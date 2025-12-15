magazin
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Άγιο Πνεύμα VS Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί ένας αλγόριθμος να μεταφράσει τον Λόγο του Θεού;
Άγιο Πνεύμα VS Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί ένας αλγόριθμος να μεταφράσει τον Λόγο του Θεού;

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει ριζικά τη μετάφραση της Βίβλου σε χιλιάδες γλώσσες, φέρνοντας πιο κοντά έναν στόχο που για αιώνες έμοιαζε ανέφικτος. Μαζί με την τεχνολογική πρόοδο, όμως, επιστρέφει ένα παλιό ερώτημα: ποιος αποφασίζει τι σημαίνει ο ιερός λόγος όταν περνά από αλγορίθμους;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο και πιο βαθιά σε πεδία που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικά ανθρώπινα. Από την εκπαίδευση και την ιατρική, μέχρι τη δημιουργική γραφή και τη μετάφραση, οι αλγόριθμοι δεν επιταχύνουν απλώς διαδικασίες — επαναπροσδιορίζουν το ποιος έχει τον έλεγχο του νοήματος. Ένα από τα πιο απροσδόκητα παραδείγματα αυτής της μετατόπισης βρίσκεται σήμερα στον χώρο της θρησκείας.

Για δεκαετίες, η μετάφραση της Βίβλου σε νέες γλώσσες ήταν ένα έργο αργό, επίπονο και συχνά επικίνδυνο. Από τον Μεσαίωνα, όταν οι μεταφραστές θεωρούνταν αιρετικοί, μέχρι τον 20ό αιώνα, όπου ιεραποστολικές οργανώσεις χρειάζονταν δεκαετίες για να ολοκληρώσουν μία μόνο μετάφραση, η γλώσσα υπήρξε πάντα πεδίο σύγκρουσης θεολογίας, εξουσίας και πολιτισμού.

Παρότι η Βίβλος είναι το πιο μεταφρασμένο βιβλίο στον κόσμο, εξακολουθεί να απουσιάζει από χιλιάδες ζωντανές γλώσσες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, από τις περίπου 7.000 που ομιλούνται σήμερα, σε λιγότερες από 800 υπάρχει πλήρης μετάφραση. Ακόμη και στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οργανώσεις όπως η Wycliffe εκτιμούσαν ότι θα απαιτούνταν πάνω από ένας αιώνας για να ξεκινήσουν μεταφραστικά προγράμματα σε όλες τις εναπομείνασες γλώσσες.

YouTube thumbnail

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και το Άγιο Πνεύμα

Η είσοδος των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων αλλάζει ριζικά αυτή την εικόνα. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η μετάφραση της Καινής Διαθήκης μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα χρόνια, ενώ η Παλαιά Διαθήκη σε λιγότερο από μία δεκαετία. Διεθνείς συνασπισμοί οργανώσεων μετάφρασης δηλώνουν ότι ο στόχος να υπάρχει τουλάχιστον ένα τμήμα της Βίβλου σε κάθε γλώσσα έως το 2033 βρίσκεται ήδη πάνω από τη μέση.

Το παράδοξο είναι ότι η τεχνολογική ώθηση δεν προήλθε από εκκλησιαστικούς φορείς. Το 2022, η Meta άνοιξε την πρόσβαση σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για μετάφραση, σχεδιασμένα αρχικά για γλώσσες με ελάχιστα ψηφιακά δεδομένα, κυρίως στην Αφρική και την Ασία. Εργαλεία φτιαγμένα για την παγκόσμια ψηφιακή αγορά βρέθηκαν να υπηρετούν έναν κατεξοχήν θρησκευτικό στόχο.

Ορισμένοι χριστιανοί αμφιβάλλουν για τη χρήση της AI: ανησυχούν ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον ρόλο του Αγίου Πνεύματος σε ένα έργο που θα έπρεπε να είναι ιερό. Οι τεχνο-ευαγγελιστές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η διαδικασία εξακολουθεί να απαιτεί σύνταξη, πολλαπλούς γραμματικούς, συντακτικούς και ορθογραφικούς ελέγχους, καθώς και αξιολογήσεις θεολογικής συνοχής — εργασίες που καθοδηγούνται από ανθρώπους.

Το πολιτισμικό χάσμα

Η AI επίσης δεν έχει αίσθηση των πολιτισμικών διαφορών. Εκφράσεις που στη Δύση μοιάζουν αυτονόητες δεν έχουν αντίστοιχο νόημα σε άλλες κοινωνίες.

Η ιστοσελίδα της Wycliffe παρατηρεί ότι η φράση «δέξου τον Ιησού στην καρδιά σου» βγάζει νόημα αν φαντάζεσαι την καρδιά ως κέντρο των συναισθημάτων. «Αλλά γνωρίζατε ότι οι Αουά της Παπούα Νέας Γουινέας θεωρούν το συκώτι ως το κέντρο τους; Ή ότι οι Ράουα, επίσης από την Παπούα Νέα Γουινέα, θεωρούν το στομάχι ως το κέντρο;» Απαιτείται η χρήση «τοπικά κατανοητών αναλογιών για τη μετάδοση των ίδιων αληθειών».

