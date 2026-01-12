Το ηλεκτρονικό εμπόριο έσπασε ρεκόρ στις ΗΠΑ – Τι ψώνισαν οι Αμερικάνοι

Ολοκληρώνοντας την εορταστική περίοδο, οι αγορές στο ηλεκτρονικό εμπόριο «χτύπησαν κόκκινο», με τους Αμερικανούς να δαπανούν 257,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 6,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Adobe Analytics.

Οι κατηγορίες ηλεκτρονικών ειδών, ένδυσης και επίπλων αποτελούσαν περίπου το 54% των συνολικών δαπανών της συγκεκριμένης περιόδου και με τις τρεις ομάδες εμπορευμάτων να σημειώνουν ετήσια αύξηση. Η κατηγορία ειδών παντοπωλείου κατέγραψε αύξηση δαπανών κατά 10,2% και τα καλλυντικά αυξήθηκαν κατά 9,3%.

Price-oriented και στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Οι καταναλωτές επικεντρώθηκαν και στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην αξία ενόψει των γιορτών και, ενώ η Adobe σημείωσε ότι οι εκπτώσεις ήταν ισχυρές, πολλές κατηγορίες είδαν σχετικά μικρές αυξήσεις στις διαδικτυακές εκπτώσεις σε ετήσια βάση.

Στα ηλεκτρονικά είδη, τα στοιχεία της Adobe διαπίστωσαν ότι οι εκπτώσεις κατά την περίοδο κορυφώθηκαν στο 30,9% από την τιμή καταχώρισης σε σύγκριση με 30,1% το 2024.

Η κορύφωση των εκπτώσεων στην κατηγορία των παιχνιδιών αυξήθηκε από 28% πέρυσι σε 29,6%, τα ρούχα αυξήθηκαν από 23,2% σε 25,1%, οι τηλεοράσεις από 24,2% σε 24,3%, οι ηλεκτρικές συσκευές από 19,2% σε 20,2% και η κορύφωση των επίπλων μειώθηκε από 19% σε 18,8%.

Τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών του BNPL θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 50% το πρώτο τρίμηνο του 2026

Αύξηση χρήσης BNPL

Όπως αναφέρει το Retail Dive, οι αγοραστές ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία BNPL (αγοράζω τώρα-πληρώνω αργότερα) κατά την εορταστική περίοδο για προϊόντα όπως ηλεκτρονικά είδη, ρούχα, παιχνίδια και έπιπλα, σύμφωνα με έρευνα της Adobe σε πάνω από 1.000 καταναλωτές που διεξήχθη τον Νοέμβριο.

Στοιχεία οικονομολόγων του Bank of America Institute τον Δεκέμβριο έδειξαν ότι οι καταναλωτές εξαρτώνται περισσότερο από επιλογές χρηματοδότησης όπως το BNPL και οι πιστωτικές κάρτες κατά την εορταστική περίοδο.

Επιπλέον, έρευνα από την πλατφόρμα μάρκετινγκ Sooth έδειξε ότι τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών του BNPL θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 50% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν ένα καυτό θέμα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου την περασμένη χρονιά και οι καταναλωτές έδειξαν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση της για την υποστήριξη των αγοραστικών συνηθειών κατά την περίοδο των εορτών.

Παρόλα αυτά, η βάση χρηστών παραμένει μέτρια παρά τη σημαντική ετήσια αύξηση, σύμφωνα με την Adobe. Οι λιανοπωλητές καθ′ όλη τη διάρκεια του 2025 αύξησαν τις επενδύσεις τους στην κατασκευή των δικών τους βοηθών αγορών με τεχνητή νοημοσύνη και στη συνεργασία με εξωτερικές πλατφόρμες, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στους καταναλωτές εκεί που βρίσκονται.

«Αυτή την εορταστική περίοδο του 2025, οι καταναλωτές αγκάλιασαν την τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο από ποτέ ως βοηθό αγορών στις αγοραστικές τους αποφάσεις», πρόσθεσε ο Vivek Pandya, επικεφαλής αναλυτής της Adobe Digital Insights. «Οι ανταγωνιστικές εκπτώσεις και οι ευέλικτες επιλογές πληρωμής, όπως το BNPL, συνέβαλαν επίσης στην αύξηση των δαπανών ρεκόρ ύψους 257,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθ′ όλη τη διάρκεια αυτής της εορταστικής περιόδου».

Πηγή: ΟΤ