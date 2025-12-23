magazin
Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;
2025core 23 Δεκεμβρίου 2025 | 13:10

Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;

Οι λέξεις που ξεχώρισαν το 2025 —με κοινό παρονομαστή την τεχνητή νοημοσύνη— δεν περιγράφουν απλώς νέους όρους, αλλά σκιαγραφούν την αμφιθυμία, την κόπωση και την αβεβαιότητα μιας εποχής που μαθαίνει να ζει μαζί με την AI

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Spotlight

Το φαινόμενο των «λέξεων της χρονιάς» δεν είναι απλώς ένα γλωσσικό παιχνίδι ή μια ευκαιρία για τίτλους με χαρακτήρα trivia. Αντίθετα, λειτουργεί ως ένα είδος πολιτισμικού βαρόμετρου, που καταγράφει τι μας απασχόλησε, τι μας φόβισε, τι μας ενθουσίασε και τι μας κούρασε μέσα στη χρονιά που πέρασε. Και αν κάτι γίνεται ξεκάθαρο από τις επιλογές των λεξικών για το 2025, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον περάσει από το στάδιο της τεχνολογικής υπόσχεσης στο στάδιο της καθημερινής, συχνά προβληματικής, συνύπαρξης.

Λεξικά όπως το Collins, το Cambridge, το Macquarie, το Oxford και το Dictionary.com κατέγραψαν τη ραγδαία είσοδο της AI στη γλώσσα, όχι μέσα από ουδέτερους τεχνικούς όρους, αλλά μέσα από λέξεις φορτισμένες με ειρωνεία, κόπωση και αμφιθυμία. Όπως επισημαίνεται σε άρθρο του The Conversation, οι επιλογές αυτές δεν αποτυπώνουν απλώς γλωσσικές τάσεις, αλλά τη μεταβολή της καθημερινής μας σχέσης με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Vibe coding»

Το «vibe coding», που ξεχώρισε στο Collins Dictionary, περιγράφει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία κώδικα χωρίς ο χρήστης να γράφει ο ίδιος το πρόγραμμα. Ένας όρος που αρχικά μοιάζει εξειδικευμένος, αλλά αποτυπώνει μια βαθύτερη μετατόπιση: την απομάκρυνση από τη γνώση της διαδικασίας και την έμφαση στο αποτέλεσμα.

Παρόμοια ήταν και η αρχική δυσπιστία απέναντι σε παλαιότερες επιλογές, όπως το «hallucinate» του Cambridge Dictionary το 2023, που περιέγραφε τις ψευδείς ή επινοημένες απαντήσεις των συστημάτων AI. Σήμερα, ο όρος έχει σχεδόν καθιερωθεί στην καθημερινή συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, δείχνοντας πόσο γρήγορα νέες σημασίες ενσωματώνονται στο λεξιλόγιο όταν καλύπτουν ένα πραγματικό κενό.

«AI slop»

Αυτή η πιο σκοτεινή πλευρά της AI αποτυπώνεται και στον όρο «AI slop», που αναδείχθηκε ως λέξη της χρονιάς από το Macquarie Dictionary και υιοθετήθηκε και από άλλα λεξικά. Πρόκειται για έναν χαρακτηρισμό που περιγράφει το μαζικό, χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που παράγεται από γενετικά μοντέλα: κείμενα γεμάτα λάθη, γενικόλογες απαντήσεις και πληροφορίες που κανείς δεν ζήτησε πραγματικά. Το γεγονός ότι ο όρος κέρδισε τόσο έδαφος δείχνει πως, μαζί με τον ενθουσιασμό για την τεχνολογία, μεγαλώνει και η δυσφορία απέναντι στην υπερπαραγωγή ψηφιακού «θορύβου».

Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η λέξη «slop» ξέφυγε γρήγορα από τα όρια των λεξικών: το 2025 υιοθετήθηκε ως «λέξη της χρονιάς» και από το Merriam-Webster, ενώ και το The Economist τη χρησιμοποίησε ως κεντρικό σύμβολο για την πλημμυρίδα περιεχομένου που «βουλώνει» το διαδίκτυο, από αμφίβολες συμβουλές μέχρι κατασκευασμένα βίντεο και αυτοματοποιημένους λογαριασμούς.

«Clanker»

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το «clanker», ένας υποτιμητικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πηγές ή αποτελέσματα AI, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πια μόνο ως καινοτομία, αλλά και ως κάτι που συχνά αποτυγχάνει ή ενοχλεί.

Την ίδια στιγμή, όμως, τα λεξικά καταγράφουν και μια πιο παράδοξη, σχεδόν συναισθηματική πλευρά της σχέσης μας με την AI. Το Cambridge Dictionary επέλεξε για το 2025 τη λέξη «parasocial», επεκτείνοντας τον ορισμό της ώστε να περιλαμβάνει τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι με chatbots και ψηφιακούς «συντρόφους». Ένας όρος που υπήρχε ήδη για να περιγράψει τη μονόπλευρη οικειότητα με διασημότητες, τώρα αποκτά νέα ζωή σε έναν κόσμο όπου η συναισθηματική επένδυση μετατοπίζεται προς μη ανθρώπινες οντότητες, όπως αναφέρει άρθρο του RTE.

«Glazing»

Στο ίδιο πεδίο της αυθεντικότητας και της τεχνητής εγγύτητας εντάσσεται και το «glazing», που βρέθηκε στις λίστες του Collins. Η λέξη περιγράφει την υπερβολική, συχνά αδικαιολόγητη κολακεία — κάτι που πολλοί αναγνωρίζουν στις απαντήσεις των chatbots, όταν αυτά προσπαθούν να «ευχαριστήσουν» τον χρήστη αντί να του δώσουν ουσιαστική βοήθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι το φαινόμενο αυτό απασχόλησε έντονα και τις ίδιες τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο 2025.

Πέρα όμως από την AI, οι λέξεις της χρονιάς συνεχίζουν να αντλούν υλικό από τη διαδικτυακή κουλτούρα. Το «rage bait», που ξεχώρισε στο Oxford, περιγράφει το περιεχόμενο που δημιουργείται με μοναδικό στόχο να προκαλέσει οργή και συγκρούσεις στα social media. Η ίδια η ύπαρξη του όρου δείχνει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση των μηχανισμών χειραγώγησης της προσοχής μας.

Τέλος, όροι όπως το «memeify» ή ακόμη και το «67», που γεννήθηκε μέσα από μπασκετικά memes, δείχνουν ότι η γλωσσική καινοτομία δεν ανήκει πλέον μόνο στους εφήβους, αλλά και στις ακόμη νεότερες γενιές. Όπως επισημαίνει και ο Guardian, η Generation Alpha, πλήρως εξοικειωμένη με το online περιβάλλον, δεν καταναλώνει απλώς γλώσσα — τη διαμορφώνει ήδη.

Συνολικά, οι λέξεις του 2025 αποτυπώνουν έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, το διαδίκτυο και η καθημερινή εμπειρία μπλέκονται όλο και περισσότερο. Και η γλώσσα, όπως πάντα, είναι η πρώτη που το καταγράφει.

Stream magazin
Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;
Θρίλερ 23.12.25

Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;

Στο «Μόνος Στο Σπίτι» όλα μοιάζουν ακίνδυνα. Μέχρι να το δεις ως ενήλικας. Από σακιά τσιμέντου μέχρι ηλεκτροπληξία και φωτιά, οι «αστείες» παγίδες του Κέβιν θα ήταν ιατρικά καταστροφικές στην πραγματικότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ματ Ντέιμον παλεύει με τα κύματα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν
«Αριστούργημα» 22.12.25

Ο Ματ Ντέιμον παλεύει με τα κύματα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η «Οδύσσεια» σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν ακολουθεί τον βασιλιάς της Ιθάκης, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, κατά τον περιπετειώδη επαναπατρισμό του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη
Άλλο επίπεδο 22.12.25

Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη

Οποιοδήποτε άλλος σκηνοθέτης αν έβλεπα την ταινία του να έχει εισπράξεις 350 εκατ. δολάρια σε τρεις ημέρες, θα μιλούσε για μια τεράστια επιτυχία. Όχι όμως και ο Τζέιμς Κάμερον που περιμένει πολλά περισσότερα από το Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας
Culture Live 22.12.25

Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας

Το ντοκιμαντέρ Melania, που ακολουθεί την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στον δρόμο προς την ορκωμοσία του 2025, αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη
Πρωτοπόρος 22.12.25

Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη

Ο Ίθαν Χοκ και η Αλεξάντρα Σίβα ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η πρωτοπόρος της περιβαλλοντικής τέχνης Άγκνες Ντένες.

Σύνταξη
Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί
«Fucked is what I am» 21.12.25

Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που συγκίνησε ως ο τραγικός Zίγκι Σομπότκα στο εμβληματικό The Wire, πάλεψε με δαίμονες, τραύμα και ουσίες πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα
Τεχνητή Νοημοσύνη 21.12.25

Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα

Με το Avatar: Fire and Ash, ο Τζέιμς Κάμερον μιλά για έναν κόσμο σε διαρκή σύγκρουση, την άνοδο του αυταρχισμού και τα όρια των πανάκριβων blockbusters σε μια εποχή συρρίκνωσης του box office

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ

Σε επέμβαση αρθροσκόπησης στο αριστερό γόνατο, υπεβλήθη ο Νεϊμάρ τη Δευτέρα, με στόχο να επιστρέψει στη δράση τον Φεβρουάριο και να τεθεί στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότι ενόψει του προσεχούς Μουντιάλ.

Σύνταξη
ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με «Δέματα Αγάπης»
Ποδόσφαιρο 23.12.25

ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με «Δέματα Αγάπης»

Με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, η ΠΑΕ Ολυμπιακός στάθηκε για ακόμη μια φορά στο πλευρό της Μητρόπολης Πειραιά και των πολιτών που δοκιμάζονται τις μέρες των γιορτών, μοιράζοντας «Δέματα Αγάπης».

Σύνταξη
Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
Διάστημα 23.12.25

Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης

Ανασκαφή σε προϊστορικό νεκροταφείο της Ιταλίας έφερε στο φως τον σκελετό ενός άνδρα του οποίου η μητέρα ήταν και πρώτη θεία του. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η πρακτική της αιμομιξίας ήταν κοινωνικά αποδεκτή.

Σύνταξη
Ελ Κααμπί: Ισπανική αποθέωση για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Ελ Κααμπί: Ισπανική αποθέωση για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ»

Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος ακόμη παραμιλάει για το απίθανο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα, με την ισπανική Marca να τον χαρακτηρίζει «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ» στο κείμενό της.

Σύνταξη
«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
Κόσμος 23.12.25

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της.

Σύνταξη
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
Ελλάδα 23.12.25

Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο οι αγρότες - Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»

Το μήνυμα «Η στιγμή, σου ανήκει» είναι δέσμευση πως η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τον τρόπο, τον χρόνο και την ένταση της ψυχαγωγίας του

Σύνταξη
Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη

Στρέφοντας τα βέλη κατά του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου τη χώρα ». Να προετοιμάζεται γιατί δεν βλέπω τρίτη τετραετία πρόσθεσε με νόημα. Τι είπε για την διαμόρφωση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης

Σύνταξη
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση
Φλεξάρω 23.12.25

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση

«Τι σημαίνει ίντερσεξ» και «ποια ήταν η μητέρα της Ωραίας Ελένης». Τι ρώτησαν οι έλληνες τη μηχανή αναζήτησης της Google μέσα στο 2025; Και οχι, το «6-7» δεν ήταν στο top10.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
