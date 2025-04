Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει τους δασμούς που είχε επιβάλει στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, εκτίμησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Χαιρετίζω την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για το πάγωμα των αμοιβαίων δασμών. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας», σχολίασε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Χ.

«Οι σαφείς, προβλέψιμες συνθήκες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του εμπορίου και των αλυσίδων εφοδιασμού» ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι δασμοί είναι φόροι που βλάπτουν μόνο τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω σταθερά μια συμφωνία μηδενικών δασμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η ίδια ανέφερε ότι «η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη «ενός εμπορίου χωρίς τριβές και με αμοιβαίο όφελος».

I welcome President Trump’s announcement to pause reciprocal tariffs. It’s an important step towards stabilizing the global economy.

Clear, predictable conditions are essential for trade and supply chains to function.

Tariffs are taxes that only hurt businesses and consumers.…