Απαιτούνται δημιουργικές ελευθερίες. Η AI δυσκολεύεται με ονόματα, αφηρημένες έννοιες και μεταφορές. Μια λέξη όπως «κριός πολιορκίας» μπορεί να μην έχει ισοδύναμο σε μια γλώσσα. Οι μεταφραστές έχουν καταφύγει σε αποδόσεις όπως «μηχανή πολέμου» ή «μακρύ ξύλινο κοντάρι που χρησιμοποιείται για να γκρεμίζει τις πύλες των πόλεων».

Για τον λόγο αυτό, οι ίδιες οι οργανώσεις που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη επιμένουν ότι ο ανθρώπινος ρόλος παραμένει καθοριστικός. Οι αλγόριθμοι επιταχύνουν τη διαδικασία, αλλά η τελική ευθύνη της θεολογικής ακρίβειας, της πολιτισμικής προσαρμογής και του νοήματος εξακολουθεί να ανήκει σε ανθρώπους μεταφραστές και γλωσσολόγους.

Για κάποιους πιστούς, αυτή η επιτάχυνση έχει και βαθύτερη, εσχατολογική σημασία: την πεποίθηση ότι η διάδοση της Βίβλου σε κάθε γλώσσα συνδέεται με την ίδια τη Δευτέρα Παρουσία. Για άλλους, είναι απλώς η πιο σύγχρονη εκδοχή μιας παλιάς αποστολής.

Σε κάθε περίπτωση, η θρησκεία εισέρχεται σε μια νέα φάση: όχι ως αντίπαλος της τεχνολογίας, αλλά ως ένα ακόμη πεδίο όπου το ερώτημα δεν είναι τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ποιος αποφασίζει τι σημαίνει αυτό που λέγεται.

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 15.12.25

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνήθηκαν τις κατηγορίες στις απολογίες τους που κράτησαν πάνω από 9 ώρες

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ
On Field 15.12.25

Τώρα θα φανεί το «μέταλλο» της Άρσεναλ

Ο αγγλικός Τύπος επισημαίνει πως οι «κανονιέρηδες» μπαίνουν στο πιο κομβικό σημείο της χρονιάς, στην «μάχη» που δίνουν για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»
Μπάσκετ 15.12.25

Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε σε συνέντευξή του για την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή αλλά και την επιβλητική νίκη που πέτυχε η Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Eirini Marinaki Has Passed Away
English edition 15.12.25

Eirini Marinaki Has Passed Away

Eirini Marinaki, wife of the late Miltiadis Marinakis and mother of Vangelis Marinakis, passed away today at her home.

Σύνταξη
Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία
Αισιόδοξος 15.12.25

Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Τραμπ σημείωσε ότι είχε «πολυάριθμες συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν «τεράστια στήριξη» στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι
Ρωσικές πηγές 15.12.25

Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι

Η Ρωσία επιμένει πως το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό την πλήρη κυριαρχία της ανακοινώνοντας πως αποκρούστηκαν οι ουκρανικές επιθέσεις και πως πλέον έχουν σιγήσει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια
Άγριος καβγάς 15.12.25

Θεσσαλονίκη: Γνώστρια πολεμικών τεχνών ξέφυγε από τον σύντροφό της που επιχείρησε να την πνίξει με κορδόνια

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ για τη 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»
Fizz 15.12.25

Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι ξανά μαζί μετά από 17 χρόνια – «Είμαι περήφανος που έχω τους γονείς μου δίπλα μου»

Η Μαντόνα και ο Γκάρι Ρίτσι βρέθηκαν για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια δίπλα δίπλα, προκειμένου να στηρίξουν τον γιο τους Ρόκο στη νέα του έκθεση τέχνης.

Σύνταξη
Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε
On Field 15.12.25

Τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε

Οι πληροφορίες περί πρότασης 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα, φανερώνουν πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έκανε άλματα την τελευταία 15ετία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπλόκα: Οι 24 ώρες που θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτών – «Σηκώνουν το γάντι» και απαντούν στην κυβέρνηση
Στη κόψη του ξυραφιού 15.12.25 Upd: 22:09

Οι 24 ώρες που θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Σηκώνουν το γάντι» και απαντούν στην κυβέρνηση

Τι συζητήθηκε στην κρίσιμη συνάντηση της Νίκαιας, στη Λάρισα, μετά τις δηλώσεις Τσιάρα. Ο κύβος ερρίφθη για τους αγρότες που έλαβαν το «θολό» μήνυμα της κυβέρνησης και επεξεργάζονται τις απαντήσεις τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων – Ζελένσκι, «πιο κοντά από ποτέ σε λύση» λέει ο Τραμπ
Ουκρανικό 15.12.25 Upd: 23:53

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων – Ζελένσκι, «πιο κοντά από ποτέ σε λύση» λέει ο Τραμπ

Με στόχο την εξεύρεση λύση για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, συνεδριάζουν στο Βερολίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι,

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες – Να γίνουν εκλογές το 2026
Δημοσκόπηση 15.12.25

Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες - Να γίνουν εκλογές το 2026

«Το δίκιο στους αγρότες» δίνουν οι πολίτες σε μία ακόμα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Συντριπτικά υπέρ των κινητοποιήσεων σχεδόν το 80%. Πλειοψηφικό το «εκλογές το 2026» έναντι του «εκλογές το 2027».

Σύνταξη
Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι
Από την θάλασσα 15.12.25

Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε: «Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα των Παλαιστινίων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
