«Τα ονόματα θα σας σοκάρουν»: Όλοι περιμένουν τη λίστα με τους συνεργούς του Sean «Diddy» Combs

«Τα ονόματα θα σας σοκάρουν». Με αυτές τις λέξεις και αναφερόμενος στους ανθρώπους που φέρονται ως συνεργοί του Sean «Diddy» Combs, ο δικηγόρος Τόνι Μπάζμπι έδωσε μια γεύση για αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν στην υπόθεση του διάσημου ράπερ.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν ο Sean «Diddy» Combs συνελήφθη στη Νέα Υόρκη με τις κατηγορίες του εκβιασμού, του trafficking και της βίας κατά γυναικών, οι θεωρίες για το ποιοι άλλοι ακόμα εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα δίνουν και παίρνουν. Την ίδια ώρα, διαρρέουν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του Diddy από τα διάσημα White Parties του, στα οποία φαίνεται να συμμετείχαν πολλοί celebrities της βιομηχανίας του θεάματος.

«Η μέρα θα έρθει που θα ακουστούν πολλά ακόμα ονόματα, εκτός του Combs που εμπλέκονται στην υπόθεση» τόνισε ο Τόνι Μπάζμπι και συμπλήρωσε: «Η λίστα είναι πολύ μεγάλη, άρα προτού την ανακοινώσουμε θέλουμε να είμαστε εντελώς σίγουροι για αυτά τα ονόματα».

Diddy ‘list of accomplices’ to be revealed in new lawsuits as lawyer warns: ‘The names will shock you’ https://t.co/kVRym0uRfk pic.twitter.com/aO3xFkZynI

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 1, 2024