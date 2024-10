Όλα όσα θυμάται ένα εξάχρονο αγόρι από τα «White Parties» του Diddy

Τα περίφημα «Λευκά Πάρτι» του γνωστού ράπερ Sean «Diddy» Combs στο Χάμπτονς τα οποία έμειναν στην ιστορία για την ασυδοσία, την κατάχρηση ουσιών και τη σεξουαλική τους φύση, δύσκολα θα φάνταζαν ως κατάλληλο περιβάλλον για να περάσει το απόγευμα του ένα 6χρονο αγόρι. Ωστόσο, για τον Τζάστιν Λιτόφσκι, σήμερα 30 ετών, αυτή είναι περίπτωση.

Μια βουτιά στην πισίνα

Οι γονείς του Λιτόφσκι, Ντέιβιντ Άλεν, φωτογράφος, και η Μάγια Λιτόφσκι, τον πήγαν εν αγνοία τους σε αυτό που είχε παρουσιαστεί ως «ένα απογευματινό μπάρμπεκιου» της 3ης Ιουλίου, το οποίο φιλοξενούσε ο Diddy. Ωστόσο, αυτό που βρήκαν κατά την άφιξή τους ήταν κάθε άλλο παρά φιλικό προς τα παιδιά. Η εκδήλωση ήταν γεμάτη με μπουκάλια αλκοόλ, λιτά ντυμένους καλεσμένους και μια ατμόσφαιρα που απείχε πολύ από αυτό που θα περίμενε ένα παιδί σε ένα μπάρμπεκιου.

Αυτό που θυμάται πιο έντονα ο Λιτόφσκι , ο οποίος δεν είχε ιδέα πως βρισκόταν σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πάρτι της σόυ μπιζ ήταν το πόσο ήθελε να βουτήξει στην πισίνα. «Ήθελα πραγματικά να μπω μέσα», θυμήθηκε ο Τζάστιν. «Κάθε φορά που πηγαίναμε οπουδήποτε με πισίνα, ήθελα να κολυμπήσω». Ωστόσο οι συνθήκες ήταν κάθε άλλο παρά ιδανικές για την διασκέδαση και την ασφάλεια ενός παιδιού. «Θυμάμαι πολύ χόρτο και ένα σωρό γυμνόστηθες γυναίκες στην πισίνα και γύρω από την πισίνα», δήλωσε στη New York Post.

Η μητέρα του δήλωσε στην NY Post ότι δεν επέτρεψε στον γιό της να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. «Υπήρχαν παντού μπουκάλια και γυμνές γυναίκες», είπε. Η κ. Μάγια, που τώρα είναι influencer, αναστοχάστηκε: «Δεν ήμουν σίγουρη αν αυτό ήταν κατάλληλο ή φυσιολογικό. Αναρωτιόμουν πώς επιτράπηκε στα παιδιά να μπουν στο πάρτι εξαρχής».

Τι ήταν τα Λευκά Πάρτι;

Ο Sean «Diddy» Combs, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση από πάνω από 100 άτομα, έμεινε στην ιστορία για τα Λευκά του πάρτυ.

Τα περιβόητα αυτά πάρτυ, τα οποία παίρνουν το όνομα τους από το αυστηρό dress code με μόνο λευκά ρούχα, έχουν τεθεί υπό διερεύνηση για διάφορους λόγους. Αυτές οι πλούσιες εκδηλώσεις, γεμάτες αστέρια όπως ο Jay-Z, η Τζένιφερ Λόπεζ, ο Μπίλι Ζέιν και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ήταν γνωστές για την άγρια, ενήλικη ατμόσφαιρά τους, που συχνά περιλάμβανε λιτά ντυμένες χορεύτριες, χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ σε αφθονία.

Παρά την αίγλη που περιβάλλει τις εκδηλώσεις, αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα έχουν προκαλέσει σημαντική διαμάχη, αναδεικνύοντας προβληματικές πτυχές των πάρτι πέρα από τις λίστες καλεσμένων υψηλού προφίλ και τα εξωφρενικά σκηνικά τους.

Οι εικόνες που έχει αποκτήσει αποκλειστικά η Daily Mail δείχνουν μερικά από τα ευτράπελα από τις εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια, με τη σαμπάνια να χύνεται ελεύθερα πάνω από τις σταρ με τα μπικίνι, μερικές γυμνόστηθες, ενώ οι άνδρες ντυμένοι στα λευκά γλεντούσαν στα μπαλκόνια.

Σύμφωνα με τον πρώην γνώστη της μουσικής βιομηχανίας Tom Swoope, ο οποίος έχει αφηγηθεί τις δικές του αναμνήσεις από την «επιβίωση» των White Parties του Diddy στο κανάλι του στο YouTube, «First Off In My Opinion: Story Time», τα πάρτι χωρίζονταν σε… επίπεδα πρόσβασης.

