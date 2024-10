Η ειδική μεταχείριση του Sean «Diddy» Combs μέσα στη φυλακή, δεν είναι και τόσο… ειδική

Το ημερολόγιο έγραφε 16 Σεπτεμβρίου 2024 όταν ο κόσμος της βιομηχανίας της μουσικής σύστηκε με τη σύλληψη του Sean «Diddy» Combs. Το «κακό παιδί» της χιπ-χοπ σκηνής κατηγορείται για εκβιασμό, βία και σωματεμπορία γυναικών και πλέον βρίσκεται κλεισμένος στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης της Νέας Υόρκης, καθώς ο δικαστής απέρριψε το αίτημα της νομικής του ομάδας για ορισμό εγγύησης.

Την ίδια ώρα που το μισό Χόλιγουντ και ο κόσμος της μουσικής τρέμει, μήπως το όνομά του βρεθεί στη λίστα των συνεργών του Sean «Diddy» Combs, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο ράπερ κάνει τη δική του ζωή μέσα στη φυλακή, έχοντας ειδική μεταχείριση εξαιτίας της περιουσίας και της φήμης του.

Sean ‘Diddy’ Combs’ ‘special privileges’ in prison revealed by former inmate: Sean ‘Diddy’ Combs is currently behind bars at the Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, after being charged… https://t.co/4wYaZDGilt #dailymail #MarriedatFirstSightAustralia #NewYork

— WhatsNew2Day (@whatsn2day) October 7, 2024