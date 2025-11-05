Ένιωθα σαν κοτόπουλο που τρέχει χωρίς κεφάλι: Η Τζένιφερ Λόρενς βάζει «τελεία» στα σχόλιά της για τον Τραμπ

Η Τζένιφερ Λόρενς φαίνεται να επιλέγει πλέον τη σιωπή όταν πρόκειται για πολιτικά ζητήματα — ειδικά σε ό,τι αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξή της στους New York Times, η ηθοποιός εξήγησε ότι στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ είχε την αίσθηση ότι έτρεχε «σαν κοτόπουλο χωρίς κεφάλι» προσπαθώντας να αντιδράσει σε κάθε πολιτική του απόφαση, όμως τελικά κατέληξε σε ένα συμπέρασμα: «Οι διάσημοι δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα των εκλογών».

«Τι καταφέρνω λοιπόν; Απλώς τροφοδοτώ μια φωτιά που ήδη καταστρέφει τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήξερε ο κόσμος τι έκανε επί τέσσερα χρόνια. Ήταν ξεκάθαρος. Και αυτό επέλεξαν.»

Η Λόρενς έχει μιλήσει πολλές φορές για την πολιτική της διαδρομή. Μεγάλωσε σε συντηρητική οικογένεια στο Κεντάκι και το 2008 ψήφισε τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Τζον ΜακΚέιν. Αργότερα προσχώρησε στους Δημοκρατικούς, σημειώνοντας πως συνειδητοποίησε ότι «ψηφίζοντας Ρεπουμπλικάνους, ψήφιζε ενάντια στα δικαιώματά της ως γυναίκα». Στις επόμενες εκλογές στήριξε τον Μπάιντεν, ενώ το 2024 είχε ταχθεί υπέρ της Κάμαλα Χάρις.

Όσο για τον Τραμπ, η δεύτερη προεδρική θητεία του —όπως σημείωσε— είναι «διαφορετική»: «Ήξερε ο κόσμος τι έκανε επί τέσσερα χρόνια. Ήταν ξεκάθαρος. Και αυτό επέλεξαν.»

«Είναι γενοκτονία»

Παραβρισκόμενη αυτή την περίοδο στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν για την προώθηση της νέας ταινίας της, Die, My Love, σε σκηνοθεσία Λιν Ράμσεϊ, η ηθοποιός ρωτήθηκε και για τον πόλεμο στη Γάζα. Χωρίς περιστροφές, δήλωσε: «Είμαι τρομοκρατημένη. Είναι φρικτό. Αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία.»

Παράλληλα εξέφρασε ανησυχία για την εικόνα της πολιτικής σκηνής στις ΗΠΑ και την επίδρασή της στις νεότερες γενιές: «Τα παιδιά θα μεγαλώσουν πιστεύοντας ότι είναι φυσιολογικό οι πολιτικοί να λένε ψέματα».

Η ηθοποιός κάλεσε το κοινό να στρέψει την οργή του στους πολιτικούς και όχι στους καλλιτέχνες, κάτι που θεωρήθηκε υπαινιγμός προς πρόσφατο κείμενο χιλιάδων ανθρώπων του θεάματος για μποϊκοτάζ ισραηλινών πολιτιστικών θεσμών.

«Τα παιδιά θα μεγαλώσουν πιστεύοντας ότι είναι φυσιολογικό οι πολιτικοί να λένε ψέματα.»

«Φοβόμουν για το παιδί μου»

Στην ταινία Die, My Love υποδύεται μια νέα μητέρα που παλεύει με την ψυχική της υγεία. Η Λόρενς παραδέχτηκε ότι αναγνώρισε πλευρές του εαυτού της σε όσα βιώνει ο χαρακτήρας: «Μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού μου, έβλεπα παντού το χειρότερο σενάριο. Αμφισβητούσα τα πάντα».

Εξήγησε επίσης ότι πήρε για μικρό διάστημα το ένα φάρμακο, το οποίο —όπως είπε— τη βοήθησε.