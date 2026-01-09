Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, δέκα χρόνια και λίγες ημέρες αφότου ο David Bowie άφησε τη Γη για τον Άρη, συναντιόμαστε στο Black Temple για μια βραδιά αφιερωμένη στο αστείρευτο φως του.

Ένα immersive party με DJ set από τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο, ζωντανές διασκευές από τους Sugar For The Pill, Mary Sunshine, YEAH!, Gadless, One of Vas, Ιωάννα ΜΙχαηλίδου (aka IMA) και απρόβλεπτα happenings, όπου η μουσική, η εικόνα και η ενέργεια του Bowie ζωντανεύουν ξανά μέσα από ήχους, μορφές και ετερόκλητες ταυτότητες.

Μια νύχτα αφιερωμένη στον άνθρωπο που μας δίδαξε πως μπορούμε να είμαστε οτιδήποτε θέλουμε – και να λάμπουμε χωρίς να απολογούμαστε.

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες

Mary Sunshine (Μανόλης Θεοδωράκης)

Γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε υποκριτική στη δραματική σχολή «ΙΑΣΜΟΣ» του Βασίλη Διαμαντόπουλου, χορό στη σχολή της Ντιάνας Θεοδωρίδου και, με υποτροφία, στη σχολή χορού Jacob’s Pillow στη Βοστώνη.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος θεατρικών παραγωγών με σκηνοθέτη και χορογράφο όπως οι Δημήτρης Παπαϊωάννου, Gillian Gregory, Σταμάτης Φασουλής, Φωκάς Ευαγγελινός, Πέτρος Ζούλιας, Θέμις Μαρσέλλου κ.ά.

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί στις σειρές «Σέρρες», «Κωνσταντίνου και Ελένης», «Τα Χρυσά Κορίτσια», «Το Μικρό Σπίτι στο Παγκράτι», ενώ στον κινηματογράφο στις ταινίες «Προπατορικό Αμάρτημα» και «Πίσω Πόρτα».

Έχει δανείσει τη φωνή του σε μεταγλωττίσεις των σειρών Dead End: Paranormal Park, Heartstopper και Kaos (Netflix). Έγραψε, σκηνοθέτησε και ερμήνευσε τον μουσικό μονόλογο «Το Τροπικό Πουλί».

Το 2022 διαγωνίστηκε στο Greek Got Talent φτάνοντας έως τον ημιτελικό και τραγούδησε στην Πλατεία Συντάγματος για το Athens Pride. Από το 2019 διατηρεί τη drag περσόνα Mary Sunshine, με εμφανίσεις σε μεγάλες μουσικές σκηνές και club, ενώ στο YouTube παρουσιάζει το vidcast «ΚΛΑΚΑΖ».

Gadless

Το project Gadless αποτελεί την προσωπική δισκογραφική έκφραση του Κώστα ΑντωνΙάδη, ιδρυτικού μέλους και τραγουδιστή των GAD.. Η μουσική του κινείται σε acoustic pop / indie / folk μονοπάτια, με έμφαση στη μελωδία και τη συναισθηματική αφήγηση.

YEAH!

Οι YEAH! επιστρέφουν στη δισκογραφία με 5 track E.P δίσκο βινυλίου και digital release. YEAH! Dust Comes Up! Η μουσική παίζει δυνατά! Η μουσική δεν σταματά ποτέ για τους Yeah!

Tα χρόνια περνούν, το πάθος παραμένει άσβεστο και νέα τραγούδια μαζί με δύο απίθανες διασκευές έρχονται τυπωμένα σε βινύλιο λίγο πριν το τέλος του 2025. Η πολυαναμενόμενη νέα κυκλοφορία των Yeah! έρχεται σε μια στιγμή που ο νέος frontman – τραγουδιστής πλέον του γκρουπ – Ηλίας Ασλάνογλου έχει γίνει ένα με την μπάντα και μαζί με την Μισελ Μόργκαν Χάουερς προσφέρουν μοναδικές στιγμές όχι μόνο στις ζωντανές εμφανίσεις, αλλά και στον δίσκο βινυλίου που κυκλοφορεί από την Amour Records!

Για τον Ηλία Ασλάνογλου οι συστάσεις περιττεύουν… είναι ο Ηλίας του Happening, του πιο γνωστού δισκοπωλείου της Αθήνας… και να ήταν μόνο αυτό ! Είναι ο τραγουδιστής των Magic de Spell με τις μεγαλύτερες επιτυχίες , ο δημιουργός των Alice in a Nightmare και τραγουδιστής & στιχουργός του electronica project Αλλού! Ο Τάκης Γιαννούτσος στα τύμπανα – ιδρυτικό μέλος των Yeah!- είναι ο γνωστός σε όλους μας ραδιοφωνικός παραγωγός (Rock FM, Ρόδον FM, Klik FM, Best 92.6, Red 96.3, Pepper 96.6) αλλά και ντράμμερ των πάλαι ποτέ Protest March (1981-1986) οι οποίοι πρόσφατα κυκλοφόρησαν το υλικό τους σε βινύλιο.

Ο Γιάννης Ντρενογιάννης στην κιθάρα αλλά και στη φωνή στο “Peace Of Mind” – ιδρυτικό μέλος των Yeah! κι αυτός- μετράει τις δεκαετίες να περνούν μέσα από τις μουσικές των The Anti Troppau Council, Cpt. Νέφος, Χωρίς Περιδέραιο, Libido Blume, Sigmatropic και πρόσφατα Vooeetone.

H Αλίκη Πριόβολου στα πλήκτρα μαζί με την τραγουδίστρια του γκρουπ Μισελ Μόργκαν Χάουερς χρωματίζουν μοναδικά τον ήχο των Yeah!, χαρίζοντας απρόσμενη ενεργητικότητα και έντονη παρουσία. Το σύνολο συμπληρώνει ο Στέφανος Γραμμένος με τις απίθανες ιδέες στις γραμμές που ακολουθεί το μπάσο δημιουργώντας μαζί με τον Τάκη την στιβαρή βάση της rhythm-section των Yeah!

Sugar For The Pill

Οι Sugar For The Pill είναι μια shoegaze μπάντα από την Ελλάδα με έντονο ατμοσφαιρικό ήχο και βαθιά συναισθηματική ένταση. Με δύο άλμπουμ που έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και εμφανίσεις σε Ευρώπη και Αμερική, έχουν καθιερωθεί ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της σύγχρονης shoegaze σκηνής.

Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως Nick Cave, Fontaines D.C., Ride, Mogwai

και Archive, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή τους δυναμική.

Αργύρης (Agi) Ταραλάς

Μεγάλωσε και σπούδασε στη Γερμανία, όπου έζησε τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής του. Ξεκίνησε να δημιουργεί μουσική στις αρχές της δεκαετίας του ’90, με έμφαση στην ηλεκτρονική σκηνή.

Είναι ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των Our Banshee (DE) και OMEN:CODE (UK), με κυκλοφορίες στην Dependent-SPKR, ενώ έχει συνεργαστεί με τον Jean-Marc Lederman (The Weathermen) σε δύο άλμπουμ. Σήμερα δραστηριοποιείται ως συνθέτης, στιχουργός και παραγωγός σε νέα projects.

One of Vas

Ο Βασίλης Τσαβδαρίδης είναι μουσικός, τραγουδιστής και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής. Ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία στην Ιταλία το 2009 με τους Dropeners.

Από το 2019, με έδρα την Αθήνα, παρουσιάζει το προσωπικό του project One of Vas, με 4 EPs και 3 singles, καθώς και συνεργασίες με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει κυκλοφορήσει μουσική σε labels όπως η All Day I Dream του Lee Burridge, ενώ ο πρώτος προσωπικός του δίσκος MIGMA αναμένεται στις αρχές του 2026 από τη Sony Music Greece.

Info

Που: Black Temple

Πότε: 17 Ιανουαρίου 2026

Doors open: 21:30

ΗλΙκίες: 18+

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.