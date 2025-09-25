Σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των Ελληνων έχουν μετατραπεί οι online συναλλαγές με το 97% των χρηστών του διαδικτύου να πραγματοποιεί αγορές μέσω internet.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ηλεκτρονικού εμπορίου της Nexi Ελλάδος, στο πεδίο των πληρωμών, οι χρεωστικές κάρτες εκτινάχθηκαν στο 57% το 2024. Το PayPal ακολουθεί με 49%, ενώ δυναμική άνοδο καταγράφουν και τα ψηφιακά πορτοφόλια, όπως το Apple Pay και το Google Pay. Οι καταναλωτές, πάντως, επιλέγουν μέθοδο πληρωμής με βασικά κριτήρια την ασφάλεια (71%), την ταχύτητα (56%) και την ευκολία χρήσης (49%).

Όταν πρόκειται για προϊόντα, η μόδα βρίσκεται στην κορυφή με το 50% των καταναλωτών να αγοράζει είδη ένδυσης. Ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (37%). Εντυπωσιακή είναι η στροφή στα εγχώρια e-shops: το 78% των χρηστών δηλώνει πως προτιμά να ψωνίζει ελληνικά, έναντι μόλις 49% πέρυσι. Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότεροι λαμβάνουν υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των online αγορών τους – από τη μείωση συσκευασιών (54%) έως πιο «πράσινες» διαδικασίες επιστροφών (36%).

Η συνολική αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα για το 2024 εκτιμάται στα 29,4 δισ. ευρώ. Από αυτά, 9,1 δισ. αφορούν ταξίδια και διαμονή, 6,5 δισ. υπηρεσίες, 5,6 δισ. μόδα, 5,1 δισ. οικιακά είδη και 3,1 δισ. προϊόντα καθημερινής χρήσης.

«Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας επιβεβαιώνουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πλέον καθιερωθεί ως κυρίαρχος τρόπος αγορών στην Ελλάδα», δήλωσε η Ελένη Αργυροπούλου, Head of Commercial της Nexi Ελλάδος. «Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Nexi παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της να επενδύει και να προσφέρει καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις ψηφιακών πληρωμών, που καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς. Μέσω προηγμένων τεχνολογιών, όπως η πλατφόρμα online πληρωμών Nexi XPay, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των εμπόρων, προσφέροντάς τους εργαλεία που απλοποιούν τις συναλλαγές και βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών τους. Παράλληλα, διασφαλίζουμε ένα ασφαλές, ευέλικτο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον για τους καταναλωτές, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του ψηφιακού οικοσυστήματος στην Ελλάδα».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Teleperformance για λογαριασμό της Nexi και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης που διεξάγεται σε χώρες όπου ο όμιλος Nexi έχει παρουσία. Για την Ελλάδα, συμμετείχαν 2.604 χρήστες του διαδικτύου ηλικίας 18 έως 79 ετών.