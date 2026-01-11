«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Η Ναταλία Γερμανού σχολιάζοντας την αντίδραση του πατέρα της, Φρέντυ Γερμανού, απέναντι σε μια θέση της Ειρήνης Παπά από το 1995, όταν και οι δύο είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω του Νίκου Χατζηνικολάου, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν από τις εμφανίσεις του που εγώ προσωπικά είπα… μπράβο! Να είμαστε αντικειμενικοί με τους γονείς μας, δεν χρειάζεται να είναι στο απυρόβλητο οι γονείς μας, επειδή είναι γονείς μας. Με αγάπη και σεβασμό!».

Η Ειρήνη Παπά μιλούσε για το μαρτύριο που περνούν οι γυναίκες με την εμφάνισή τους, για την ανάγκη να είναι ωραίες για να είναι επιθυμητές και για το γεγονός ότι όμορφη θεωρείτια μια γυναίκα στα 19 της κι από την άλλη ο Φρέντυ Γερμανός προσπαθούσε να «μαλακώσει» τη στάση της λέγοντάς της ότι «πολλές γυναίκες είναι πιο ωραίες μετά τα 40 τους» φέροντας ως παράδειγμα τη Ζακλίν Μπισέ.

«Η Ειρήνη Παπά ήταν συγκλονιστική σε αυτή τη συνέντευξη, 30 χρόνια μπροστά από την εποχή της. Κατανοώ απολύτως την ευγένεια του πατέρα μου, ο οποίος ως γνήσιος τζέντλεμαν ένιωθε την ανάγκη να την κάνει να νιώσει καλύτερα, λέγοντάς της ότι είσαι πιο όμορφη τώρα, δεν έχεις ανάγκη τίποτα»

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» πρόσθεσε στο κλείσιμο του βίντεο ο σπουδαίος δημοσιογράφος με τη Ναταλία Γερμανού να κοιτάει πονηρά τον φακό και να λέει: «Μπαμπά…» κάνοντας κριτική σε όσα είχε πει τότε ο πατέρας της προσθέτοντας:

»Ωστόσο, ήταν σαν να μην την άκουγε, άλλο πράγμα προσπαθούσε να πει η Ειρήνη Παπά και εκείνος προσπαθούσε απλώς να κατευνάσει την ανασφάλεια που εκείνος νόμιζε ότι εισέπραττε, ενώ εκείνη μιλούσε για κάτι άλλο. Πολύ γλυκό εκ μέρους του, τρυφερό, υπέροχος πάντα, αλλά δεν ήταν εκεί το θέμα».

«Σ’ αγαπώ» αναφώνησε η Ναταλία Γερμανού κι έστειλε ένα φιλί ψηλά.

«Με αντιμετώπισαν ως το βύσμα του Φρέντυ»

Σε συνέντευξή της το 2024 στο «2night Show» η Ναταλία Γερμανού είχε μιλήσει για τη δυσκολία της να διαχειριστεί τη σύγκριση με τον πατέρα της και με όσους την κατηγόρησαν ότι προχώρησε στην καριέρα της χάρη στο όνομά του.

«Με αντιμετώπισαν ως το βύσμα του Φρέντυ. Ακόμα και τώρα άνθρωποι που δεν με συμπαθούν γράφουν «ας μην είχες πατέρα τον Γερμανό δεν θα είχες φτάσει ποτέ ως εδώ». Ήταν πολύ δύσκολη η σύγκριση. Ο μπαμπάς μου δεν ήταν παρουσιαστής, ήταν ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Ήταν συγγραφέας, ήταν δημοσιογράφος, ήταν ρεπόρτερ, ήταν χρονογράφος, ήταν και παρουσιαστής. Ήταν όλα, οπότε ήταν αδύνατον να συγκριθώ», σημείωσε.

Επιπλέον, η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε ότι από μικρή ηλικία πάλευε με τον φόβο της εγκατάλειψης λόγω του διαζυγίου των γονιών της.

«Ο πατέρας μου από μικρή ηλικία μου έλεγε να είμαι καλός άνθρωπος. Στο νηπιαγωγείο είχαν παρατηρήσει κάποιες περίεργες συμπεριφορές που είχα στην προσπάθειά μου να δημιουργήσω φιλίες. Ήμουν ταλαιπωρημένο παιδάκι λόγω του χωρισμού των γονιών μου, ήθελα να είμαι αποδεκτή, είχα τον φόβο της εγκατάλειψης», εξήγησε.

