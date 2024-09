Τελειωμό δεν έχουν οι φρικιαστικές αποκαλύψεις για τη σκοτεινή και εγκληματική ζωή του ράπερ και μουσικού παραγωγού Sean «Diddy» Combs. Την Τρίτη, γυναίκα κατήγγειλε πως ο ισχυρός άντρας της αμερικάνικης μουσικής βιομηχανίας και ο σωματοφύλακάς του την κακοποίησαν σεξουαλικά πριν από περίπου δύο δεκαετίες και διέδωσαν το βίντεο της επίθεσης, «μεταξύ άλλων, πουλώντας το ως πορνογραφία».

«Είναι ένας πόνος που φτάνει στον πυρήνα του είναι σου», δήλωσε η Thalia Graves, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγες ώρες μετά την κατάθεση της μήνυσης εναντίον του Combs.

«Ο συνδυασμός σωματικού και συναισθηματικού πόνου έχει δημιουργήσει έναν κύκλο πόνου από τον οποίο είναι τόσο δύσκολο να ξεφύγεις», είπε επίσης η Graves. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Graves έκλαιγε και σκούπιζε τα δάκρυα από τα μάτια της.

Η μήνυση της Graves κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν και έρχεται περίπου μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη του Combs για εμπορία ανθρώπων και εκβιασμούς. Παραμένει σε φυλακή του Μπρούκλιν αφού του αρνήθηκαν την καταβολή εγγύησης.

Η Graves είπε ότι γνώρισε τον Combs γύρω στα τέλη του 1999. Ο τότε φίλος της εργαζόταν ως στέλεχος στην Bad Boy Records, τη μουσική εταιρεία του Combs.

Η συνέντευξη Τύπου της Thalia Graves:

