Κόντρα στην Παρί για να ξεκινήσει σερί ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Euroleague υποδεχόμενος την Παρί στο ΟΑΚΑ με στόχο να ξεκινήσει την… αντεπίθεσή του στη διοργάνωση, μετά την ήττα από τη Φενέρ και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Euroleague.
Οι «πράσινοι» φιλοξενούν στις 21:45 την Παρί (9-18) στο «T-Center» για την 29η αγωνιστική της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και… καίγονται για τη νίκη που θα βελτιώσει το ρεκόρ τους στο 17-12.
Χωρίς Λεσόρ-Γιούρτσεβεν, αμφίβολος ο Ναν
Στα αγωνιστικά, παραμένει εκτός για τον Παναθηναϊκό ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος πάντως σύμφωνα με τον Εργκίν Αταμάν πλησιάζει στην επιστροφή του. Αμφίβολη είναι επίσης η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, που την Τετάρτη (24/2) εισήχθη στο νοσοκομείο με ίωση. Δεν πρόκειται να αγωνιστεί ούτε φυσικά ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Αντίθετα, κανένα πρόβλημα τραυματισμού δεν υπάρχει για την Παρί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πρώτο γύρο οι «πράσινοι» είχαν νικήσει με σκορ 101-95 στη Γαλλία την Παρί.
Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Mιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Σέρχιο Μανουέλ (Ισπανία).