Υπήρχε η «γενική είσοδος» και στη συνέχεια μια σειρά από «βαθμίδες» που κατέληγαν με την είσοδο στο εσωτερικό άδυτο όπου γινόταν το «πραγματικό» πάρτι. Αυτό φέρεται να περιλάμβανε τον σεξουαλικό εξευτελισμό ανδρών και γυναικών καλεσμένων με την υπόσχεση συμφωνιών για δίσκους ή χρήματα.

Τα πάρτι έχουν συνδεθεί με καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο Diddy έχει αντιμετωπίσει σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για εμπορία σεξ και εκβιασμό, οι οποίες έχουν αμαυρώσει περαιτέρω την εικόνα αυτών των συγκεντρώσεων.

Diddy White Party Photos Resurface In Wake of Arrest, Indictment | Click to read more 👇 https://t.co/gdDZljf5LB — TMZ (@TMZ) September 23, 2024

Οι καταγγελίες εναντίον του μεγιστάνα της ραπ

Στα τέλη του 2023, η πρώην σύντροφός του Cassie Ventura κατέθεσε αγωγή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του για σεξουαλική επίθεση, προτού υποβληθούν άλλες 11 αστικές καταγγελίες από ενάγοντες που ισχυρίστηκαν ότι είχαν δεχθεί επίθεση μεταξύ 1991 και 2009.

Τον Μάρτιο, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο «στρατιωτικού επιπέδου» στο σπίτι του. Ο Diddy αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες για αδικήματα.

Πιο πρόσφατα, επιπλέον 120 θύματα εμφανίστηκαν για να κατηγορήσουν τον ράπερ για σεξουαλική κακοποίηση σε διάστημα 25 ετών, με αρκετά ανήλικα θύματα ανάμεσά τους.

Οι ισχυρισμοί όπου έγιναν από τον δικηγόρο Tony Buzbee από το Τέξας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι εκπροσωπεί 120 νέα θύματα που πιστεύει ότι έχουν νόμιμες υποθέσεις εναντίον του ράπερ που έγινε μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης.

Από τα 120 νέα θύματα, τα 25 ήταν ανήλικα όταν συνέβη η φερόμενη κακοποίηση μεταξύ του 1991 και μόλις φέτος, αποκάλυψε ο Buzbee.

Τα νεότερα θύματα ήταν 9, 14, 15 ετών όταν έπεσαν θύματα, ανακοίνωσε ο υψηλού προφίλ δικηγόρος σε συνέντευξη Τύπου στο Χιούστον την Τρίτη.

«Το άτομο αυτό, που ήταν 9 ετών τότε, είχε μεταφερθεί σε μια οντισιόν στη Νέα Υόρκη με την Bad Boy Records», αποκάλυψε ο δικηγόρος.

«Το άτομο αυτό κακοποιήθηκε σεξουαλικά φέρεται να κακοποιήθηκε από τον Sean Combs και διάφορα άλλα άτομα στο στούντιο με την υπόσχεση τόσο στους γονείς του όσο και στον ίδιο να πάρει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο».

Diddy ‘list of accomplices’ to be revealed in new lawsuits as lawyer warns: ‘The names will shock you’ https://t.co/kVRym0uRfk pic.twitter.com/aO3xFkZynI — Daily Mail Online (@MailOnline) October 1, 2024

Η νομική υποστήριξη του Diddy

Η νομική ομάδα του Diddy αντέδρασε στους νέους ισχυρισμούς λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του Buzbee.

«Ο κ. Combs αρνείται εμφατικά και κατηγορηματικά ως ψευδή και δυσφημιστικό κάθε ισχυρισμό ότι κακοποίησε σεξουαλικά οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων», δήλωσε η δικηγόρος του Combs, Erica Wolff, στην DailyMail.com.

«Ανυπομονεί να αποδείξει την αθωότητά του και να δικαιωθεί στο δικαστήριο, όπου η αλήθεια θα διαπιστωθεί με βάση τα στοιχεία και όχι τις εικασίες».

Ο δικηγόρος του Sean «Diddy» Combs τον ίδιο μήνα υπερασπίστηκε τον πελάτη του αφού αποκαλύφθηκε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν 1.000 μπουκάλια με baby oil και λιπαντικό από τα σπίτια του στο Μαϊάμι και το Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής.

Ο Marc Agnifilio δήλωσε ότι ο Diddy είχε απλώς κρυμμένα τόσα πολλά μπουκάλια επειδή του αρέσει να αγοράζει χύμα.

Δεν νομίζω ότι ήταν 1.000. Νομίζω ότι ήταν πολλά. Θέλω να πω, υπάρχει ένα Costco ακριβώς κάτω από το δρόμο. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί αγοράζουν χύμα, όπως ξέρουμε», δήλωσε ο Agnifilo στη New York Post.

«Και ξέρετε, πρόκειται για ενήλικες που κάνουν αυτό που κάνουν οι ενήλικες που συναινούν, ξέρετε, δεν μπορούμε να γίνουμε τόσο πουριτανικοί σε αυτή τη χώρα ώστε να πιστεύουμε ότι κατά κάποιο τρόπο το σεξ είναι κακό πράγμα, γιατί αν ήταν έτσι δεν θα υπήρχαν άλλοι άνθρωποι».