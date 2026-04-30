Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.
- Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
- Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
- Γιορτή σήμερα 30 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»
Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Αγκυρα προχωρά σε συγκεκριμένες μελέτες για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος (στη φωτογραφία αρχείου από Turkish Energy Ministry Press Office/PPO via Reuters, επάνω, ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ).
«Βρισκόμαστε μέσα σε εργασίες για αγωγό φυσικού αερίου προς την ”Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου”»
Σύμφωνα με τη My Kibris, μιλώντας σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ιδρυμα Μηδενικών Αποβλήτων (Sıfır Atık Vakfı), ο κ. Μπαϊρακτάρ αναφέρθηκε εκτενώς στις ενεργειακές προτεραιότητες της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι παρά τις εντατικές έρευνες στη Μεσόγειο, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ανακάλυψη ανάλογη με αυτήν της Μαύρης Θάλασσας.
«Εχουμε πραγματοποιήσει 9 βαθιές γεωτρήσεις στη Μεσόγειο. Δεν έχουμε ακόμη φτάσει σε αποτέλεσμα όπως στη Μαύρη Θάλασσας αλλά οι εργασίες συνεχίζονται», τόνισε ο τούρκος Υπουργός.
Και πρόσθεσε ότι η κύρια προτεραιότητα της Αγκυρας παραμένει η αύξηση της παραγωγής στη Μαύρη Θάλασσα όπου υπάρχει σημαντικό δυναμικό και ήδη πραγματοποιούνται νέες γεωτρήσεις.
Σχετικά με τη Μεσόγειο, ο κ. Μπαϊρακτάρ ξεκαθάρισε ότι οι έρευνες δεν έχουν εγκαταλειφθεί.
«Το πιο σημαντικό ζήτημα»
«Στο νέο έργο, βρισκόμαστε μέσα σε εργασίες για αγωγό φυσικού αερίου προς την ”Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου”, (όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος). Η BOTAŞ κάνει τις μηχανολογικές μελέτες.
»Ελπίζουμε ότι το φυσικό αέριο που θα βρούμε εκεί θα μπορέσουμε αργότερα να το διοχετεύσουμε προς την Τουρκία. Αυτή η διασυνδεσιμότητα είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», τόνισε.
Πηγή: sigmalive.com
- Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
- Βολιβία: Τουλάχιστον 9 νεκροί σε ανατροπή λεωφορείου – Νεογέννητο ανάμεσα στα θύματα
- Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
- Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
- Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
- Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
- Ο Τραμπ μελετάει «πιθανή μείωση» των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία
- Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
