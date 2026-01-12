newspaper
Το ηλεκτρονικό εμπόριο έσπασε ρεκόρ στις ΗΠΑ – Τι ψώνισαν οι Αμερικάνοι

Οι καταναλωτικές δαπάνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σύγκριση με το 2024 – Σε νέο υψηλό το BNPL

Ολοκληρώνοντας την εορταστική περίοδο, οι αγορές στο ηλεκτρονικό εμπόριο «χτύπησαν κόκκινο», με τους Αμερικανούς να δαπανούν 257,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 6,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Adobe Analytics.

Οι κατηγορίες ηλεκτρονικών ειδών, ένδυσης και επίπλων αποτελούσαν περίπου το 54% των συνολικών δαπανών της συγκεκριμένης περιόδου και με τις τρεις ομάδες εμπορευμάτων να σημειώνουν ετήσια αύξηση. Η κατηγορία ειδών παντοπωλείου κατέγραψε αύξηση δαπανών κατά 10,2% και τα καλλυντικά αυξήθηκαν κατά 9,3%.

Price-oriented και στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Οι καταναλωτές επικεντρώθηκαν και στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην αξία ενόψει των γιορτών και, ενώ η Adobe σημείωσε ότι οι εκπτώσεις ήταν ισχυρές, πολλές κατηγορίες είδαν σχετικά μικρές αυξήσεις στις διαδικτυακές εκπτώσεις σε ετήσια βάση.

Στα ηλεκτρονικά είδη, τα στοιχεία της Adobe διαπίστωσαν ότι οι εκπτώσεις κατά την περίοδο κορυφώθηκαν στο 30,9% από την τιμή καταχώρισης σε σύγκριση με 30,1% το 2024.

Η κορύφωση των εκπτώσεων στην κατηγορία των παιχνιδιών αυξήθηκε από 28% πέρυσι σε 29,6%, τα ρούχα αυξήθηκαν από 23,2% σε 25,1%, οι τηλεοράσεις από 24,2% σε 24,3%, οι ηλεκτρικές συσκευές από 19,2% σε 20,2% και η κορύφωση των επίπλων μειώθηκε από 19% σε 18,8%.

Τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών του BNPL θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 50% το πρώτο τρίμηνο του 2026

Αύξηση χρήσης BNPL

Όπως αναφέρει το Retail Dive, οι αγοραστές ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία BNPL (αγοράζω τώρα-πληρώνω αργότερα) κατά την εορταστική περίοδο για προϊόντα όπως ηλεκτρονικά είδη, ρούχα, παιχνίδια και έπιπλα, σύμφωνα με έρευνα της Adobe σε πάνω από 1.000 καταναλωτές που διεξήχθη τον Νοέμβριο.

Στοιχεία οικονομολόγων του Bank of America Institute τον Δεκέμβριο έδειξαν ότι οι καταναλωτές εξαρτώνται περισσότερο από επιλογές χρηματοδότησης όπως το BNPL και οι πιστωτικές κάρτες κατά την εορταστική περίοδο.

Επιπλέον, έρευνα από την πλατφόρμα μάρκετινγκ Sooth έδειξε ότι τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών του BNPL θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 50% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι δαπάνες σημείωσαν ρεκόρ ύψους 257,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθ′ όλη τη διάρκεια αυτής της εορταστικής περιόδου

Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν ένα καυτό θέμα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου την περασμένη χρονιά και οι καταναλωτές έδειξαν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση της για την υποστήριξη των αγοραστικών συνηθειών κατά την περίοδο των εορτών.

Παρόλα αυτά, η βάση χρηστών παραμένει μέτρια παρά τη σημαντική ετήσια αύξηση, σύμφωνα με την Adobe. Οι λιανοπωλητές καθ′ όλη τη διάρκεια του 2025 αύξησαν τις επενδύσεις τους στην κατασκευή των δικών τους βοηθών αγορών με τεχνητή νοημοσύνη και στη συνεργασία με εξωτερικές πλατφόρμες, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στους καταναλωτές εκεί που βρίσκονται.

«Αυτή την εορταστική περίοδο του 2025, οι καταναλωτές αγκάλιασαν την τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο από ποτέ ως βοηθό αγορών στις αγοραστικές τους αποφάσεις», πρόσθεσε ο Vivek Pandya, επικεφαλής αναλυτής της Adobe Digital Insights. «Οι ανταγωνιστικές εκπτώσεις και οι ευέλικτες επιλογές πληρωμής, όπως το BNPL, συνέβαλαν επίσης στην αύξηση των δαπανών ρεκόρ ύψους 257,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθ′ όλη τη διάρκεια αυτής της εορταστικής περιόδου».

Πηγή: ΟΤ

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
ΗΠΑ vs Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

ΗΠΑ vs Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους να μειώσουν επειγόντως την εξάρτηση από την Κίνα στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ
Τεχνολογία 12.01.26

Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ

Οι millennials υπήρξαν οι πρωταγωνιστές της πρώιμης ψηφιακής εποχής και βίωσαν την μετάβαση από ένα διαδίκτυο κοινοτήτων και προσωπικών ιστολογίων σε ένα παγκόσμιο, αλγοριθμικά καθοδηγούμενο οικοσύστημα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;
Τεχνητή Νοημοσύνη 12.01.26

Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;

Όταν το Ex Machina βγήκε στις αίθουσες, έμοιαζε με ψυχρό tech-θρίλερ για το μέλλον. Δώδεκα χρόνια μετά, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί και σχεδιάζει, η ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ μοιάζει λιγότερο προφητεία και περισσότερο ρεαλιστική αποτύπωση του παρόντος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Προσεχώς 12.01.26

Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος
Συνάντηση αγροτών-πρωθυπουργού 12.01.26

Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
