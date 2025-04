Ο Ντόναλντ Τραμπ, για άλλη μια μέρα, συνεχίζει τις απανωτές αναρτήσεις στην πλατφόρμα που του ανήκει, το Truth Social, υπερασπιζόμενος την απόφασή του να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ανακοίνωσαν αντίμετρα τόσο η Κίνα, όσο και η ΕΕ, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει παρά το ότι η παγκόσμια οικονομία «τρίζει».

Ο ίδιος προτρέπει τους επενδυτές να αγοράσουν μετοχές.

«Αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή να αγοράσετε», γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Να είστε ΗΡΕΜΟΙ! Όλα θα πάνε καλά. Οι ΗΠΑ θα είναι μεγαλύτερες και καλύτερες από ποτέ!», γράφει σε άλλη ανάρτησή του.

Για να υποστηρίξει την άποψή του, ο Τραμπ έχει αναρτήσει και τα λόγια του προέδρου και CEO της JPMOrgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον σε εκπομπή ότι είναι σωστό να διορθωθούν το εμπόριο και οι δασμοί.

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι ο Ντάιμον αυτό που είπε στη εκπομπή της Μαρία Μπαρτιρόμο στο Fox Business’s είναι ότι αυτό που πιθανώς έρχεται είναι η ύφεση εξαιτίας των δασμών του Τραμπ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: As the DOW plunges again, JP Morgan’s Jamie Dimon, just suggested that we are headed towards a recession that he thinks “we will see more credit problems than people have seen in a long time.”

What a complete mess that was totally unavoidable.

TRUMPCRASH! pic.twitter.com/o4NJ1ehk18

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 9, 2025