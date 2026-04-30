Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.
- Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
- Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
- Γιορτή σήμερα 30 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»
Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι εμφανίστηκε χθες Τετάρτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια, μία ημέρα αφού του ασκήθηκε δίωξη για μια ανάρτησή του στο Instagram που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν απειλητική για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία του Reuters/Ken Cedeno, επάνω, ο Τζέιμς Κόμι προσέρχεται στο δικαστήριο, συνοδευόμενος από τη συζυγό του και άλλα μέλη της οικογένειάς του).
Ο Κόμι δεν έκανε καμία δήλωση κατά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία. Ο δικηγόρος του, ο Πάτρικ Φιτζέραλντ, είπε ότι κατά την άποψή του πρόκειται για μια «εκδικητική δίωξη», που σημαίνει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να τιμωρήσει τον Κόμι επειδή άσκησε τα νόμιμα δικαιώματά του.
Ο δικαστής Ουίλιαμ Φιτζπάτρικ διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, χωρίς να θέσει κανέναν όρο.
Η επόμενη ακρόασή του θα γίνει στη Βόρεια Καρολίνα, όπου Επιτροπή Ενόρκων του άσκησε δίωξη την Τρίτη.
Πέρυσι, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ασκήσει δίωξη στον Κόμι για άλλη υπόθεση, που τελικά μπήκε στο αρχείο.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτήν τη φορά επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.
Η υπόθεση αφορά μια φωτογραφία που ανάρτησε ο Κόμι στο Instagram τον περασμένο Μάιο, όπου έδειχνε κοχύλια να σχηματίζουν τους αριθμούς «86 47».
«Ξεφορτώσου»
Ο πρώτος, στη σλανγκ της εστίασης, μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώσου» ή «πέτα τον έξω».
Ο αριθμός 47 ενδέχεται να αναφέρεται στον Τραμπ, ως τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο παραλήπτης του μηνύματος θα μπορούσε να το εκλάβει ως απειλή για τον Τραμπ.
Ο ίδιος ο πρόεδρος είπε χθες σε δημοσιογράφους ότι θεωρεί πως το «86» είναι «μαφιόζικος όρος».
«Ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι που σχετίζεται με τις εξαφανίσεις αλλά η μαφία τον χρησιμοποιεί για να πει ότι θέλει να σκοτώσει κάποιον», είπε.
Οταν ρωτήθηκε αν η ανάρτηση έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, απάντησε: «Πιθανόν. Δεν ξέρω».
Πηγή: ΑΠΕ
- Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
- Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
- Ο Τραμπ μελετάει «πιθανή μείωση» των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία
- Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
- Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν
- Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις