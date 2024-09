Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο σπάει τη σιωπή του για τα διάσημα πάρτι του Sean «Diddy» Combs

Δεν ήταν ποτέ το καλό παιδί της μουσικής βιομηχανίας, ωστόσο ήταν ένας από τους σταρ της. Ο Sean «Diddy» Combs για πάνω από δύο δεκαετίες ήταν ένας από τους «πατερούληδες» της χιπ-χοπ σκηνής, με πωλήσεις εκατομμυρίων, πλατινένιους δίσκους και βραβεία Grammy.

Και μπορεί πολλοί να μην έπεσαν από τα σύννεφα με τη σύλληψή του πριν από λίγες ημέρες, αλλά η είδηση έσκασε σαν βόμβα στη βιομηχανία του θεάματος. Και πολλοί ήταν αυτοί που ήρθαν σε άβολη σχέση. Άλλωστε, ο Sean «Diddy» Combs φημιζόταν για τις διάσημες παρέες του και τα έξαλλα πάρτι του. Πάρτι, που ανά περιόδους συμμετείχαν πολλοί celebrities.

Μάλιστα, η Daily Mail έφερε στη δημοσιότητα μια σειρά από φωτογραφίες από εκείνα τα πάρτι, όπου φαίνεται ξεκάθαρα το αλκοόλ να ρέει, δεκάδες διάσημοι να διασκεδάζουν και ημίγυμνες γυναίκες να χορεύουν.

Οι περισσότεροι από τους διάσημους έχουν επιλέξει να σωπάσουν και να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μέχρι να κάτσει λίγο η σκόνη, έστω κι αν τα μίντια τους πιέζουν να που αν είχαν δει κάτι ή γνώριζαν κάτι σχετικά με αυτά τα οποία κατηγορείται ο ράπερ. Ένας από αυτούς είναι και ο ορκισμένος εργένης Λεονάρντο Ντι Κάπριο, που κάποτε ο Sean «Diddy» Combs είχε αποκαλέσει «το Νο1 άτομο των πάρτι μου».

Αρχικά ο 49χρονος σούπερ σταρ του Χόλιγουντ αποφάσισε να μην μιλήσει, ωστόσο μέσω μιας ανώνυμης πηγής φαίνεται να δώσει τις απαντήσεις του. «Ο Λεονάρντο δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά» είπε η πηγή, εννοώντας το trafficking και τις κακοποιήσεις γυναικών.

Leonardo DiCaprio breaks silence on hanging out with Sean ‘Diddy’ Combs as picture emerges of him at notorious ‘White Party’ https://t.co/EerfJiHVAJ pic.twitter.com/eS1ZWvCITC

«Πήγαινε στα πάρτι του Combs τη δεκαετία των zeros, όπως έκαναν πάρα πολλοί ακόμα διάσημοι» συνέχισε η πηγή και συμπλήρωσε: «Ο Λεονάρντο είναι αφοσιωμένος στην καριέρα και τη σχέση του και δεν ασχολείται με τις κατηγορίες εναντίον του Combs, με τις οποίες δεν έχει καμία σχέση».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του ’90 με το φιλμ «Τιτανικός» και από τότε μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Είναι γνωστός εργένης, ενώ στα zeros φημιζόταν για την έντονη ζωή του.

Since Diddy’s arrest photos of bae Leonardo DiCaprio at Diddy’s 1998 White party have resurfaced. Now, a source close to Leo has said that he has had ’nothing to do with Diddy for years’ – since he attended his 50th birthday in 2019

Go here for more: https://t.co/keARiwxdJ6

— Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) September 23, 2024