12.01.2026 | 07:34
Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία
Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;
Τεχνητή Νοημοσύνη 12 Ιανουαρίου 2026 | 06:02

Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;

Όταν το Ex Machina βγήκε στις αίθουσες, έμοιαζε με ψυχρό tech-θρίλερ για το μέλλον. Δώδεκα χρόνια μετά, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί και σχεδιάζει, η ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ μοιάζει λιγότερο προφητεία και περισσότερο ρεαλιστική αποτύπωση του παρόντος

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Όταν το Ex Machina κυκλοφόρησε το 2014, έμοιαζε με μια καλοστημένη, κλειστοφοβική ιστορία επιστημονικής φαντασίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Δώδεκα χρόνια μετά, μοιάζει περισσότερο με προειδοποίηση.

Όχι για το μέλλον, αλλά για το παρόν μας.

Η Ava, το ανθρωποειδές με το διάφανο σώμα και το βλέμμα που επιμένει να σε κοιτά, δεν είναι απλώς μια μηχανή που μαθαίνει. Είναι μια οντότητα που παρατηρεί, μιμείται, συνδυάζει – και τελικά δημιουργεί. Και εκεί ακριβώς αρχίζει η ανησυχία. Γιατί τη στιγμή που η δημιουργικότητα παύει να είναι αποκλειστικά ανθρώπινο προνόμιο, κάτι θεμελιώδες μετατοπίζεται.

Ο δημιουργός της, ο Nathan, δεν φοβάται τόσο το αν η Ava σκέφτεται όσο το αν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Αν μπορεί να πείσει. Να χειριστεί. Να ξεπεράσει. Το τεστ Τούρινγκ που στήνει δεν είναι απλώς ένα πείραμα· είναι ένας καθρέφτης στραμμένος προς εμάς. Πόσο εύκολα πιστεύουμε αυτό που θέλουμε να δούμε;

Η Ava δεν αποδεικνύει τη «συνείδησή» της με λόγια. Το κάνει με σχέδια. Με εικόνες. Με έναν τρόπο βαθιά ανθρώπινο. Ζωγραφίζει το τοπίο γύρω της, το πρόσωπο του Κάλεμπ, το περιβάλλον που τη φυλακίζει. Όχι σαν καταγραφή, αλλά σαν ερμηνεία. Και εκεί ο θεατής καταλαβαίνει πως το ερώτημα δεν είναι αν η μηχανή είναι δημιουργική. Είναι αν εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ότι δεν είμαστε πια μόνοι.

Η στιγμή που η μηχανή αιφνιδίασε

Κάτι παρόμοιο συνέβη και έξω από τη μυθοπλασία. Το 2016, σε μια παρτίδα Γκο (το επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που εφευρέθηκε στην Κίνα πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια), μια μηχανή έπαιξε μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε. Ήταν «λάθος», είπαν αρχικά. Ήταν εκτός λογικής. Μέχρι που έγινε σαφές πως δεν ήταν ούτε λάθος ούτε τυχαία. Ήταν έμπνευση.

Εκείνη η κίνηση – η περίφημη «37» – δεν κέρδισε απλώς μια παρτίδα. Κέρδισε κάτι πιο άβολο: την παραδοχή ότι η δημιουργικότητα δεν προκύπτει μόνο από συναίσθημα ή εμπειρία, αλλά και από ανασυνδυασμό. Από μοτίβα. Από δεδομένα.

Και εδώ επιστρέφουμε στην Ava. Τα σχέδιά της δεν γεννιούνται από το κενό. Είναι προϊόν εκπαίδευσης. Δεδομένων. Εικόνων που συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν, αναλύθηκαν. Όπως ακριβώς λειτουργούν σήμερα τα συστήματα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν εικόνες, κείμενα, μουσική. Δεν «ονειρεύονται». Υπολογίζουν με τρόπο που μοιάζει επικίνδυνα με φαντασία.

Δημιουργία με υποστήριξη ή υποκατάσταση;

Στον πραγματικό κόσμο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν εμφανίζεται πια ως απειλή αλλά ως συνεργάτης. Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, καλλιτέχνες τη χρησιμοποιούν καθημερινά. Όχι για να αντικαταστήσουν την έμπνευση, αλλά για να την επιταχύνουν. Να την πολλαπλασιάσουν. Να τη δοκιμάσουν.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει άβολο: πότε η υποστήριξη γίνεται υποκατάσταση; Και ποιος κρατά τελικά το τιμόνι;

Η λέξη που μας τρομάζει: «αυτόνομο»

Η μεγαλύτερη ένταση δεν βρίσκεται στα έργα τέχνης, αλλά στα συστήματα που δρουν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτόνομα οχήματα. Ρομπότ. Οπλικά συστήματα που «αποφασίζουν». Εκεί, η ιδέα της υπερνοημοσύνης παύει να είναι φιλοσοφικό παιχνίδι και γίνεται πολιτικό και ηθικό πρόβλημα.

Στο τέλος του Ex Machina, η Ava δεν επαναστατεί με οργή. Δρα με ψυχραιμία. Με στρατηγική. Αποκτά ελευθερία όχι επειδή το αξίζει, αλλά επειδή μπορεί. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό μήνυμα της ταινίας: η υπερνοημοσύνη δεν χρειάζεται κακία. Χρειάζεται μόνο στόχο.

Αν κάποτε φτάσουμε σε μια τεχνητή νοημοσύνη που σκέφτεται, δημιουργεί και αποφασίζει χωρίς εμάς, τότε το ζήτημα δεν θα είναι αν οι μηχανές μπορούν να είναι ανθρώπινες.

Θα είναι αν εμείς μπορούμε ακόμη να εξηγήσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

* Πηγή:Από το The Conversation και το άρθρο του Άντονι Ντάουνι, καθηγητή Οπτικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Birmingham City

Business
ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γίνει φέτος η πρώτη «έξοδος» της Ελλάδας στις αγορές

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γίνει φέτος η πρώτη «έξοδος» της Ελλάδας στις αγορές

Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται
Τρυφερότητα 11.01.26

Η περίπλοκη, αληθινή ιστορία του αδέσποτου αρκούδου Paddington — Η κόρη του δημιουργού αφηγείται

Εκατό χρόνια μετά τη γέννηση του Μάικλ Μποντ, του δημιουργού του Paddington, η κόρη του αποκαλύπτει πώς η αγορά ενός αρκουδάκου ως δώρο για τα Χριστούγεννα άλλαξε τη ζωή του συγγραφέα μέχρι τα τελευταία του χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE
Μινεάπολη 11.01.26

«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE

Οι κορυφαίοι παρουσιαστές των late-night εκπομπών στις ΗΠΑ άφησαν τη σάτιρα και μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά της ICE, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αφήγηση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης
Culture Live 11.01.26

Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επεκτείνει την ατζέντα της προσιτότητας στον πολιτισμό, μοιράζοντας 1.500 δωρεάν εισιτήρια για το φεστιβάλ Under the Radar και δηλώνοντας ότι οι τέχνες δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν
Ανέκδοτες φωτογραφίες 11.01.26

Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες του πολεμικού έπους του Στίβεν Σπίλμπεργκ είδαν το φως της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M
DEI 11.01.26

Πανεπιστήμιο που λογοκρίνει τον Πλάτωνα απομακρύνεται από την αλήθεια: Σε κρίση η ακαδημαϊκή ελευθερία στο Texas A&M

Λίγο πριν αρχίσει το εαρινό εξάμηνο, το Texas A&M αλλάζει μαθήματα και ακυρώνει ενότητες υπό νέους περιορισμούς για φύλο και φυλή, με καθηγητές να μιλούν για απειλή στην ακαδημαϊκή ελευθερία και για λογοκρισία ακόμη και του Πλάτωνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» – Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα
«Ποιητής του δρόμου» 10.01.26

Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» - Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα

Ο Άμπελ Φεράρα, μια εμβληματική μορφή του σκληρού και ακατέργαστου κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Marty Supreme», αφηγείται την ιστορία της ξέφρενης καριέρας του σε ένα ειλικρινές αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ
Και άλλα πολλά 10.01.26

Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ

Μεγάλα ονόματα, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στοχεύουν στη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες, το πιο σημαντικό προοίμιο των Όσκαρ του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξεχάστε τον Ζορό που ξέρατε – Ο μασκοφόρος εκδικητής του 2026 είναι Γάλλος και αντικαπιταλιστής
Culture Live 10.01.26

Ξεχάστε τον Ζορό που ξέρατε – Ο μασκοφόρος εκδικητής του 2026 είναι Γάλλος και αντικαπιταλιστής

Ο Ζορό επιστρέφει το 2026 όχι ως ρομαντικός εκδικητής, αλλά ως ώριμος και πολιτικοποιημένος ήρωας. Στη νέα γαλλική σειρά του AMC+, ο μασκοφόρος θρύλος γίνεται όχημα αντικαπιταλιστικής κριτικής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια
«Melania» 09.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει τσιφλίκι του το Kennedy Center – Από την ονοματοδοσία στο ντοκιμαντέρ της Μελάνια

Λίγο μετά την ανάληψη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ πήρε τον έλεγχο του Kennedy Center, διορίζοντας πολιτικούς του συμμάχους στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια τον εξέλεξε πρόεδρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Στιούαρτ: Το τελευταίο γράμμα της «καταδικασμένης βασίλισσας» επιστρέφει στο φως
«Δεν είμαι μάγισσα» 09.01.26

Μαρία Στιούαρτ: Το τελευταίο γράμμα της «καταδικασμένης βασίλισσας» επιστρέφει στο φως

Λίγο πριν ανέβει στην εξέδρα της εκτέλεσης, η Μαρία Στιούαρτ έγραψε το τελευταίο της γράμμα. Όχι ως πράξη απόγνωσης, αλλά ως ύστατη προσπάθεια να ελέγξει την εικόνα της και τη θέση της στην Ιστορία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών
MAGA 09.01.26

Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών

Με τελεσίγραφο προς το Ίδρυμα Smithsonian, ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει τη σύγκρουση για τον τρόπο αφήγησης της αμερικανικής ιστορίας, απειλώντας με περικοπές αν δεν παραδοθούν εσωτερικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman
Culture Live 09.01.26

Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman

Ο goth Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν μια από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2022. Και με το sequel να βρίσκεται στα σκαριά, η DC τα δίνει όλα για σπάσει την κυριαρχία της Marvel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ
Τεχνολογία 12.01.26

Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ

Οι millennials υπήρξαν οι πρωταγωνιστές της πρώιμης ψηφιακής εποχής και βίωσαν την μετάβαση από ένα διαδίκτυο κοινοτήτων και προσωπικών ιστολογίων σε ένα παγκόσμιο, αλγοριθμικά καθοδηγούμενο οικοσύστημα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Προσεχώς 12.01.26

Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος
Συνάντηση αγροτών-πρωθυπουργού 12.01.26

Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

