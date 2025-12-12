Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise

Ήταν Μάρτιος του 2012 όταν ένα δυστοπικό φιλμ έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες, απέκτησε αμέσως εκατομμύρια θαυμαστές και εκτόξευσε τις καριέρες των πρωταγωνιστών του. Το Hunger Games, βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Σούζαν Κόλινς, ήταν μια από τις επιτυχίες της χρονιάς και, όπως ήταν αναμενόμενο, η συνέχεια δεν άργησε να έρθει.

Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια κυκλοφόρησαν τέσσερις ταινίες, η κινηματογραφική σειρά ξεπέρασε τα 3 δισ. δολάρια στο box office και η Τζένιφερ Λόρενς έγινε μια A-lister. Και τώρα, μια δεκαετία από τότε που η Κάτνις κρέμασε το τόξο της, η 35χρονη ηθοποιός ετοιμάζεται να επιστρέψει στον κόσμο του Hunger Games.

Ή για την ακρίβεια να σώσει το franchise, έχοντας στο πλευρό της τον Τζος Χάτσερσον. Μπορεί οι πρώτες ταινίες να σάρωσαν σε εισπράξεις, ωστόσο η επιστροφή του Hunger Games στις σκοτεινές αίθουσες το 2023 με το prequel The Ballad of Songbirds & Snakes μόνο επιτυχημένη δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Οι κριτικές ήταν ανάμεικτες, ενώ στο box office απλά ξεπέρασε τα 300 εκατ. δολάρια, χωρίς ποτέ να θυμίσει τις παλιές καλές εποχές. Κάπως έτσι, το στούντιο αποφάσισε να επιστρατεύσει την Τζένιφερ Λόρενς και τον Τζος Χάτσερσον στο επερχόμενο φιλμ The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2026.

Η ταινία βασίζεται στο τελευταίο μυθιστόρημα της Σούζαν Κόλινς και είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός prequel και sequel. Πώς ακριβώς θα «κουμπώσουν» οι δύο ηθοποιοί στο 6ο μέρος της κινηματογραφικής σειράς κρατιέται επτασφράγιστο μυστικό για την ώρα.