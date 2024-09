Ο Sean «Diddy» Combs και η άνοδος της «εγκληματικής επιχείρησής» του

Πριν από 30 χρόνια ο Sean Combs —γνωστός ως Puff Daddy, Puffy, P. Diddy, Diddy και Love— προέβη ίσως στην πιο ειλικρινή πράξη της ζωής του. Ονόμασε τη δισκογραφική εταιρεία του «Bad Boy» (κακό αγόρι).

Κι αυτό γιατί σήμερα, ο 54χρονος ράπερ και μουσικός παραγωγός κατηγορείται πως είναι ο εγκέφαλος μιας «εγκληματικής επιχείρησης» που εμπλέκεται σε φερόμενους εμπρησμούς, απαγωγές, καταναγκαστική εργασία, δωροδοκία, παρακώλυση της Δικαιοσύνης και εμπορία ανθρώπων.

O Combs αφού συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα (16/9), βρέθηκε το πρωί της επόμενης ημέρας στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου και αρνήθηκε σθεναρά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ωστόσο την κατάθεσή του ακολούθησε διμερής έφοδος των Αρχών στις ιδιοκτησίες του, όπου βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, όπλα, βίντεο ερωτικού περιεχομένου και πάνω από 1.000 μπουκάλια λιπαντικού.

Υπενθυμίζεται πως ο Combs είχε βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο λόγω ενός βίντεο που κυκλοφόρησε και τον δείχνει να ξυλοκοπεί την τότε σύντροφό του Cassie. Ο Combs δημοσίευσε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram μέσω του οποίου ζήτησε συγγνώμη. Η κάθοδος όμως είχε ήδη ξεκινήσει.

DIDDY APOLOGIZES FOR BEATING CASSIE IN THE HOTEL. ‼️

“I take full responsibility for my actions in that video” pic.twitter.com/ZUuA3bOyvs

— DramaAlert (@DramaAlert) May 19, 2024