβδομη και όγδοη θέση της κανονικής περιόδου θα αναμετρηθούν σε έναν νοκ άουτ αγώνα, με τον νικητή να εξασφαλίζει θέση στα προημιτελικά (best-of-five) απέναντι στη δεύτερη ομάδα της κατάταξης.

Με το πέρας των Play In, oκτώ ομάδες – οι έξι πρώτες της κανονικής περιόδου και οι δύο που θα επιβιώσουν από το Play-In – θα χωριστούν σε τέσσερα ζευγάρια, τα οποία θα κριθούν στις τρεις νίκες (best-of-five), με βάση τη θέση που θα έχουν κατά την είσοδό τους στα playoffs.

Οι αγώνες ξεκινούν την Τρίτη 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Τα δύο πρώτα παιχνίδια, καθώς και ένα πιθανό πέμπτο σε κάθε σειρά, θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε υψηλότερα στην κανονική περίοδο. Οι νικητές των σειρών, φυσικά, προκρίνονται στο Final Four της Αθήνας. Στις 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ημιτελικοί και στις 24 ο μεγάλος τελικός.