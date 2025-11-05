magazin
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Ένιωθα σαν κοτόπουλο που τρέχει χωρίς κεφάλι: Η Τζένιφερ Λόρενς βάζει «τελεία» στα σχόλιά της για τον Τραμπ
05 Νοεμβρίου 2025 | 13:44

Ένιωθα σαν κοτόπουλο που τρέχει χωρίς κεφάλι: Η Τζένιφερ Λόρενς βάζει «τελεία» στα σχόλιά της για τον Τραμπ

«Τι καταφέρνω λοιπόν; Απλώς τροφοδοτώ μια φωτιά που ήδη καταστρέφει τη χώρα», είπε μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Λόρενς σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Τζένιφερ Λόρενς φαίνεται να επιλέγει πλέον τη σιωπή όταν πρόκειται για πολιτικά ζητήματα — ειδικά σε ό,τι αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξή της στους New York Times, η ηθοποιός εξήγησε ότι στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ είχε την αίσθηση ότι έτρεχε «σαν κοτόπουλο χωρίς κεφάλι» προσπαθώντας να αντιδράσει σε κάθε πολιτική του απόφαση, όμως τελικά κατέληξε σε ένα συμπέρασμα: «Οι διάσημοι δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα των εκλογών».

«Τι καταφέρνω λοιπόν; Απλώς τροφοδοτώ μια φωτιά που ήδη καταστρέφει τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήξερε ο κόσμος τι έκανε επί τέσσερα χρόνια. Ήταν ξεκάθαρος. Και αυτό επέλεξαν.»

Η Λόρενς έχει μιλήσει πολλές φορές για την πολιτική της διαδρομή. Μεγάλωσε σε συντηρητική οικογένεια στο Κεντάκι και το 2008 ψήφισε τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Τζον ΜακΚέιν. Αργότερα προσχώρησε στους Δημοκρατικούς, σημειώνοντας πως συνειδητοποίησε ότι «ψηφίζοντας Ρεπουμπλικάνους, ψήφιζε ενάντια στα δικαιώματά της ως γυναίκα». Στις επόμενες εκλογές στήριξε τον Μπάιντεν, ενώ το 2024 είχε ταχθεί υπέρ της Κάμαλα Χάρις.

Όσο για τον Τραμπ, η δεύτερη προεδρική θητεία του —όπως σημείωσε— είναι «διαφορετική»: «Ήξερε ο κόσμος τι έκανε επί τέσσερα χρόνια. Ήταν ξεκάθαρος. Και αυτό επέλεξαν.»

Η ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς χαιρετά τους θαυμαστές της στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της ταινίας «Die My Love», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, στο Auditorium Parco della Musica στη Ρώμη, Ιταλία, στις 20 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Remo Casilli

«Είναι γενοκτονία»

Παραβρισκόμενη αυτή την περίοδο στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν για την προώθηση της νέας ταινίας της, Die, My Love, σε σκηνοθεσία Λιν Ράμσεϊ, η ηθοποιός ρωτήθηκε και για τον πόλεμο στη Γάζα. Χωρίς περιστροφές, δήλωσε: «Είμαι τρομοκρατημένη. Είναι φρικτό. Αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία.»

Παράλληλα εξέφρασε ανησυχία για την εικόνα της πολιτικής σκηνής στις ΗΠΑ και την επίδρασή της στις νεότερες γενιές: «Τα παιδιά θα μεγαλώσουν πιστεύοντας ότι είναι φυσιολογικό οι πολιτικοί να λένε ψέματα».

Η ηθοποιός κάλεσε το κοινό να στρέψει την οργή του στους πολιτικούς και όχι στους καλλιτέχνες, κάτι που θεωρήθηκε υπαινιγμός προς πρόσφατο κείμενο χιλιάδων ανθρώπων του θεάματος για μποϊκοτάζ ισραηλινών πολιτιστικών θεσμών.

«Τα παιδιά θα μεγαλώσουν πιστεύοντας ότι είναι φυσιολογικό οι πολιτικοί να λένε ψέματα.»

YouTube thumbnail

«Φοβόμουν για το παιδί μου»

Στην ταινία Die, My Love υποδύεται μια νέα μητέρα που παλεύει με την ψυχική της υγεία. Η Λόρενς παραδέχτηκε ότι αναγνώρισε πλευρές του εαυτού της σε όσα βιώνει ο χαρακτήρας: «Μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού μου, έβλεπα παντού το χειρότερο σενάριο. Αμφισβητούσα τα πάντα».

Εξήγησε επίσης ότι πήρε για μικρό διάστημα το ένα φάρμακο, το οποίο —όπως είπε— τη βοήθησε.

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
Europa League 05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
Freedom 05.11.25

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα
ΠΑΣΟΚ 05.11.25

Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα

Η κυβέρνηση «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κολωνός: Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας
Ελλάδα 05.11.25

Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για το συμβάν και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

Σύνταξη
Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα
«Πράξη ευθύνης» 05.11.25

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα

Οι πρώτες 1.800 λέξεις από το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα - Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται στη δική του «αλήθεια», όπως τη βίωσε, από την ανάληψη της προεδρίας του Συνασπισμού ώς τις κρίσιμες αποφάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας

Σύνταξη
Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών
Η ανακοίνωση 05.11.25

Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών

Πένθος στο παγκόσμιο βόλεϊ με την είδηση του θανάτου Σαμπέρ Καζέμι, ο οποίος αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11).

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»

Σύνταξη
