newspaper
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Επικαιρότητα 30 Απριλίου 2026, 05:10

Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Αγκυρα προχωρά σε συγκεκριμένες μελέτες για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος (στη φωτογραφία αρχείου από Turkish Energy Ministry Press Office/PPO via Reuters, επάνω, ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ).

«Βρισκόμαστε μέσα σε εργασίες για αγωγό φυσικού αερίου προς την ”Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου”»

Σύμφωνα με τη My Kibris, μιλώντας σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ιδρυμα Μηδενικών Αποβλήτων (Sıfır Atık Vakfı), ο κ. Μπαϊρακτάρ αναφέρθηκε εκτενώς στις ενεργειακές προτεραιότητες της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι παρά τις εντατικές έρευνες στη Μεσόγειο, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ανακάλυψη ανάλογη με αυτήν της Μαύρης Θάλασσας.

«Εχουμε πραγματοποιήσει 9 βαθιές γεωτρήσεις στη Μεσόγειο. Δεν έχουμε ακόμη φτάσει σε αποτέλεσμα όπως στη Μαύρη Θάλασσας αλλά οι εργασίες συνεχίζονται», τόνισε ο τούρκος Υπουργός.

Και πρόσθεσε ότι η κύρια προτεραιότητα της Αγκυρας παραμένει η αύξηση της παραγωγής στη Μαύρη Θάλασσα όπου υπάρχει σημαντικό δυναμικό και ήδη πραγματοποιούνται νέες γεωτρήσεις.

Σχετικά με τη Μεσόγειο, ο κ. Μπαϊρακτάρ ξεκαθάρισε ότι οι έρευνες δεν έχουν εγκαταλειφθεί.

«Το πιο σημαντικό ζήτημα»

«Στο νέο έργο, βρισκόμαστε μέσα σε εργασίες για αγωγό φυσικού αερίου προς την ”Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου”, (όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος). Η BOTAŞ κάνει τις μηχανολογικές μελέτες.

»Ελπίζουμε ότι το φυσικό αέριο που θα βρούμε εκεί θα μπορέσουμε αργότερα να το διοχετεύσουμε προς την Τουρκία. Αυτή η διασυνδεσιμότητα είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», τόνισε.

Πηγή: sigmalive.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Wall Street
Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
Πολιτική 29.04.26

«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη νέα του ανάρτηση

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Πολιτική 28.04.26

Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Σύνταξη
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28.04.26

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Σύνταξη
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Σύνταξη
Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Επικαιρότητα 27.04.26

Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους στον ακριβό δανεισμό και στις καταχρηστικές χρεώσεις
Επικαιρότητα 27.04.26

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τη σοβαρή επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από το υψηλό κόστος της καταναλωτικής πίστης.

Σύνταξη
Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Σύνταξη
Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Επικαιρότητα 26.04.26

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύνταξη
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
'Αποψη 25.04.26

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
Λίβανος 30.04.26

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά», δηλώνει ο Τραμπ, για τις σφαγές των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, διότι όταν κατεδαφίζει κτίρια «βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ».

Σύνταξη
Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Κολομβία 30.04.26

«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη γι αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», αναφέρει η EMC, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μακελειό στην Κολομβία.

Σύνταξη
Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Πένι Γουόνγκ 30.04.26

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Βιρτζίνια 30.04.26

Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Δυτική Οχθη 30.04.26

Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Σιναλόα 30.04.26

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κυβερνήτη της Σιναλόα, όπως και άλλους αξιωματούχους, ότι συνωμότησαν με τους ηγέτες του ομώνυμου καρτέλ για να εισάγουν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν
Media 30.04.26

Πέντε σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα • Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα δύο ωρών συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες

Σύνταξη
Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Μέση Ανατολή 30.04.26 Upd: 03:40

Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια όσο και πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Σύνταξη
Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ
Κόσμος 29.04.26

Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα με καταρρακτώδη βροχή, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.

Σύνταξη
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)
Μπάσκετ 29.04.26

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

Σύνταξη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
Επιχειρηματίες-θαύματα 29.04.26

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΣΥ: Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»
Ξέσπασμα 29.04.26

Η σκληρή εικόνα μια ειδικευόμενης παιδιατρού στα όρια της κατάρρευσης μετά από πέντε 24ωρα εφημερίας, το αρχικό ενδιαφέρον του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το τελικό «πόρισμα» ότι «δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

Σύνταξη
Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη
Ελλάδα 29.04.26

Όπως επισημαίνεται στο κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα δύο Υπουργεία, η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων
Πλήγμα στα δικαιώματα 29.04.26

Ρατσιστική απόφαση, που περιορίζει την πολιτική επιρροή των μειονοτήτων στις ΗΠΑ, καταγγέλλου οι επικριτές. Ο Νόμος για τα Δικαιώματα Ψήφου «ξεδοντιάζεται», στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να αλλάξουν τους εκλογικούς χάρτες.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
Champions League 29.04.26

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 29.04.26

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Cookies