Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Αγκυρα προχωρά σε συγκεκριμένες μελέτες για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος (στη φωτογραφία αρχείου από Turkish Energy Ministry Press Office/PPO via Reuters, επάνω, ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ).

«Βρισκόμαστε μέσα σε εργασίες για αγωγό φυσικού αερίου προς την ”Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου”»

Σύμφωνα με τη My Kibris, μιλώντας σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ιδρυμα Μηδενικών Αποβλήτων (Sıfır Atık Vakfı), ο κ. Μπαϊρακτάρ αναφέρθηκε εκτενώς στις ενεργειακές προτεραιότητες της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι παρά τις εντατικές έρευνες στη Μεσόγειο, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ανακάλυψη ανάλογη με αυτήν της Μαύρης Θάλασσας.

«Εχουμε πραγματοποιήσει 9 βαθιές γεωτρήσεις στη Μεσόγειο. Δεν έχουμε ακόμη φτάσει σε αποτέλεσμα όπως στη Μαύρη Θάλασσας αλλά οι εργασίες συνεχίζονται», τόνισε ο τούρκος Υπουργός.

Και πρόσθεσε ότι η κύρια προτεραιότητα της Αγκυρας παραμένει η αύξηση της παραγωγής στη Μαύρη Θάλασσα όπου υπάρχει σημαντικό δυναμικό και ήδη πραγματοποιούνται νέες γεωτρήσεις.

Σχετικά με τη Μεσόγειο, ο κ. Μπαϊρακτάρ ξεκαθάρισε ότι οι έρευνες δεν έχουν εγκαταλειφθεί.

«Το πιο σημαντικό ζήτημα»

«Στο νέο έργο, βρισκόμαστε μέσα σε εργασίες για αγωγό φυσικού αερίου προς την ”Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου”, (όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος). Η BOTAŞ κάνει τις μηχανολογικές μελέτες.

»Ελπίζουμε ότι το φυσικό αέριο που θα βρούμε εκεί θα μπορέσουμε αργότερα να το διοχετεύσουμε προς την Τουρκία. Αυτή η διασυνδεσιμότητα είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», τόνισε.

