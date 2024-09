Τρέμουν πρωτοκλασσάτοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ για βίντεο από πάρτι του Diddy που «κυκλοφορούν»

Εν μέσω των συνεχιζόμενων νομικών προβλημάτων γύρω από τον Sean «Diddy» Combs, ένας νέος δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι μια διάσημη προσωπικότητα υψηλού προφίλ συμμετείχε σε ρητές πράξεις στο σπίτι του ράπερ στην Ατλάντα. Η Ariel Mitchell-Kidd, η οποία εκπροσωπεί μία από τις κατήγορους του Diddy, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συνέντευξης ότι είχε έρθει σε επαφή μαζί της σχετικά με την πώληση μιας βιντεοκασέτας που αφορούσε ένα άτομο που φέρεται να είναι κάποιος «πιο υψηλού προφίλ» από τον ίδιο τον Diddy.

Η κατάσταση έχει τροφοδοτήσει εικασίες ότι η διαρροή αυτών των κασετών θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες, πιθανότατα τερματίζοντας πάνω από 100 καριέρες σε όλη τη βιομηχανία. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο με περισσότερη δυναμική από το #metoo, εφόσον ανοίξει, εξαιτίας της ταυτόχρονης ανηλικότητας και του εξαναγκασμού προσώπων σε αυτά τα πάρτι.

«Έχουν ήδη διαρρεύσει κασέτες στο Χόλιγουντ που διακινούνται», ενημέρωσε το NewsNation ένας νομικός εκπρόσωπος ενός από τους κατηγόρους του μεγιστάνα της μουσικής. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές αν η A-lister ήταν θύμα ή απλώς παρευρισκόμενη σε πάρτι.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ενώ αρκετές κασέτες φέρονται να κυκλοφορούν στο Χόλιγουντ, το συγκεκριμένο βίντεο ξεχωρίζει λόγω του υποτιθέμενου περιεχομένου του. Πρόσθεσε ακόμη ότι το θύμα φαίνεται να μην είχε επίγνωση ότι βιντεοσκοπούνταν.

«Αυτό έγινε στο σπίτι του στην Ατλάντα και φαίνεται ότι το άτομο δεν κοιτάζει το βίντεο», δήλωσε η Ariel στο επεισόδιο της Παρασκευής του Banfield, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο δικηγόρος είπε ακόμη στον παρουσιαστή ότι «μπορώ να πω ότι το βίντεο ήταν πορνογραφικό». Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η νόθευση των ποτών πολλών εκ των εξαναγκασμένων ατόμων με ναρκωτικές ουσίες όπως κεταμίνη (Special K) ή το ναρκωτικό των βιασμών GHB, το οποίο δημιουργήθηκε ως αναισθητικό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δικηγόρος ανέλυσε επίσης λεπτομερώς τους ισχυρισμούς της πελάτισσάς της εναντίον του Diddy, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από αυτόν το 2018. Το θύμα ξέφυγε αφού ζαλίστηκε από ένα ποτό, λέγοντας ότι ο Diddy της επιτέθηκε με ένα αντικείμενο και έδωσε εντολή σε έναν άλλο άνδρα να συμμετάσχει ενώ εκείνος παρακολουθούσε.

Εν μέσω ισχυρισμών ότι ο Diddy φιλοξενούσε πάρτι που περιελάμβαναν ναρκωτικά και καταναγκαστικές σεξουαλικές δραστηριότητες, πριν από λίγες ημέρες εμφανίστηκαν ανησυχητικοί ισχυρισμοί για βίντεο με ρητά στοιχεία που συνδέονται με τον ράπερ και διαρρέουν στο σκοτεινό διαδίκτυο, την ώρα που αυτός βρίσκεται προφυλακισμένος σε φυλακή του Μπρούκλιν. Και τώρα, οι υποτιθέμενες μυστικές κασέτες που διαρρέουν (κάποιες είναι στα χέρια του FBI) μπορεί να αποτελέσουν την καταστροφή για πολλούς που ανήκαν στον κύκλο του Diddy.

Για πάνω από τρεις δεκαετίες, ο Diddy κυριαρχούσε στη βιομηχανία του θεάματος ως μεγιστάνας, με πολλούς αστέρες να τον επαινούν ανοιχτά και τα λαμπερά πάρτι του που συνήθιζαν να διαρκούν για μέρες.

Ωστόσο, αυτές οι παραδοχές του παρελθόντος μπορεί τώρα να αποδειχθούν προβληματικές, καθώς εντείνεται η έρευνα για τη φερόμενη παραβατική συμπεριφορά του ράπερ. Νωρίτερα το TMZ υποστήριξε ότι οι ομοσπονδιακοί έχουν αποκτήσει μια υποτιθέμενη κασέτα που παραδόθηκε από έναν άνδρα εργαζόμενο στο σεξ που ήρθε σε άμεση επαφή με τον ράπερ.

Καθώς το σκάνδαλο μεγαλώνει, οι «ερευνητές του διαδικτύου» ψάχνουν στο παρελθόν, αναλύοντας παλιές συνεντεύξεις με προσωπικότητες όπως ο Tupac Shakur και η Rosie O’Donnell για να δουν αν υπαινίσσονται κρυμμένα μυστικά.

Μεταξύ των διασημοτήτων που φημολογείται ότι έχουν παρευρεθεί στις διαβόητες εκδηλώσεις του Diddy είναι οι Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Justin Bieber, Jay-Z και Beyoncé, Ne Yo, Naomi Campbell, Kardashians, Usher και πολλοί άλλοι.

Ο Marc Agnifilo, δικηγόρος του Diddy, ο οποίος πρόσφατα υποστήριξε ότι ο πελάτης του θέλει να καταθέσει στο δικαστήριο για να παρουσιάσει τη δική του πλευρά της ιστορίας, λέει τώρα ότι ο ράπερ δεν θα συμφωνήσει σε συμφωνία ενοχής.

Παρά το γεγονός ότι του αρνήθηκαν δύο φορές την εγγύηση, ο παραγωγός της Bad Boy Records δήλωσε αθώος στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος του ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει απολύτως «κανένας λόγος» για να δεχτεί μια συμφωνία ομολογίας σε ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο The Downfall of Diddy: The Indictment.

Ο Agnifilo δήλωσε ότι ο Combs θα υποστηρίξει την αθωότητά του κατά τη διάρκεια της δίκης, ενώ παράλληλα κατηγορεί τις αρχές για κυβερνητική δίωξη. «Ο Diddy λέει ότι είναι αθώος … έτσι, δεν βλέπει κανένα λόγο να δεχτεί μια συμφωνία ομολογίας – ακόμη και αν οι εισαγγελείς την προσφέρουν», δήλωσε ο Agnifilo σύμφωνα με το TMZ.

«Χρησιμοποιεί την περίπτωσή του για να εμπνεύσει άλλους που πιστεύουν ότι αντιμετωπίζουν κυβερνητική δίωξη — θέλοντας να τους εμπνεύσει να αντισταθούν όταν οι ομοσπονδιακοί ρίξουν το σφυρί», πρόσθεσε.

