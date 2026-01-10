Τζένιφερ Λόρενς – Έμα Στόουν: Τελικά υπάρχει κόντρα ανάμεσα τους;
Τζένιφερ Λόρενς και Έμα Στόουν, τι συμβαίνει μεταξύ των δύο διάσημων ηθοποιών;
- Ο ξεσηκωμός των αγροτών στη Γαλλία και η άνοδος της ψηφιακής παραπληροφόρησης – Τα ΑΙ βίντεο που γίνονται viral
- Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που πετούσε ανεξέλεγκτα οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
- Από το OnlyFans στην επανασύνδεση με την πίστη της – Η βάφτιση της Λιλι Κόλινς
Η Τζένιφερ Λόρενς ίσως έχει κάποια… «παράπονα» από την Έμα Στόουν.
Όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Actor Awards (πρώην SAG), η πρωταγωνίστρια του «Hunger Games» —η οποία δεν προτάθηκε για την ταινία της «Die My Love»— φρόντισε να «πειράξει» τη Στόουν, που διεκδικεί βραβείο για το «Bugonia».
«Ήμασταν σε μια ομαδική συνομιλία και εκείνη έλαβε υποψηφιότητα για SAG, ενώ εγώ όχι», είπε η Λόρενς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη στις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Variety.
«Έγραψα με κεφαλαία «ΤΙ!» και ενώ όλοι οι φίλοι, της έστελναν «συγχαρητήρια Έμα», εγώ απλώς έστειλα ένα sad face (λυπημένη φατσούλα)».
Η πρωταγωνίστρια του «No Hard Feelings» δεν σταμάτησε εκεί το «τρολάρισμα» με τη Στόουν, η οποία διεκδικεί το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου μαζί με τις Τζέσι Μπάκλεϊ («Hamnet»), Ρόουζ Μπερν («If I Had Legs I’d Kick You»), Κέιτ Χάντσον («Song Sung Blue») και Τσέις Ινφίνιτι («One Battle After Another»).
Τζένιφερ Λόρενς: «Με κερδίζει εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι τιμή μου»
«Κάθε φορά που επιχειρεί να μιλήσει σήμερα της λέω: «Γιατί δεν μου ζητάς ακόμα συγγνώμη;»», αστειεύτηκε η Λόρενς, προσθέτοντας: «Με κερδίζει εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι τιμή μου».
Ωστόσο, η χολιγουντιανή σταρ —της οποίας η ερμηνεία στο «Die My Love» της χάρισε πρόσφατα μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα— θα χρειαστεί να αφήσει στην άκρη αυτή την «κόντρα».
Παρά την «κόντρα» έρχεται η συνεργασία
Οι δυο τους ετοιμάζουν μια ταινία για τη Miss Piggy, σε συνεργασία με τον Κόουλ Εσκόλα (Cole Escola), τον δημιουργό και πρωταγωνιστή του Oh, Mary!.
«Δεν ξέρω αν μου επιτρέπεται να το ανακοινώσω, αλλά θα το κάνω», δήλωσε τον Νοέμβριο στο podcast «Las Culturistas» και συνέχισε:
«Η Έμα Στόουν και εγώ κάνουμε την παραγωγή σε μια ταινία για τη Miss Piggy και ο Κόουλ γράφει το σενάριο».
Όσο για το αν θα συμπρωταγωνιστήσουν, η Λόρενς παραδέχτηκε: «Πιστεύω πως ναι. Πρέπει να το κάνουμε».
- Τζένιφερ Λόρενς – Έμα Στόουν: Τελικά υπάρχει κόντρα ανάμεσα τους;
- Γιατί τα social media προκαλούν τόσο άγχος στην Gen Z;
- Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες κυκλοφορίας – Δεν θα «σβήνονται» τα πρόστιμα
- Πόσο υγιεινά είναι τελικά τα φρούτα και τα λαχανικά;
- Γιατί οι παμπ στη Βρετανία δεν δέχονται Εργατικούς – «Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματική ζωή»
- «Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027
- Η κατευναστική στάση απέναντι στον Τραμπ τον κάνει κάθε μέρα πιο επικίνδυνο
- Ο νόμος της ζούγκλας: Η επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα προαναγγέλλει μια νέα διαίρεση του κόσμου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις