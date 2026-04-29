Φουρνιέ: «Περιμένουμε στο επόμενο ματς με τη Μονακό να δώσουμε τα πάντα»
Έτοιμος για το Game 2 κόντρα στη Μονακό εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Εβάν Φουρνιέ.
Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στο μεγαλύτερο κομμάτι του, ο κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Μονακό και να κάνει το 1-0 στη σειρά. Ο Εβάν Φουρνιέ, μίλησε μετά τον αγώνα αναφέροντας ότι είναι πολύ καλό να έρχεται η νίκη στο ξεκίνημα της σειράς, τόνισε ότι κλειδί είναι η άμυνα, ενώ ξεκαθάρισε πως όλοι περιμένουν το επόμενο παιχνίδι.
Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ:
«Είναι πολύ καλό να ξεκινάς τη σειρά με νίκη, είχαμε τη σωστή νοοτροπία, ώρα να ξεκουραστούμε και να παίξουμε σε 48 ώρες το επόμενο παιχνίδι, απέναντι στη Μονακό.
Πιστέψαμε στο πλάνο μας, κάναμε αυτά που έπρεπε στο παρκέ και καταφέραμε να νικήσουμε. Η άμυνα είναι ‘κλειδί’ στο μπάσκετ. Είναι ακόμα πιο σημαντική απέναντι σε μία ομάδα όπως η Μονακό, που έχει δυνατούς παίκτες.
Περιμένουμε στο επόμενο ματς να δώσουμε τα πάντα. Μετά τη νίκη μας, θα ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε πιο πεινασμένοι».
- Ποια είναι τα δεδομένα με τους τραυματισμούς των Γουόρντ και Ντόρσεϊ
- Φουρνιέ: «Περιμένουμε στο επόμενο ματς με τη Μονακό να δώσουμε τα πάντα»
- Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
- Αταμάν: «Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε και το δεύτερο παιχνίδι»
- Κόρι Τζόσεφ: Ο x factor του game 1 έχει δαχτυλίδι ΝΒΑ
- Ένα παλικάρι από τις… λίμνες του Οντάριο
- Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Πότε είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς
