Κατά την προσφιλή του τακτική, μέσα από μία ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε για μία ακόμα αφορά τις αγορές, ανακοινώνοντας παύση 90 ημερών στους σαρωτικούς δασμούς που εξαπέλυσε σε όλους τους μεγάλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεση ανακούφιση στη Wall Street, αλλά και στην αγορά ομολόγων, η οποία αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μείζονα ανησυχία για τον Λευκό Οίκο

Την ίδια στιγμή, πάντως, ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Κίνα στο 125%, κλιμακώνοντας τον εμπορικό του πόλεμο με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η παύση στο λεγόμενο σύστημα αμοιβαίων δασμών του Τραμπ είναι η τελευταία από μια σειρά αιφνιδασμών και ανατροπών που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη χαοτική ανάπτυξη της εμπορικής πολιτικής μετά την ορκωμοσία του τον περασμένο Ιανουάριο.

Το εύρος και το μέγεθος των αμερικανικών δασμών στους κύριους εμπορικούς εταίρους τους προκάλεσε παγκόσμιο ξεπούλημα μετοχών και πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από τα μέλη του Καπιτωλίου, ακόμα και από Ρεπουμπλικανούς στενούς συνεργάτες του προέδρου. Το δασμολογικό κρεσέντο εξόργισε παράλληλα, πολλούς δισεκατομμυριούχους χρηματοδότες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Εξηγώντας την απόφασή του την Τετάρτη, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην καταστροφή του παγκόσμιου χρηματιστηρίου και είπε ότι ο κόσμος άρχισε να «χαζεύει». «Πρέπει να έχετε ευελιξία», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, η παύση αυτή δεν σημαίνει ότι η παγκόσμια εμπορική τάξη έχει επανέλθει στην προ Τραμπ εποχή: οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον βασικό δασμό 10%στις εισαγωγές από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, με εξαιρέσεις για τα τσιπς, τον χαλκό, την ξυλεία, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την ενέργεια και τα ορυκτά που δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ.

Τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων απέφυγαν επίσης την εισφορά 10%, αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται σε ξεχωριστό δασμό 25% που εισήγαγε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Το Μεξικό και ο Καναδάς μπορεί να απέφυγαν τα χειρότερα του καθεστώτος αμοιβαίων δασμών, αλλά η Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα εφάρμοσε δασμούς 25%σε όλες τις εισαγωγές από τους δύο γείτονές της που δεν συμμορφώθηκαν με τους όρους της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου του 2020, της USMCA.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο δασμός του 25% στους δυο γείτονες της χώρας θα παραμείνει σε ισχύ.

Οι εισφορές 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ θα παραμείνουν και οι έρευνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δασμούς στον χαλκό και την ξυλεία συνεχίζονται.

Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να τηρήσει τις δεσμεύσεις του να επιβάλει δασμούς στα τσιπ και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Ο Τραμπ είπε ότι περισσότερες από 70 χώρες περιμένουν στην ουρά για να συνάψουν συμφωνίες με την Ουάσιγκτον.

Σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης κεφαλαίων για τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ έδωσε έναν προκλητικό τόνο, λέγοντας ότι άλλες χώρες «θέλουν να συνάψουν συμφωνία μαζί μας», αλλά οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται «αναγκαστικά» καμία συμφωνία και είναι «ευτυχισμένες όπως είναι». Και πρόσθεσε: «Ξέρω τι στο διάολο κάνω!».

«Σας λέω, αυτές οι χώρες μας καλούν, φιλούν τον κ$%%λο μου», καυχήθηκε ο Τραμπ στο δείπνο της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον.

«Είναι», συνέχισε. «Πεθαίνουν για να κάνουν μια συμφωνία».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ μιμήθηκε κάποιον λέγοντας: «Σας παρακαλώ, κύριε, κάντε μια συμφωνία. Θα κάνω τα πάντα. Θα κάνω τα πάντα, κύριε»

