Κόντρα στην Παρί για να ξεκινήσει σερί ο Παναθηναϊκός

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν στις 21:45 την Παρί (9-18) στο «T-Center» για την 29η αγωνιστική της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και… καίγονται για τη νίκη που θα βελτιώσει το ρεκόρ τους στο 17-12.

Χωρίς Λεσόρ-Γιούρτσεβεν, αμφίβολος ο Ναν

Στα αγωνιστικά, παραμένει εκτός για τον Παναθηναϊκό ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος πάντως σύμφωνα με τον Εργκίν Αταμάν πλησιάζει στην επιστροφή του. Αμφίβολη είναι επίσης η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, που την Τετάρτη (24/2) εισήχθη στο νοσοκομείο με ίωση. Δεν πρόκειται να αγωνιστεί ούτε φυσικά ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Αντίθετα, κανένα πρόβλημα τραυματισμού δεν υπάρχει για την Παρί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πρώτο γύρο οι «πράσινοι» είχαν νικήσει με σκορ 101-95 στη Γαλλία την Παρί.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Mιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Σέρχιο Μανουέλ (Ισπανία).